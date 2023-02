Goed gehydrateerd blijven is de sleutel om de dag door te komen. Of je nu een hardcore workout-liefhebber bent of iemand die graag af en toe een wandeling maakt, je moet ervoor zorgen dat je voldoende water drinkt. Het geheim van een gezond leven is een geweldige herbruikbare waterfles die je regelmatig kunt bijvullen. Herbruikbare waterflessen zijn ook essentieel om uw impact op het milieu te verminderen.

Het nadeel is dat je ervoor moet zorgen dat je het schoon houdt, anders kan het een broedplaats voor bacteriën worden. Af en toe in de vaatwasser gooien kan helpen, maar de beste manier om ervoor te zorgen dat het water erin altijd fris en veilig is, is met een zelfreinigende waterfles. Zelfreinigende bidons zorgen ervoor dat je water vrij is van verontreinigingen en zorgen ervoor dat je nooit meer je bidon met de hand hoeft schoon te maken.

Zelfreinigende waterflessen maken gebruik van UV-technologie om microben in het water volledig te vernietigen en ze uit je drankje te houden, ongeacht de waterbron. Dit is anders dan gefilterde waterflessendie verschillende mechanismen gebruiken om ziekteverwekkers en sediment te vangen.

Amanda Capritto/CNET



Het grootste verschil tussen waterflessen die filteren en zelfreinigende waterflessen is dat de UV-technologie die wordt gebruikt in zelfreinigende flessen vuil en bezinksel niet verwijdert. Dus terwijl de flessen virussen, bacteriën en andere micro-organismen kunnen doden die je ziek kunnen maken, zullen ze geen zware metalen of andere deeltjes eruit filteren zoals een echt zuiveringssysteem dat zou kunnen. Het is echter nog steeds beter om ervoor te zorgen dat je schoon water hebt dan traditionele waterdispensers of plastic flessen voor eenmalig gebruik.

Daarom heb ik besloten om deze zelfreinigende waterflessen niet buitenshuis te testen. In plaats daarvan gebruikte ik kraanwater om erachter te komen welke zelfreinigende flessen aan hun eisen voldeden. Ik dronk ook het grootste deel van mijn water thuis of op kantoor. Dus wat is de beste zelfreinigende waterfles? Dit zijn mijn gedachten: gooi je plastic waterfles weg en begin met roekeloze overgave te drinken uit bijna elke waterbron met behulp van je eigen persoonlijke waterzuiveringssysteem!

Crazy Cap De CrazyCap-fles heeft twee waterzuiveringsmodi: normale modus en “gekke modus”. Volgens CrazyCap doodt de normale modus tot 99,99% van de verontreinigingen en is deze geschikt voor “lage tot gemiddelde verontreiniging”, zoals uit openbare waterfonteinen en kraankranen. De gekke modus daarentegen doodt tot 99,9996% van de verontreinigingen en is geschikt voor “gemiddelde tot hoge verontreinigingen”, zoals uit meren en rivieren. De normale zuiveringscyclus duurt 60 seconden en de gekke zuiveringscyclus duurt twee en een halve minuut. De CrazyCap heeft ook een autoclean-functie, die zes keer per dag gedurende 20 seconden wordt ingeschakeld. CrazyCap zegt dat deze periodieke blootstelling aan UV-C-licht microbiële groei en geur voorkomt, en het lijkt te werken: na drie dagen gebruik merkte ik geen geuren of films in de fles. Bovendien smaakte gezuiverd water uit de CrazyCap-fles beduidend beter dan water uit de kraan. De CrazyCap-fles is slanker dan de andere op deze lijst, wat ik leuk vond. Hij past in de bekerhouders van mijn auto, evenals in de bekerhouders van gaas op mijn sporttas en rugzak. Hij is iets hoger dan de Larq en de Mahaton, dus het kan zijn dat hij met moeite in het bovenste rek van je vaatwasser past. Persoonlijk vind ik het beste aan CrazyCap dat je alleen de dop kunt kopen, die volgens de website op veel verschillende waterflessen past, misschien iets dat je al hebt. Op een enkele lading gefilterde waterfles gaat de CrazyCap tot twee maanden mee, maar alleen als je hem automatisch laat reinigen. Het handmatig starten van de zelfreinigende waterfleszuiveringscyclus heeft invloed op die oplaadtijd, hoewel CrazyCap niet specificeert met hoeveel.

Larq De Larq-fles heeft ook twee zuiveringsmodi: normaal en avontuur. De normale modus zuivert tot 99,99% van de ziekteverwekkers in 60 seconden en de adventure-modus zuivert tot 99,9999% van het water in drie minuten. Het lijkt niet zo’n groot verschil, maar die 0,0099% waterfiltratie kan water maken of breken dat uit een beek of een andere natuurlijke bron komt. Je activeert het UV-C-reinigingslicht wanneer je maar wilt door op de knop bovenop de fles te drukken, maar Larq komt ook elke twee uur tot leven voor een reinigingscyclus van 10 seconden. Ik heb geen funky geuren of films aan de binnenkant van de Larq-fles opgemerkt na drie dagen constant gebruik van de zelfreinigende fles. Larq was echter de enige van de drie flessen die niet beduidend beter smaakte dan mijn water. Het smaakte iets schoner, maar ik zou waarschijnlijk het verschil niet kunnen zien als iemand me blind proefde. De Larq-fles is gemaakt van vacuümgeïsoleerd roestvrij staal en houdt je veilige drinkwater tot wel 24 uur op koude temperatuur. Het is strak en esthetisch aantrekkelijk – mijn enige klacht was dat er geen groef of kromming is die in je hand past. Je zou altijd de handige reishoes kunnen aanschaffen om dat probleem op te lossen. Een enkele lading op de Larq kan u tot twee volledige maanden gebruik geven, ervan uitgaande dat u hem door drie tot vier reinigingscycli (in normale modus) per dag laat gaan. Als je de avontuurmodus gebruikt, gaat het opladen tot 12 dagen mee.

Amanda Capritto/CNET De zelfreinigende waterfles van Mahaton (beschikbaar voor pre-order voor $ 44) heeft één zuiveringscyclus die tot 99,99% van de in het water aanwezige ziekteverwekkers elimineert. Na drie dagen vrijwel constant gebruik vertoonde de zelfreinigende waterfles geen tekenen van opbouw – geen rare geuren, geen korstige films. In tegenstelling tot de CrazyCap en de Larq heeft de Mahaton-fles geen extra zuiveringsinstelling voor watermassa’s die mogelijk meer verontreinigingen bevatten, zoals stromen en andere bronnen van grondwater. Om die reden zou ik aanraden om de Mahaton-fles alleen te gebruiken met drinkwaterbronnen binnenshuis, tenzij het bedrijf een nieuwe fles uitbrengt met een extra zelfreinigende flesinstelling voor zuiver water. De Mahaton-fles heeft een slanke vorm met een mooie dubbele tapsheid waardoor hij gemakkelijk vast te houden is. Hij is gemaakt van dubbelwandig roestvrij staal, dus hij is duurzaam en houdt je water urenlang koud. Hij is ook klein, dus je zou geen problemen moeten hebben om de Mahaton-fles in houders of tassen te passen. Eén tegenvaller? De Mahaton-fles bevat slechts 12 ons water, dat ik binnen enkele seconden kan drinken. De meeste mensen zouden deze waterfiltratiefles tot acht tot tien keer per dag moeten bijvullen om de liters te krijgen die ze nodig hebben – dat zijn veel onderbrekingen van uw dag. De Mahaton-fles kan tot drie weken meegaan als hij volledig is opgeladen, ervan uitgaande dat u de zuiveringscyclus maximaal vier keer per dag uitvoert. Dat is iets minder dan de CrazyCap en de Larq, maar niet zo’n korte batterijduur dat je je belast voelt met het opladen van de fles.

Welke zelfreinigende bidon is het beste?

Eerlijk gezegd hebben alle drie deze waterflessen uitstekend werk geleverd om zichzelf schoon te houden. Na drie dagen drinken en constant bijvullen en geen handen wassen, rook geen van deze flessen muf of had een film aan de binnenkant, twee dingen die mijn normale stalen fles vaak produceert.

De Larq, CrazyCap en Mahaton gebruiken allemaal UV-C licht om alle belangrijke watergedragen ziekteverwekkers te zappen; het zijn allemaal roestvrijstalen waterflessen (geen goedkope plastic waterflessen hier), en al deze beste zelfreinigende fleskeuzes hebben automatische reinigingscycli. Bovendien zijn ze alle drie gebruiksvriendelijk en hebben ze allemaal batterijmeldingen, zodat ze nooit zonder waarschuwing doodgaan.

Ik had vrijwel geen klachten over een van deze zelfreinigende flessen, en als je op zoek bent naar een esthetisch aantrekkelijke fles die je water zuivert, zal een van de drie de klus klaren.

Het enige grote verschil tussen de drie? De Larq en de CrazyCap hebben beide twee modi, terwijl de Mahaton er maar één heeft. Als u van plan bent uw zelfreinigende waterfles te gebruiken met waterbronnen buiten, wilt u misschien kiezen voor de Larq of de CrazyCap, omdat deze overdrive-modi hebben die nog meer micro-organismen doden.

Hoe werken zelfreinigende waterflessen?

Zelfreinigende waterflessen gebruiken UV-C licht

vermoorden bacteriën

, virussen, protozoa en andere micro-organismen door hun DNA te vernietigen. Het UV-licht steriliseert zowel het water in de fles als het binnenoppervlak van de fles.

UV-C-licht dient als een handige, meestal hands-off manier om herbruikbare waterflessen schoon te houden zonder dat er chemicaliën of zeep nodig zijn. De meeste zelfreinigende waterflessen, waaronder de drie die in dit artikel worden besproken, hebben ook alle kenmerken die je zoekt in een normale herbruikbare waterfles: ze houden stomend heet water heet en koud water koud (of water op kamertemperatuur op kamertemperatuur). ), en ze zijn duurzaam.

Hoe heb ik deze zelfreinigende waterflessen getest?

Ik heb drie UV-aangedreven zelfreinigende waterflessen getest – de de en de Mahaton-fles (die op Kickstarter staat, maar volledig is gefinancierd en al producten verzendt) – met behulp van de kraanwater uit de gootsteen van mijn appartement (mijn favoriete waterbron).

Ik koop meestal geen flessenwater en ik heb geen kraanwaterfilter, dus ik drink dit water vaak ongewijzigd. Ik heb elke fles grondig schoongemaakt en ’s nachts opgeladen om er zeker van te zijn dat ze klaar waren om getest te worden. Daarna gebruikte ik elke fles drie dagen in plaats van mijn normale herbruikbare fles.

Waar moet je op letten bij een zelfreinigende waterfles?

U moet zes belangrijke factoren overwegen bij het kiezen van een UV-aangedreven waterfles zoals deze: Zuivering, smaak, ontwerp, gebruiksgemak, capaciteit en levensduur van de batterij. Als je besluit een zelfreinigende waterfles te kopen, wil je er een die zoveel mogelijk microben doodt, een goede smaak produceert, gemakkelijk vast te houden en te vervoeren is en een behoorlijke tijd meegaat op één lading.

1. Zuivering: Wat belooft de fles om kwijt te raken, en met welk percentage? En hoe lang duurt het voordat de fles het water heeft gezuiverd? Is er een autoclean-functie? Ik overwoog ook hoe de fles rook en er van binnen uitzag na drie dagen gebruik.

2. Smaak: Hoe smaakt het water na het doorlopen van de zuiveringscyclus in vergelijking met mijn drinkwater?

3. Ontwerp: Waar is de fles van gemaakt en hoe handig en gemakkelijk is hij om mee te nemen? Houdt het water koud?

4. Gebruiksgemak: Hoe gemakkelijk is het om de fles klaar te maken voor het eerste gebruik, schoon te maken en op te bergen?

5. Capaciteit: Hoeveel water kan de fles bevatten? Zal je het constant bijvullen, of zal het zuivere water een tijdje meegaan?

6. Levensduur batterij: Hoe lang gaat de fles mee (en hoeveel reinigingscycli kan hij voltooien) als hij volledig is opgeladen?

Meer voor dorstige lezers

De informatie in dit artikel is alleen voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld als gezondheids- of medisch advies. Raadpleeg altijd een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of gezondheidsdoelen.