Bester Mixer: Krug- und Stabmixer von Top-Marken

Ein guter Mixer ist eines der wichtigsten Küchengeräte, die Sie besitzen können. Es ist auch die Geheimwaffe bei der Zubereitung von Speisen und Getränken – wie Saucen, Dips, Suppen, Smoothies und Cocktails – von Grund auf neu.

Aber welcher Mixer der richtige für Sie ist, hängt davon ab, wofür Sie ihn am ehesten verwenden werden. Einige Mixer eignen sich am besten zum Zerkleinern von Eis, zum Zubereiten von Smoothies und Cocktails. Andere können verwendet werden, um Cashewnüsse in Butter zu verwandeln und faserige Blätter wie Grünkohl in glatte Saucen, Dressings und Dips zu verwandeln.

Es gibt auch verschiedene Arten von Mixern, die wichtigsten sind Krug- (oder Stand-) Mixer und Eintauch- (auch Stab- oder Stab-) Mixer.

Es ist nützlich, einen Stabmixer in einem Schrank zu haben, um Saucen und Suppen schnell zu mixen, während sie in ihren Kochtöpfen sind. Es ist einfach zu bedienen und leicht zu reinigen. Sie können es auch besser nutzen, wenn Sie eines mit verschiedenen austauschbaren Aufsätzen wie einem Schneebesen und einem Mini-Zerkleinerer kaufen.

Aber ein Standmixer ist wahrscheinlich viel leistungsfähiger. Einige werden mit zusätzlichen Mixbechern geliefert, in die Sie einen Smoothie direkt hineinmischen und dann mitnehmen können, was Zeit, Ärger und Abwasch spart.

Denken Sie daran, dass nicht alle Standmixer sowohl für heiße als auch für kalte Zutaten verwendet werden können, also prüfen Sie vor dem Kauf. Unsere Testberichte informieren Sie darüber sowie über alle wichtigen Funktionen und Vor- und Nachteile der einzelnen Geräte.

Lesen Sie weiter, um die besten zu durchsuchen, die wir getestet haben.

Beste Mixer