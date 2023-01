Bester Laptop für das College im Jahr 2023

Wenn Sie auf dem College sind oder es in Zukunft tun werden, ist das wichtigste Werkzeug, das Sie haben könnten, ein zuverlässiger Laptop. Es kann unglaublich schwierig sein, ohne einen auszukommen. Notizen zu machen und Aufsätze zu schreiben ist mit einem Laptop so viel einfacher als mit Stift und Papier. Was sollten Sie also beachten, wenn Sie nach einem Laptop suchen? Sie benötigen einen Laptop mit starker Akkulaufzeit sowie etwas, das leicht genug ist, um es den ganzen Tag mit sich herumzutragen, vom Weg zur Schule und zurück. Sie müssen auch nicht die Bank sprengen. Ein einfacher Laptop der Einstiegsklasse deckt Sie für allgemeine Klassenarbeiten ab, aber je mehr Sie ausgeben können, desto länger hält er wahrscheinlich – wichtig, wenn er vier Jahre oder länger halten muss.

Angesichts der Probleme in der Lieferkette und der Chipknappheit, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, denken Sie vielleicht, dass es schwierig ist, einen anständigen, budgetfreundlichen Laptop für die Schule in die Hände zu bekommen. Es ist jedoch immer noch möglich, Laptops zu finden und zwei in einem mit den neuesten Prozessoren von AMD und Intel, die die Leistung und Akkulaufzeit gegenüber früheren Generationen verbessern. Es ist auch eine großartige Zeit zum Einkaufen Black Friday und andere Feiertagsangebote passiert gerade.

Was ist der beste Laptop für die Uni?

Im Augenblick, Apples MacBook Air M1 ist der beste Laptop für die meisten Studenten. (Der M1 Air ist gerade auch für den Black Friday um 200 US-Dollar günstiger.) Aber wenn das nicht Ihren Bedürfnissen entspricht, haben wir einige College-Laptop-Picks zusammengestellt, die den meisten Schülern in der Schule und darüber hinaus gute Dienste leisten werden. Die Mehrheit unserer Tipps für die besten College-Laptops kostet zwischen 500 und 1.000 US-Dollar. Wenn Sie nach einem günstigeren Laptop suchen – oder offen für eine Alternative zu Apples MacOS und Microsoft Windows

— wir empfehlen Auschecken Die besten Chromebooks für Studenten

(nur sicher gehen jede Software, die Sie für den Unterricht benötigen wird unterstützt). Auf der anderen Seite, wenn Sie nach einem leistungsstärkeren Laptop oder einem suchen Gaming-Laptop

das verdoppelt sich als eines für das College, wir haben einige Vorschläge auch für die. Wenn Sie also bereit sind, Ihre Technik aufzurüsten, lesen Sie weiter unsere Liste der besten Laptops für das College.

Die besten Laptops für die Uni

Stephen Shankland/CNET Trotz der Verfügbarkeit des größeren und besseren M2 MacBook Air bleibt das M1 MacBook Air (eines der ersten, das von Intel auf Apple-Silizium umgestiegen ist) bestehen, und das ist gut so. Apples Einsteiger-Laptop ist nach wie vor unsere erste Wahl für einen MacOS-Laptop für den einfachen Alltagsgebrauch. Es hat eine großartige Leistung und eine lange Akkulaufzeit – bis zu 18 Stunden – und ist überall eine solide Wahl für Schule und Unterhaltung. Wie die vorherigen Mac-Laptop-Modelle verfügt das M1 Air über Apples Magic Keyboard, Touch ID, ein Force Touch-Trackpad und ein 13,3-Zoll-Retina-Display. Wenn Sie ein Student sind, können Sie mit dem neuen MacBook Air kaum etwas falsch machen. MacBook Air M1 im Test Lesen Sie unseren MacBook Air M1 Test. Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für Apple MacBook Air M1 (256 GB, Space Grey)

Josh Goldman/CNET HP hat viel Wert in das Aero 13 gepackt: ansprechendes Magnesium-Aluminium-Gehäuse, starke Rechenleistung, lange Akkulaufzeit, ein helles, farbenfrohes Display und ein Gewicht von nur 2 Pfund (0,94 Kilogramm). Erstaunlicherweise hat es bei allem, was es bietet, einen regulären Startpreis von weniger als 800 US-Dollar, ist aber regelmäßig für weniger als 700 US-Dollar im Angebot. HP Pavilion Aero 13 im Test

Josh Goldman/CNET Gateway war in den 1990er Jahren für kostengünstige Desktops und Laptops bekannt. Die Marke wurde 2020 für eine neue Reihe von Laptops und Tablets wiederbelebt, die exklusiv über Walmart verkauft werden. Wir haben die 15- und 14-Zoll-Modelle getestet und letzteres ist unsere Wahl. Der Intel Core i5-Prozessor bietet zuverlässige Leistung, obwohl er mit billigeren Komponenten gepaart ist. Die Tastatur ist bequem, aber nicht hintergrundbeleuchtet und das Touchpad ist nicht das präziseste. Auch der eingebaute Fingerabdruckleser ist ein Hit-or-Miss. Trotzdem hat es viele Anschlüsse, sodass das Anschließen einer Maus oder eines externen Bildschirms kein Problem darstellt, und das Full-HD-Display ist auch in Ordnung, alles in allem. Außerdem hielt der Akku bei unserem Streaming-Videotest ein paar Minuten knapp 10 Stunden. Das Modell 2021 ist im Vergleich zu dem im Juli veröffentlichten Modell 2022 mit einem Intel Core i5-Prozessor der 12. Generation immer noch zu einem erheblichen Preisnachlass erhältlich. Ob neu oder alt, beides sind gute Angebote.

Josh Goldman/CNET Acers Spin 513 ist eine Art Update für eines der besten Chromebooks aus dem Jahr 2021, das Spin 713. Es ist ein konvertierbares Zwei-in-Eins-Chromebook mit einem 13,5-Zoll-Display und einem Seitenverhältnis von 3:2. Der zusätzliche vertikale Abstand bedeutet weniger Scrollen beim Arbeiten. Die Bildschirmgröße kommt auch der von Letter-Papier nahe, sodass Sie im Tablet-Modus mit einem USI-Stift bequem Notizen machen können. Im Vergleich zum 713 werden einige unkritische Funktionen wie ein HDMI-Ausgang zugunsten eines günstigeren Preises weggelassen. Es hat jedoch eine erstaunliche Akkulaufzeit und ein robustes, lüfterloses Design, wodurch es leise ist – perfekt für ruhige Klassenzimmer, Vorlesungen oder Videoanrufe. Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H)

Dieses dünne 3-Pfund-Convertible ist eine solide Wahl für alle, die einen Laptop für Büro- oder Schularbeiten benötigen. Das Ganzmetallgehäuse verleiht ihm ein erstklassiges Aussehen und Gefühl, und es hat eine komfortable Tastatur und ein reaktionsschnelles, glattes Präzisions-Touchpad. Als Zwei-in-Eins-Gerät können Sie es als Laptop oder Tablet verwenden und es unterstützt die Stifteingabe mit dem optionalen Active Pen von Lenovo. Es hat auch einen physischen Verschluss für seine Webcam, der Ihnen Privatsphäre gibt, wenn Sie es wollen. Und es hat eine lange Akkulaufzeit von 12 Stunden und 45 Minuten in unseren Tests. Die neueste Version mit Intel-Prozessoren der 12. Generation beginnt bei 999 US-Dollar (obwohl Sie sie für weniger im Angebot finden können). 2021-Modelle mit Intel-Prozessoren der 11. Generation sind jedoch ebenfalls hervorragende Leistungsträger und mit einem Rabatt erhältlich. Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für Lenovo Yoga 7i

Weitere Empfehlungen für den Schulanfang