Um den besten Gasgrill zu ermitteln und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Grills in verschiedenen Kochszenarien funktionieren, führen wir drei Tests durch. Basierend auf verschiedenen Fleischsorten, Methoden und Hitzeeinstellungen zeigen uns diese Tests, wie effizient und gleichmäßig ein Grill gart (oder nicht).

Rippen

Unser erster Test sind Rippen. Da es sich um eine anekdotische Runde handelt, gibt es weder ein angeschlossenes Thermometer noch eine Software, die bestimmte Daten erfasst. Wir heizen jeden Grill 10 Minuten lang auf höchster Stufe vor, bevor wir ihn auf niedrige, indirekte Hitze reduzieren. Je nach Grillgröße bedeutet das, einen oder zwei Brenner komplett auszuschalten.

Wir entfernen die äußere Membran von einem Stück Schweinerückenrippen und würzen es mit einer Allzweckmischung, die wir für Rippchen und Hühnchen verwenden. Anschließend werden die Rippchen für mindestens drei Stunden bei geschlossenem Deckel auf den Rost gelegt.

Der Rippentest dauert bei schwacher, indirekter Hitze drei Stunden. Chris Monroe/CNET

Enthusiasten von Rippchen mögen mit dieser relativ kurzen und rauchfreien Garmethode nicht einverstanden sein, aber sie zeigt uns, wie gut ein normaler Propangasgrill bei niedriger Temperatur und langsam garen kann. Wenn es die Zeit erlaubt, kochen wir weiter, bis die Rippchen fertig sind, und notieren uns die gesamte Garzeit.

Huhn

Um den Grill mit einer mittleren Garzeit und mittleren Hitzeeinstellungen zu testen, grillen wir ein ganzes Hähnchen. Wir heizen den Grill 10 Minuten lang auf höchster Stufe vor, reduzieren dann die Hitze auf mittlere Stufe und schalten die Brenner aus, um eine indirekte Wärmeumgebung zu schaffen.

Sobald wir den Vogel zugeschnitten und gewürzt haben, legen wir ihn in einen Bräter und stecken einen Temperaturfühler in jede Hähnchenbrust, also insgesamt zwei Fühler pro Hähnchen (dies ist ein wichtiger Schritt – auch wenn der Grill über einen eingebauten verfügt). -in-Thermometer – weil unzureichend gegartes Hähnchen für niemanden gut ist). Um unsere Ergebnisse so fair wie möglich zu halten, wiegen alle Hühner so nahe wie möglich 5,5 Pfund.

Ganze Hähnchen werden bei indirekter, mittlerer Hitze gegart, bis beide Brüste eine Temperatur von 165 Grad F erreichen. Chris Monroe/CNET

Diese Temperaturfühler sind mit einem Datenlogger und einem Laptop mit Software verbunden, die alle zwei Sekunden die Innentemperatur jeder Hähnchenbrust aufzeichnet. Jedes Hähnchen wird so lange gegart, bis die Temperatur in beiden Brüsten eine lebensmittelechte Temperatur von 165 Grad Fahrenheit erreicht.

Gegrilltes Hähnchen sollte eine knusprige Haut und ein durchgegartes, aber nicht trockenes Fleisch haben. Wir führen diesen Test in drei Runden durch und erhalten so eine solide durchschnittliche Garzeit für jeden Grill.

Burger

Burger sind unser letzter Test für unsere Grillbewertungen. Wir messen 5,3 Unzen 80/20 Hackfleisch ab und pressen es zu gleichmäßigen Pastetchen. Diese Pastetchen kommen in einen Grillkorb und wir stecken einen Temperaturfühler in einem 45-Grad-Winkel in die Mitte jedes Pastetchens.

Nachdem der Grill 10 Minuten lang auf höchster Stufe vorgeheizt ist, wird der Korb auf den Grill gestellt. Nach sechs Minuten Garzeit drehen wir den Korb um und überwachen die Innentemperatur. Sobald der letzte Burger im Korb 145 Grad Fahrenheit erreicht, ist die Charge fertig. Ein guter Burger in diesem Test ist einer, der sowohl eine schöne Außenseite als auch eine leicht rosafarbene Mitte hat.

Burger kommen bei direkter, starker Hitze auf den Grill. Brian Bennett/CNET

Burgertests weisen auf heiße Stellen auf der Grillfläche hin, wenn in jeder Runde ein Burger stets vor den anderen die Temperatur von 145 F erreicht.

Ein durchschnittlicher Unterschied von 15 oder 20 Grad zwischen den schnellsten und langsamsten Patties einer Charge war in unseren Tests die Norm. Warnsignale werden gehisst, wenn wir beginnen, Unterschiede im Bereich von 30 bis 40 Grad zu erkennen.