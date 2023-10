4. Laifen Swift – Bester Luxus-Dupe

Als wir den Laifen Swift getestet haben, waren wir überwältigt. Es ist ein weiterer Haartrockner in Hammerform, der in derselben Liga wie der Dyson Supersonic und der Zuvi Halo spielt, wenn es darum geht, schnell Looks in Salonqualität zu kreieren. Aber es ist weniger als halb so teuer wie diese Luxusmodelle. Es ist auch leichter: 407 g, verglichen mit 475 g des Halo und 560 g des Supersonic.

Sie erhalten jedoch nur einen Magnetaufsatz dazu, es sei denn, Sie entscheiden sich für das Spezialpaket, das weitere 20 $/20 £ kostet. In diesem Fall erhalten Sie einen Diffusor, eine Glättungs- und eine Stylingdüse.

Er verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen und drei Heizstufen: Praktischerweise befindet sich am Ende des Trocknerkopfes ein Ringlicht, das je nach Heizstufe blau, orange oder rot leuchtet. Seien Sie jedoch gewarnt: Die Heißeinstellung ist tatsächlich sehr heiß, wenn Sie eine der Düsen verwenden.

Es ist in vier Farbvarianten erhältlich: Mattschwarz, Silberblau, Perlweiß und Rubinrot.