Besuch in Bahrain – Papst Franziskus spricht über Menschenrechte und die Not der Gefangenen

Bei einem Gottesdienst in der Hauptstadt Manama ermutigte er Priester und Nonnen, im Dienst der Gläubigen in dem mehrheitlich muslimischen Land vereint zu bleiben. Franziskus betonte auch die Menschenrechte, sprach sich gegen die Todesstrafe aus und forderte mehr Fürsorge für Gefangene. Viele Menschen in Bahrain sollen nach der Niederschlagung der Proteste des Arabischen Frühlings 2011 in Haft bleiben. In seiner Rede ging der Papst auch auf die Lage im Libanon ein. Das Land sei erschöpft und geplagt, sagte der Papst. Der von Korruption geprägte Libanon ist politisch gespalten und leidet unter einer Wirtschafts- und Finanzkrise. Ein geplanter Besuch des Landes im Juni fand wegen gesundheitlicher Probleme des Papstes nicht statt.

