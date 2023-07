Toshiba 32LF221U19 Bester 32-Zoll-Fernseher mit Alexa (Update: Derzeit nicht verfügbar) 160 $ ​​bei Amazon

Wir sind zwar der Meinung, dass beim Fernsehen größer immer besser ist, aber nicht jeder hat den Platz oder das Budget für einen riesigen Bildschirm. Die meisten von den Von mir rezensierte Fernseher Sind 55 Zoll und aufwärts, und das aus gutem Grund. Sie sollten also nicht überrascht sein, dass es bei meiner Suche nach dem besten 32-Zoll-Fernseher nur zwei Tipps gibt.

Normalerweise beginne ich aus mehreren Gründen mit einem 55-Zoll-Display:

Ich empfehle immer, einen größeren Fernseher zu kaufen, wenn Sie es sich leisten können und über ausreichend Platz verfügen.

Ein kleinerer Fernseher ist günstiger, sodass die Leute weniger auf Bewertungen und mehr auf Preisunterschiede angewiesen sind.

Auch größere Fernseher werden günstiger, was den Preisunterschied verringert und größere Geräte zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis macht.

Ein kleinerer Fernseher hat eine schlechtere Bildqualität, weil die TV-Hersteller ihre beste Technologie den größeren Modellen vorbehalten. Wenn Sie eine hervorragende Bildqualität, den bestmöglichen weiten Betrachtungswinkel, branchenführende intelligente Funktionen, eine erstklassige Bildschirmauflösung und Tonqualität sowie einen HDMI- oder USB-Anschluss für alle Ihre Geräte wünschen, ist ein größerer Bildschirm normalerweise die richtige Lösung gehen.

Wenn Sie ein Konsolenspieler sind, macht die Größe Ihres Fernsehers einen großen Unterschied für Ihr Spielerlebnis, insbesondere wenn er eine geringe Eingangsverzögerung aufweist und HD-fähig ist.

Die Leser bitten mich mit überwältigender Mehrheit um eine Rezension größere Fernseher .

Aus all diesen und weiteren Gründen (nicht zuletzt wegen der Freude beim Ansehen von Filmen und Fernsehfolgen, beim Durchblättern der Kanäle oder beim Streamen auf Hulu, Netflix oder … Disney Plus) 32-Zoll-Fernseher sind die kleinsten, die ich teste – und es gibt nur zwei aktuelle Modelle mit dieser Bildschirmgröße, die eine Empfehlung wert sind. Genauso wie mit 43-Zoll-Setsder nächstgrößeren Größe, die ich teste, werden Sie in dieser Größe nicht die neuesten Extras finden – alle 32-Zoll-Fernseher haben sie immer noch HD-TV-Auflösung (720 Pixel oder 1080p) statt 4K und keines verfügt über bildverbessernde Extras wie z Full-Array-Local-Dimming. Stattdessen schätze ich Smart-TV-Funktionen wie integrierte Streaming-Apps und den Zugriff auf YouTube.

Die folgende Liste stellt die besten Fernseher im 32-Zoll-Format dar, die ich im Testlabor von CNET getestet habe, wo ich sie nebeneinander vergleiche, um zu sehen, welche das sind am meisten den Kauf wert. Wenn ich Dinge wie Seherlebnis, Anzeige, Bildwiederholfrequenz, Auflösung, Fernbedienung, intelligente Funktionen, Streaming, Sound, Eingabeverzögerung und Konnektivität berücksichtige, kann ich nur zwei empfehlen. Wenn Sie also definitiv auf der Suche nach einem kleinen Fernseher sind, finden Sie hier ein paar gute Modelle.

Sarah Tew/CNET Größen 32-, 49-ZollTV-Technologie LEDSmart-TV Ja (Roku TV)Auflösung 720pHDMI-Anschlüsse 3 Erinnern Sie sich, wie ich sagte, dass die Smart-TV-Funktion bei dieser Bildschirmgröße das A und O ist? Roku ist unsere Lieblingsplattform für Live-TV-Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video, YouTube und die anderen und ist noch besser in diesen Smart-TV integriert. Bei diesem Preis ist der Kauf eines separaten Streamers für Roku eine erhebliche Investition – und das Jonglieren mit der Fernbedienung dieses Streamers ist mühsam – wenn Sie also einen Fernseher dieser Größe benötigen, um Ihren Sehanforderungen gerecht zu werden, ist dies unsere Wahl für den besten 32-Zoll-Fernseher FERNSEHER. Weiterlesen

Sarah Tew/CNET Größen 32 ZollTV-Technologie LEDSmart-TV Ja (Fire TV)Auflösung 720pHDMI-Anschlüsse 3 Wenn Sie auf der Suche nach dem besten 32-Zoll-Fernseher mit Alexa sind, ist dieser Toshiba mit dem integrierten Fire-TV-System von Amazon ausgestattet und stellt damit einen direkten Konkurrenten zum Roku-System von TCL dar. Im Allgemeinen gefällt uns Roku dank der besseren Menüs und der besseren Suche besser als Fire TV, aber dieses Toshiba hat ein cooles Extra, das dem TCL fehlt: integrierte Alexa, die durch Sprechen in die Fernbedienung verfügbar ist. Beachten Sie, dass der Echo Dot im obigen Bild nicht enthalten ist. Weiterlesen

Weitere Informationen zum Kauf eines neuen 32-Zoll-Fernsehers

Immer noch bei mir? Wenn Ihnen keiner dieser Fernseher zusagt, rate ich Ihnen, dass bei dieser Größe fast jeder Roku-Fernseher für 130 US-Dollar oder weniger eine gute Wahl ist. Roku lizenziert sein Betriebssystem an TV-Marken wie Hisense, RCA, Sharp und andere – und alle von ihnen bieten die Smart-Funktionen und Smart-TV-Vorteile meiner oben genannten Top-Wahl. Wenn Sie auf einem kleinen Fernseher einer anderen Marke wie Samsung, LG oder Vizio bestehen, ist das in Ordnung, aber seien Sie sich darüber im Klaren, dass Sie bei dieser Größe im Vergleich zu den beiden oben genannten Fernsehern wahrscheinlich mehr für eine ähnliche Bildqualität und ein schlechteres Smart-TV-Erlebnis zahlen müssen.

Suchen Sie nach weiteren Informationen? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte Kauf eines neuen Fernsehers im Jahr 2023.

Schau dir das an: Die günstigen Roku-Fernseher von TCL sind die erste Wahl für knappe Budgets 01:59

