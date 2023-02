Met zoveel verschillende formaten en specificaties om uit te kiezen, kan het intimiderend zijn om een ​​nieuwe tv te kopen. Als je je overweldigd voelt, bekijk dan onze tv-koopgids voor enkele handige tips die je kunnen helpen bepalen wat je wilt en nodig hebt van een nieuwe tv.

Wat voor soort tv je ook zoekt, er is geen reden om meer uit te geven dan nodig is. Daarom hebben we aanbiedingen en kortingen doorzocht voor enkele van de beste koopjes die momenteel beschikbaar zijn op tv’s van topmerken zoals Samsung, LG en Amazon en hebben we ze hieronder verzameld. Als u op zoek bent naar meer specifieke opties, kunt u ook onze overzichten van de beste 4K TV-deals of beste goedkope tv-deals. We blijven deze pagina updaten terwijl aanbiedingen komen en gaan, dus kom regelmatig terug om er zeker van te zijn dat je de beste prijzen krijgt voor zowel grote als kleine tv’s.

Samsung tv-aanbiedingen

Amazone Als u op zoek bent naar een Samsung-tv van hoge kwaliteit zonder veel geld te betalen voor een OLED-scherm, bekijk dan deze 65-inch QLED 4K-tv uit de Q60B-serie. Met een besparing van $ 100, kunt u het nu voor $ 898 krijgen. Het is een model uit 2022 dat ultradun is en waarin Alexa is ingebouwd. Het is uitgerust met Motion Xcelerator-technologie, die onscherpte minimaliseert en de bewegingshelderheid van high-speed en high-intensity content verbetert.

Amazon Fire TV-deals

Amazone Met een verbluffend 4K UHD-scherm en ondersteuning voor HDR10, HLG en Dolby Vision, beschikt de Omni-serie over een verbluffend scherm naast een aantal serieus handige functies. Naast al je favoriete streaming-apps, is hij uitgerust met een ingebouwde microfoon voor echt handsfree Alexa-bediening. Op dit moment kunnen Prime-leden het krijgen voor $ 540. De Omni-serie is de midrange-optie van de drie tv-modellen van Amazon, en de step-down 4-serie is ook te koop. Je ontvangt prijsmeldingen voor 65-inch Amazon Fire Omni Series 4K TV: $ 540

LG TV aanbiedingen

Amazone We houden van LG OLED-tv’s vanwege hun kwaliteit en prijs. Deze tv is nu $ 800 korting, dus u kunt nog meer geld besparen terwijl u een van de beste kwaliteit tv’s krijgt die er zijn. De zelfverlichte OLED-pixels creëren prachtige graphics met oneindig contrast, perfect zwart en meer dan een miljard kleuren die helderder opvallen. Met de Filmmaker-modus kun je elk moment verbeteren in Dolby Atmos-audio voor een ultieme thuisbioscoopervaring. Lees onze LG OLED C2 Series 2022 review. U ontvangt prijsmeldingen voor 65-inch LG C2-serie OLED evo 4K smart-tv: $ 1.700

Toshiba, Sony en andere tv-deals