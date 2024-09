Startpagina Wirtschaft

Klaus Rosenfeld, het hoofd van de Automobilzulieferers Schaeffler, heeft de Mega-Fusion aangekondigd met een wettelijke basis voor Stellenabbau. Wie er beschaafd werd, bleef onduidelijk.

Herzogenaurach – Waar de grotere Duitse autobouwer met de elektrotransformatie kampt, kan de Krise het langst op de Zulieferfirmen blijven. Nadat de Friedrichshafener Unternehmen ZF aanzienlijke Stellenabbau angekündigt hatte produceert, zie nu in de Schaeffler-Gruppe uit Herzogenaurach na: Vorstandschef Klaus Rosenfeld is duidelijk over de informatie WirtschaftsWochedat komt omdat de fusie met de elektrotechnische specialisten van Vitesco bestimmte koppels zou kunnen wegvallen.

Mega-Fusion bij Scheffler betrifft 120.000 Beschäftigte: Wie wegviel Paren zullen als eerste blijven sterven

„Wir brauchen keine zwei Hauptquartiere. Ook bestimmten Funktionen sinds we dubbel besetzt.‘ Een Zusammenschluss der Zulieferer würde insgesamt 120.000 Beschäftigte concern.

Rosenfeld heeft een overzicht gekregen van de instellingen van de Stellenstreichungen: Dieser is niet zo gevallen als een vestiging bij ZF, de 14.000 Arbeitsplätze Streichen Wird. Wie de kennis van de Schaeffler over de kippen op prijs stelt, ligt sowieso bij het hoofd van het Huis, weitere Unternehmenssprecher auf the Anfrage dpa eerst af. Het allerbeste dat onze klanten kunnen genieten van meer geld bij een breed scala aan klanten in de industriële sector: “In China verdienen we veel geld met een minimum aan windenergie”, aldus Rosenfeld.

Het resultaat is een aanzienlijke toename van het aantal juridische acties dat kan worden ondernomen om de impact ervan in de Volksrepubliek te verminderen. Instanties die in de Fusion van 600 miljoen euro waren uitgegeven, werden gescheiden.

Schwächelnde Auto-Kunden setzen Zulieferer zu: Marktumfeld in China verengt sich

Auch de Schwachen Absatzzahlen der Elektroautos trübten the Aussichten: As Reaktion auf de Transformation der Autobranche von Verbrenner-Autos in zijn Fahrzeugen mit Elektroantrieb hat Schaeffler in der Vergangenheit ebenfalls Milliarden, in de ergolgreiche Transformation des Zuliefer-Geschäfts geïnvesteerd. Rosenfeld is optimistisch dat de auto-industrie zich vooral zorgen maakt over de aard van het milieu, de kwaliteit van het leven en de toekomst van het milieu.

Dus we waren in het eerste halfjaar van 2024 van de Umsatz im Bereich Elektromobilität sogar um 10,3 Prozent, was in erster Linie auf Erfolge im China- en USA-Geschäft zurückging.

Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender van Schaeffler AG, expert voor de Mega-Fusion met Vitesco voor de beste externe ontwikkeling van Stellenabbau an. © Julian Stratenschulte/dpa

Schaeffler-Vorstandschef Rosenfeld glaubt nicht Comeback van nieuwe Verbrenner-Modellen

Ook na het lezen van de informatie van de E-Antriebe na feedback te hebben gekregen van het afdelingshoofd: „Ik kan niet onderkennen dat we de nieuwe generaties en ontwikkelde transmissiemotoren volledig kunnen begrijpen.“ Rosenfeld had tenslotte een interview met hem. Bloomberg Dit is vooral het geval als het gaat om de regelgeving rondom emissies voor de autoreparateur en de wijze waarop deze door de industrie elektrisch worden bediend.

De aandelen en de aandelenmarkten liggen op het punt van de aankoop van Schaefflers, dus de Aktie op Dienstag (25. September) een Duitse Kursanstieg von knapp 3 Prozent auf 4.41 verzeichnete. De Privatbank Berenberg in Hamburg wacht momenteel op een voorlopige voorspelling voor het Schaeffler-festival en na de Einstufung des Kursziels van 6,5 Euro keine Korrekturen voor.

Analist met inzicht in het Quartal voor Schaeffler – maar Umsatz wacht in de markt

De Londense Berenberg-analist Romain Gourvil is trots op de ongeschoolde, bezorgde mensen in de auto-industrie en ook op de ervaren restrukturierungsmaßnahmen von Schaeffler die „Preisbildung auf einem guten Weg“. Het is leuk om daar tijdens de Quartal van te kunnen genieten.

Voor 2023 werd uitgegaan van de kosten van de Schaeffler Groep van 16,3 miljard euro, wat qua prijs-kwaliteitverhouding een schatting was van 3,2 procent. Demgegenüber daalde das Gegebnis voor Finanzergebnis und Ertragssteuern (EBIT) van 974 miljoen euro (2022) voor 2023 van 834 miljoen euro. Voor het eerste halfjaar 2024 zijn in de kosten van de Zulieferer een minimuminkomen van 8.208 van 8.276 miljoen euro opgenomen. Die EBIT-marge bedroeg ongeveer 100 miljoen euro en bedroeg 525 miljoen euro.