Beste Xiaomi 12 Angebote Dezember 2022

Xiaomi kündigte seine 12- und 12-Pro-Telefone bereits im Dezember 2021 an und sie wurden schließlich Anfang 2022 weltweit veröffentlicht.

Die drei beim Start bestätigten Telefone waren das Xiaomi 12 Pro, das Xiaomi 12 und das Xiaomi 12X – obwohl für letzteres noch keine europäische Veröffentlichung bestätigt wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es sehr unwahrscheinlich, obwohl das Xiaomi 12 Lite es nach Europa geschafft hat.

Das 12 und 12 Pro waren einige der ersten Telefone mit dem Snapdragon 8 Gen 1-Prozessor. Sie verfügen außerdem über eine 50-Mp-Dreifachkamera, die 8K-Aufnahmen ermöglicht.

Mehr erfahrt ihr in unseren Testberichten zum Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro. Wenn Sie eines dieser Telefone in die Hände bekommen möchten, haben wir alle uns bekannten Informationen zur Vorbestellung der Xiaomi 12-Serie.

Wir haben auch das hervorragende Xiaomi 12 Lite getestet.

Wann wird die Xiaomi 12-Serie veröffentlicht?

Die Xiaomi 12-Serie kam bereits im Dezember 2021 in China heraus.

In Großbritannien sind das Xiaomi 12 und das Xiaomi 12 Pro seit April 2022 im Handel.

Normalerweise verkauft Xiaomi seine Handys nicht in den USA, daher erwarten wir nicht, dass die Telefone in Amerika verkauft werden.

Wie viel kostet die Xiaomi 12-Serie?

Das reguläre Xiaomi 12 beginnt bei 749 £, mit unterschiedlichen Konfigurationen für RAM und Speicher je nach Region.

Alle drei Telefone sind entweder in Grau, Lila oder Blau erhältlich. Hier ist, wie viel jedes Modell kostet, zusammen mit neu vorgestellten britischen Preisen:

Xiaomi 12 Pro

8 GB + 256 GB – 999 $ (in Großbritannien nicht verfügbar)

12 GB + 256 GB – 1.049 £

Xiaomi 12

8 GB + 128 GB – 749 $/749 £

8 GB + 256 GB – 849 £

12 GB + 256 GB – TBC

Xiaomi 12X (nicht in Großbritannien erhältlich)

8 GB + 128 GB – 649 $ (ca. 500 £)

8 GB + 256 GB – TBC

