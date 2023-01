Bester Noise-Cancelling-Kopfhörer 2023: Silence the Sound

Viele Kopfhörer sind mit aktiver Geräuschunterdrückung (oder -unterdrückung) ausgestattet, aber mit Transparenzmodi, hybridem ANC und anderen komplexen Begriffen kann der Kauf eines Paares schwierig sein – insbesondere wenn es so aussieht, als ob Sie entweder unter 50 $/50 £ oder über 500 $ ausgeben könnten. £500. Unsere Tabelle und unser Kaufratgeber helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Paars.

Kopfhörer gibt es in allen möglichen Formen, Größen und Typen, und obwohl die Geräuschunterdrückung früher ziemlich selten war, ist sie jetzt mit einer großen Auswahl weit verbreitet. Während viele einen hohen Preis erzielen, gibt es auch einige günstigere Optionen.

Bose und Sony sind bekannt für die Technologie, aber es gibt verschiedene Alternativen. Wir haben auch Zusammenfassungen für die insgesamt besten Kopfhörer, echte kabellose Ohrhörer, wenn Sie nach etwas anderem suchen. Scrollen Sie bis über die Liste hinaus, um unsere Ratschläge zu geräuschunterdrückenden Kopfhörern zu erhalten.

Bester Noise-Cancelling-Kopfhörer 2023

1. Sony WH-1000XM5 – Bester insgesamt Vorteile Phänomenale Audioqualität

Tolle Geräuschunterdrückung

Ernsthafte Intelligenz Sony bleibt die Nummer eins, wenn es um Premium-Kopfhörer geht, und der WH-1000XM5 behält die Krone nach den hervorragenden XM4s. Die klassenführende aktive Geräuschunterdrückung ist wieder einmal ein Highlight mit Dingen wie der adaptiven Geräuschsteuerung und zahlreichen Benutzeroptimierungen, die in der Sony Headphones App verfügbar sind. Es gibt jedoch noch so viel mehr zu genießen, einschließlich einer unglaublichen Klangqualität trotz diesmal kleinerer Laufwerke und vieler intelligenter Funktionen. Das neue Design ist möglicherweise nicht für jeden geeignet und bietet Vorteile wie eine reibungslose Anpassung des Kopfbands, lässt sich jedoch nicht mehr herunterklappen. Die andere Sache, die zu berücksichtigen ist, ist der neue höhere Preis, wenn frühere Modelle, einschließlich des WH-1000XM4, für fast die Hälfte des Preises erhältlich sind. Lesen Sie unseren vollständigen Test Sony WH-1000XM5 2. Sony WF-1000XM4 – Beste kabellose Ohrhörer Vorteile Klassenbester ANC

Unglaublicher Klang

Intelligente Funktionen Nachteile Teurer als manche

Sperrig für kleine Ohren Wenn Sie Ohrhörer mit Geräuschunterdrückung wünschen, hat Sony die Formel gefunden, solange Sie sie sich leisten können und es Ihnen nichts ausmacht, dass sie etwas größer sind als einige Konkurrenten. Ansonsten gibt es hier nichts auszusetzen, mit dem besten ANC, den wir bisher an einem Paar Ohrhörer getestet haben, zusammen mit der erstklassigen Klangqualität, die Sie von einem Flaggschiff-Produkt von Sony erwarten würden. Es gibt auch eine starke Akkulaufzeit und die Ohrhörer verfügen über die gleichen intelligenten Funktionen wie das Over-Ear-Modell, wie Adaptive Sound Control und Speak to Chat. Lesen Sie unseren vollständigen Test Sony WF-1000XM4 3. Bose QuietComfort Earbuds II – Beste RAW-ANC-Leistung Vorteile Hervorragende Klangqualität

Erstaunliche Geräuschunterdrückung

Cleverer „Aware“-Modus

Sichere Passform Nachteile Keine Hi-Res-Audiounterstützung

Kein Bluetooth-Multipoint

Kein kabelloses Laden Bose hat sein Spiel mit den QC Earbuds 2 mit einem kompakteren und moderneren Design, das immer noch Flügelspitzen für zusätzliche Sicherheit, hervorragende Touch-Steuerung und ein besseres Gehäusedesign hat, wirklich intensiviert. Das bereits hervorragende ANC ist mit unglaublicher reiner Leistung sowie einem cleveren Awareness-Modus noch besser. Gepaart mit erstklassiger Klangqualität und Sie haben ein sehr anständiges Paar kabelloser Ohrhörer. Sony ist hier nach wie vor Bose ein Dorn im Auge, mit – falls es dich stört – besserer Akkulaufzeit, einer besseren Auswahl an smarten Features und Hi-Res Audio. Lesen Sie unseren vollständigen Testbericht zu den Bose QuietComfort Earbuds II 4. Razer Opus – Am besten für die THX-Zertifizierung Vorteile Beeindruckender ANC

Auto-Pause-Technologie

Ausgewogener Klang Nachteile Nur ein Haupt-ANC-Modus

Manchen etwas zu leise Das Opus stellt eine neue Richtung für Razer dar, ein Unternehmen, das sich bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich auf Gaming-Peripheriegeräte konzentriert hat, und das Unternehmen hat sich in der Tat sehr gut geschlagen. Während einige ANC-Kopfhörer in unserer Tabelle einen teuren Preis haben, bietet der Razer Opus eine beeindruckende Geräuschunterdrückungstechnologie zu einem erschwinglichen Preis – wenn auch einfach ein- oder ausgeschaltet. Kombinieren Sie das mit dem stilvollen monochromen Finish, komplett mit silbernen Details und praktischen Funktionen wie Auto-Pause-Technologie und THX-Zertifizierung, und Sie haben ein phänomenales Paar Dosen, die mit Musik, Fernsehen, Film und mehr umgehen können. Sie sind auch super bequem. Lesen Sie unseren vollständigen Test Razer Opus 5. Bose QuietComfort 45 – Bester Komfort Vorteile Super bequem

Großartige ANC-Leistung

Ordentliche Akkulaufzeit Nachteile Keine ANC-Anpassung

Fehlende intelligente Funktionen

Plastische Bauweise In Anbetracht der fünfjährigen Wartezeit auf diese Kopfhörer sind erstaunlich viele Dinge hier immer noch gleich. Dennoch werden sich Bose-Fans wahrscheinlich darüber freuen, dass das ikonische Design weitgehend gleich bleibt und dies immer noch einer der bequemsten Kopfhörer ist, die Sie jemals tragen werden. Sie klingen gut und die ANC-Leistung ist solide. Sie können jedoch nur ohne weitere Anpassung zwischen den Modi „Quiet“ und „Aware“ wechseln, und ihnen fehlen intelligente Funktionen wie die Verschleißerkennung. Dies macht den Preis etwas schwer zu rechtfertigen, wenn Sie kein eingefleischter Bose-Fan sind, obwohl Sie den älteren QC35 II als günstigere Option in Betracht ziehen könnten. Lesen Sie unseren vollständigen Test Bose QC45 6. Apple AirPods Pro 2 – Am besten für das iPhone Vorteile Bequem & kompakt

Branchenführender Transparenzmodus

Beeindruckende ANC-Leistung

Verbesserte „Wo ist?“-Funktionalität Nachteile Viele intelligente Funktionen sind exklusiv für Apple-Geräte

Keine verlustfreie Audiounterstützung

Nur IPX4 Die AirPods Pro 2 stellen den Höhepunkt echter kabelloser Ohrhörerleistung für iPhone-Benutzer dar, mit nicht nur beeindruckender Audioleistung mit verbesserten ANC- und Transparenzmodusfunktionen, sondern auch mit einer Reihe intelligenter Funktionen, die die AirPods Pro 2 über andere Optionen von Drittanbietern heben. Es ist nicht so eindeutig, wenn Sie ein Android-Benutzer sind und viele der intelligenten Funktionen verlieren, die die AirPods Pro 2 zu dem machen, was sie sind, aber wenn Sie ein iPhone, iPad, Apple TV oder Mac haben, die AirPods Pro sind die idealen High-End-Performer. Während es immer noch eine grundlegende Spritzwasserschutzbewertung gibt, fehlt den Ohrhörern von Apple immer noch eine auffällige Sache, und das ist ein verlustfreier Codec. 7. NuraLoop – Bester benutzerdefinierter Sound Vorteile Hervorragender personalisierter Sound

Ausgezeichneter ANC

Toller Wert Nachteile Proprietäre Ohrstöpsel und Adapter

Keine Unterstützung für digitale Assistenten

Sperriges Gehäuse NuraLoop schafft es, die kundenspezifische Audio-Tuning-Zauberei des ersten Produkts des Unternehmens zu verdichten und eine In-Ear-Alternative zu liefern, die in Bezug auf die Klangqualität kaum zu übertreffen ist. Sie sind auch sehr komfortabel, haben eine anständige Geräuschunterdrückung und eine lange Akkulaufzeit. Besser noch, sie unterbieten die AirPods Pro von Apple und bieten insgesamt ein besseres Audioerlebnis. Beachten Sie jedoch, dass es keine Unterstützung für virtuelle Assistenten gibt und auf einige proprietäre Komponenten angewiesen ist, deren Austausch möglicherweise etwas mehr kostet. Wenn Sie echte drahtlose Ohrhörer bevorzugen, können Sie sich für die NuraTrue entscheiden. Lesen Sie unseren vollständigen Test NuraLoop 8. Anker Soundcore Life A2 NC – Beste Budget-Ohrhörer Vorteile Hybride aktive Geräuschunterdrückung

Kraftvoller Bass

Tolle Akkulaufzeit Nachteile Keine Auto-Pause-Technologie

Gehäuse fühlt sich etwas billig an

Keine automatische Umschaltung von ANC-Profilen Wenn Sie nicht viel für geräuschunterdrückende Ohrhörer ausgeben müssen, dann sind Sie bei diesem Paar von Anker genau richtig. Sie sind bereits für viel weniger als die UVP erhältlich. Hybrid ANC leistet hervorragende Arbeit, um Rauschen fernzuhalten, da drei verschiedene Modi sowie eine Transparenzoption verfügbar sind. Weit mehr, als Sie von einem so günstigen Paar erwarten würden, und sie bieten außerdem eine hervorragende Bass- und Akkuleistung. Der Preis bedeutet jedoch, dass Sie einige Funktionen verpassen, wie z. B. die automatische Pause, und die Verarbeitungsqualität ist verständlicherweise auf der einfachen Seite. Lesen Sie unseren vollständigen Testbericht Anker Soundcore Life A2 NC 9. Apple AirPods Max – Luxus für iPhone-Nutzer Vorteile Unglaubliche Klangqualität

Premium-Build

Toller ANC

Beeindruckende Intelligenz Nachteile Eingeschränkte Android-Unterstützung

Kein Netzschalter

Ein schlecht gestaltetes Smart Case

Keine verlustfreie Unterstützung Sie sind teuer, aber die AirPods Max sind eine großartige Option für diejenigen, die luxuriöse Over-Ear-Kopfhörer suchen – obwohl Sie sich wahrscheinlich woanders umsehen sollten, wenn Sie ein Android-Telefon haben. Apple bietet hier eine erstaunliche Klangqualität zusammen mit einer atemberaubenden Verarbeitungsqualität und einer brillanten Geräuschunterdrückung. Es gibt auch verschiedene praktische intelligente Funktionen, die sie zu einem großartigen Kopfhörer machen. Es ist seltsam, dass es keinen Netzschalter gibt, aber frühe Probleme mit der Akkulaufzeit wurden behoben. Vielleicht möchten Sie sich nur eine Hülle eines Drittanbieters besorgen, um Apples lächerliches Smart Case zu vermeiden. Lesen Sie unseren vollständigen Test der Apple AirPods Max 10. Sennheiser HD450BT – Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Vorteile Komfortables Design

Große Audioreichweite

Guter ANC Nachteile Aufbau aus Kunststoff

Mikrofonmuffen, wenn sie umgekehrt getragen werden Die Sennheiser HD 450BT bieten einen satten Sound. Mit der dazugehörigen App können Sie die Bässe und Höhen angleichen, damit Sie genau den richtigen Sound erhalten – egal, ob Sie basslastige Töne oder klare Mitten und Höhen für Gesang und Podcasts bevorzugen. Technisch gesehen sind sie vielleicht kein Budget, aber sie sind eines der billigsten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, die wir getestet haben, und sind etwa halb so teuer wie viele Konkurrenten. Der ANC ist auch ziemlich anständig. Der Kopfbügel und die Ohrpolster drücken nicht auf Ihren Kopf, sodass Sie einen bequemen Sitz erwarten können – nützlich, wenn Sie sie mehrere Stunden am Stück tragen möchten. Die Kombination von Funktionen macht sie zu einer besonders guten Wahl für Studenten. Lesen Sie unseren vollständigen Test Sennheiser HD 450BT

So wählen Sie Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung aus

Die Geräuschunterdrückung sollte nicht mit der Geräuschisolierung verwechselt werden. Letzteres ist einfach die Art und Weise, einige Kopfhörer aufzusetzen – egal welcher Art – schafft eine physische Barriere und blockiert einige der Geräusche um Sie herum.

Die Verwendung von Ohrstöpseln zum Schlafen ist ein Beispiel für die Geräuschisolierung. Bei Kopfhörern wird es möglicherweise als „passive Geräuschunterdrückung“ bezeichnet.

Im Gegensatz dazu leisten Noise-Cancelling-Kopfhörer mehr als nur etwas Physisches. Sie spielen Ihnen – abgesehen von der Musik oder dem Hörbuch, das Sie gerade hören – digital Töne in Ihre Ohren, um die Geräusche um Sie herum zu negieren.

Dies wird als „aktive Geräuschunterdrückung“ (oft mit ANC abgekürzt) bezeichnet und ist das, worauf Sie beim Kauf geeigneter Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung achten müssen.

Die Kopfhörer hören mit Mikrofonen auf die Welt um Sie herum und spielen eine invertierte Wellenform von allem, was sie hören. Wenn also der Umgebungssound eine Zahl ist, sagen wir 5, spielen die Kopfhörer -5 für Sie ab, was 0 entspricht.

Dies wird alles in Echtzeit durchgeführt und verarbeitet, sodass Sie den Effekt haben, die Dinge um Sie herum nicht zu hören.

Finden Sie heraus, wie wir Audio testen.

In der Praxis werden Sie nie ganz 0 erreichen und einige Kopfhörer bieten eine bessere Geräuschunterdrückung als andere. Unabhängig davon macht es das Hören von Audio oder Sprache viel einfacher, da Sie die Lautstärke nicht erhöhen müssen, um den Geräuschen um Sie herum entgegenzuwirken.

Heutzutage sind viele Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung weiter fortgeschritten, als die Funktion einfach ein- oder auszuschalten. Bei einigen können Sie steuern, wie viel Geräuschunterdrückung vorhanden ist, sodass Sie sie je nach Standort anpassen können. Dies hilft bei der Akkulaufzeit, da Sie an weniger anspruchsvollen Orten wie einem Büro Strom sparen können.

Einige haben auch Modi, die Ihnen helfen, Durchsagen zu hören, damit Sie nichts Wichtiges verpassen, wie einen Anruf beim Gate am Flughafen oder ein Gespräch mit jemandem, ohne Ihre Kopfhörer abzunehmen. Diese Funktion hat viele Namen wie „Aware“- und „Social“-Modus.