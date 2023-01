Beste Video-Chat-Apps: Zoom, Google Meet, FaceTime und mehr

Video-Chat ist hier, um zu bleiben und zeigt keine Anzeichen dafür, dass er zu der Nischentechnologie zurückkehrt, die er einmal war. „Willst du zoomen?“ während der Pandemie in den kulturellen Zeitgeist eingetreten, aber Zoom ist bei weitem nicht Ihre einzige Wahl für Video-Chats. In den letzten Jahren haben weitere Apps die Video-Chat-Dienste erweitert (oder hinzugefügt).

Nun, da so viele Unternehmen Video-Chat-Optionen anbieten, wie wählen Sie die beste für Sie aus? Es mag den Anschein haben, als würden sie alle dasselbe tun, aber jede Videokonferenz-App hat ihre eigenen einzigartigen Stärken und Schwächen.

Anstatt sich mit einem einheitlichen Service zufrieden geben zu müssen, bieten Videokonferenz-Apps viele Optionen, um herauszufinden, was Ihren Anforderungen am besten entspricht. Ich habe einige der beliebtesten Video-Chat-Dienste und -Apps getestet und dabei Preis, Benutzerfreundlichkeit, Gerätekompatibilität, Zeit- und Teilnehmerbeschränkungen sowie Datenschutz verglichen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf Dienste durch die Linse des persönlichen Gebrauchs für den durchschnittlichen Benutzer. Hier ist, was Sie wissen müssen.

Angela Lang/CNET Zoom ist einfach anzumelden und per Video-Chat zu chatten, egal ob Sie sich nur mit Freunden treffen oder bei der Arbeit zusammenarbeiten. Obwohl es mehrere kostenpflichtige Pläne für Fachleute und Unternehmen gibt, schneidet der Dienst Benutzer der kostenlosen Stufe nicht von nützlichen Kernfunktionen ab. Das heißt, wenn Sie sich nur mit Freunden treffen möchten, erhalten Sie von Zoom immer noch einen guten Service. Nach der Anmeldung arbeiten Sie kostenlos mit Zoom Basic. Die App bietet drei weitere kostenpflichtige Stufen – Pro, Business und Enterprise – aber für den gelegentlichen Gebrauch durch den Durchschnittsbürger hat Basic viel zu bieten. Sie müssen nicht einmal Ihre Kreditkarte eingeben. Die Stufe unterstützt bis zu 100 Teilnehmer und bietet unbegrenzte 40-minütige Meetings. Der In-Meeting-Chat der App unterstützt Gruppennachrichten und private DMs, 25 MB Cloud-Speicher für Aufzeichnungen sowie den Zugriff auf drei Zoom-Whiteboards. Zoom funktioniert auf mehreren Plattformen und die Anmeldung ist ein Kinderspiel. Nachdem Sie sich angemeldet haben, ist der Chat mit Freunden und Familie nur ein paar Klicks entfernt. Mit allem, was die Basic-Stufe bietet, können Sie mit Zoom viel tun – persönlich oder beruflich – ohne etwas zu bezahlen.

James Martin/CNET Google Meet, das Video-Chat-Tool von Google, ist eine solide kostenlose und bequeme Option, aber die meisten seiner Angebote richten sich an Fachleute und Unternehmen. Die App bietet eine kostenlose Version, aber im Gegensatz zur kostenlosen Stufe von Zoom ist sie ziemlich frei von Schnickschnack. Wenn Sie nur nach einem Ort suchen, an dem Sie sich digital mit Freunden treffen können, ist die kostenlose Stufe von Google Meet mehr als ausreichend. Sie können eine Stunde lang mit 100 Ihrer engsten Freunde telefonieren, ohne einen Cent zu bezahlen. Es ist ungefähr so ​​einfach zu bedienen wie Zoom, geht aber noch einen Schritt weiter – wenn Sie ein Google-Konto haben, ist Meet automatisch ohne zusätzliche Anmeldung oder Ärger verfügbar. Wenn Sie kein Google-Konto haben, können Sie auch ohne eines an einem Meeting teilnehmen. Das größte Verkaufsargument von Meet ist für mich die Integration mit anderen Google-Apps wie Slides, Sheets und Docs. Der schnelle Zugriff auf Google-Apps wäre ein praktisches Tool für Lerngruppen, die Zusammenarbeit an Projekten und die Organisation von Veranstaltungen.

Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket über Getty Images Microsoft Teams, die integrierte Video-Chat-Software von Microsoft, ist automatisch für Office 365-Benutzer verfügbar, wurde aber mit der Einführung von Windows 11 noch zugänglicher. Wie bei Google Meet können Sie mit der kostenlosen Stufe von Microsoft Teams bis zu 100 Personen in Ihrem haben Gruppenruf für eine Stunde. Wenn es nur Sie und eine andere Person sind? Sie können satte 30 Stunden im Gespräch bleiben – das bei weitem beste kostenlose Angebot, auch wenn es etwas übertrieben ist. Mir gefällt, dass Microsoft Privat- und Geschäftsanwendern mehrere Pläne zur Auswahl anbietet. Bei anderen Diensten kann sich die Verwendung der App für den persönlichen Gebrauch im Vergleich zu den glänzenden Geschäftsebenen ein wenig wie ein nachträglicher Einfall anfühlen. Microsoft hat zwei preisgünstige kostenpflichtige Pläne für den persönlichen Gebrauch. Im Gegensatz zu kostenpflichtigen Plänen für einige andere Dienste sind die zusätzlichen Funktionen in Microsoft 365 Personal und 365 Family für den durchschnittlichen Benutzer tatsächlich sinnvoll. Wenn ich einen dieser Pläne kaufen würde, wäre ich zuversichtlich, dass ich das Beste für mein Geld bekomme.

Facebook Wenn Sie einer der weltweit fast 3 Milliarden monatlich aktiven Facebook-Nutzer sind, wissen Sie, wie einfach es ist, einen Video-Chat über Messenger zu starten. Das Social-Media-Unternehmen hat sein Videokonferenzspiel Anfang 2020 mit der Veröffentlichung von Messenger Rooms verbessert. Es ist einfach, einen Raum in der mobilen App oder auf dem Desktop einzurichten. Die Eins-zu-eins-Video-Chat-Funktion von Facebook oder Messenger Rooms sind beide attraktive Optionen – sie sind in eine App integriert, die Sie wahrscheinlich bereits installiert haben, und die Anrufe sind kostenlos und zeitlich unbegrenzt. Facebooks Einzel-Video-Chat ist wahrscheinlich der Dienst, den ich am häufigsten nutze, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Zu wissen, dass ich einfach zu einem Raum wechseln und weitere Personen hinzufügen kann – bis zu 50 – ist ein Bonus.

Sarah Tew/CNET Wie bei Messenger Rooms für Facebook-Benutzer ist es praktisch, eine integrierte Video-Chat-Software auf einem Gerät zu haben, das Sie bereits verwenden. FaceTime war früher auf Apple-Benutzer beschränkt, aber iOS 15 brachte Android- und PC-Benutzer in den Spaß. Die App ist kostenlos, es gibt keine Zeitbegrenzung für Anrufe, Sie müssen kein Mobilfunknetz auf Ihrem Gerät haben (stellen Sie einfach sicher, dass Sie mit Wi-Fi verbunden sind, um Ihre Daten zu speichern), und Sie sind durch End-to- Verschlüsselung beenden. Selbst wenn Gruppenanrufe maximal 32 Personen umfassen – die niedrigste Teilnehmergrenze auf der Liste – machen die Angebote von FaceTime es zu einer verlockenden Option. Wenn Sie immer noch ohne Kameras chatten möchten, bietet FaceTime eine kostenlose Audioanruffunktion, die weiterhin bis zu 32 Personen unterstützt. Wenn Sie die Audioanruffunktion verwenden, können Sie als Bonus Anrufe auf Ihrem HomePod oder Ihrer Apple Watch entgegennehmen.

