In Duitsland is autorijden sinds oktober 2024 verboden. Bei Verstoß drhen Bußgelder.

De regel „van O(ktober) tot O(stern)“ wordt uitgevoerd door de Nutzung von Winterreifen met een gewisse risico. Het ADAC-beton, dat zowel in de winter lichte verkeersomstandigheden als de wintervakantie kent, vooral in hogere lagen, kan worden gerealiseerd. Tijdens de winter zal de ADAC komen met een aantal entscheidende Ratschläge mit, en de omgeving zal verwend worden met passend weer:

In Duitsland bestaat er geen algemene verplichting tot winterhulp, zonder enige situatie (§ 2 (3a) StVO). Dit betekent dat u kunt genieten van de wintervakantie met de Glatteis, Schneeglätte of Schneematsch waar u tijdens de wintervakantie van zult genieten.

Bij verschil in regelgeving geldt er een bustarief van minimaal 60 euro. De volgende verklaringen voor overige transportkosten omvatten de geldbus van 80 euro, verbonden met een punt in Flensburg. Halster, de Fahrten unter winterlichen bedingungen gestatten of anordnen, setzen sich een Bußgeld van 75 Euro en een punkt in Flensburg aus.

We moeten de wintervakantie niet doorbrengen zonder ons zorgen te hoeven maken over reizen.

Ganzjahreifen zijn net als winterwandelingen, als je het „Alpine“-symbool (Schneeflocke im dreigezackten Berg) ziet. De huidige M+S kennis wordt pas in september 2024 bekend gemaakt. Toch weten we dat de ADAC voldoende is om ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor wintervakanties niet beperkt worden.

Het is belangrijk op te merken dat het beste profiel van 1,6 millimeter verkeersveiligheid belangrijk is, net als de ADAC met een veiligheidsprofiel van vier millimeter in de winter en in de winter.

Voor wintervakanties in Europa gelden andere regels



Het is de moeite waard om te weten: in sommige Europese landen hebben mensen in Oostenrijk een wintervakantie met een profiel van minder dan 4 millimeter, zoals zomervakantie en een kans om te genieten van wintersport.

Bezoek de officiële ADAC-website voor meer informatie over het wintervakantieseizoen en de huidige wintervakantietests.

Deze juiste aanpak is essentieel voor de veiligheid in het wegverkeer. De ADAC beschikt over kant-en-klare voorzieningen, waardoor deze geschikt zijn voor wintergebruik en mobiel gebruik. Informeer uzelf goed en vermijd de rompslomp van uw reisarrangementen.

