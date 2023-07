3. Amazon Fire HD 8

Das Fire HD 8 befindet sich mittlerweile in der 12. Generation. Sein Bildschirm ist zwar nur einen Zoll größer als der des Fire 7, macht aber einen großen Unterschied. Es hat eine höhere Auflösung von 1280×800, aber wir wünschten, der Bildschirm wäre für dieses neue Modell aufgerüstet worden – es ist nicht einmal Full HD.

Die Kameras sind bei beiden Tablets gleich, aber die Rechenleistung ist etwas besser, was bedeutet, dass es nicht ganz träge ist. Außerdem gibt es mehr RAM (noch mehr im Plus-Modell), mehr Speicher und Sie können diesen mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern.

Es reagiert immer noch nicht besonders schnell und natürlich ist alles an der Benutzeroberfläche und den verfügbaren Apps und Diensten gleich.

Im HD 8 ist Alexa integriert und der Assistent reagiert auch dann, wenn sich das Tablet im Standby-Modus befindet und der Bildschirm ausgeschaltet ist, ähnlich wie bei einem der Echo-Lautsprecher von Amazon.

Das Plus-Modell kostet 20 $/20 £ extra und verfügt über kabelloses Laden und funktioniert mit der optionalen kabellosen Ladestation, um das Tablet in eine Art Echo Show zu verwandeln. Dies ist nützlich für Videoanrufe, Musikvideos und das Ansehen von Amazon Prime-Videos. Beachten Sie jedoch, dass das Standardmodell auch über einen Show-Modus verfügt. Sie benötigen also nur etwas, um es abzustützen und es möglicherweise an das Stromnetz anzuschließen, um den gleichen Effekt zu erzielen.

Wie bei allen drei Amazon-Tablets gibt es auch beim Fire HD 8 eine Kids Edition. Diese kommt mit einer Bumper-Hülle, einem Jahresabonnement für Kids+ und einer zweijährigen Garantie.