Beste Tablet-Black-Friday-Angebote 2022

12 Jahre nach der ersten Ankündigung bleiben Tablets gleichbedeutend mit dem iPad. Das Original von Apple war ein branchenprägendes Gerät, und im Jahr 2022 stehen viele verschiedene Modelle zur Auswahl.

Sie sind jedoch keineswegs Ihre einzige Option. Viele Telefongesellschaften haben sich in letzter Zeit Samsung bei der Herstellung von Android-Tablets angeschlossen, während jedes Jahr mehrere Tablets mit Windows veröffentlicht werden. Wir sollten auch die preisgünstigen Fire-Tablets von Amazon nicht vergessen.

Wenn Sie erwägen, eines davon zu kaufen, ist der November eine großartige Zeit. Der Black Friday findet später in diesem Monat statt, aber viele Einzelhändler haben bereits ihre Verkaufsveranstaltungen gestartet. In diesem Artikel gehen wir die besten Angebote in den USA und Großbritannien zum Zeitpunkt des Schreibens durch.

Es lohnt sich jedoch, unsere Tabelle der besten Tablets zu überprüfen, um zu entscheiden, welches Gerät für Sie geeignet ist. Es enthält eine detaillierte Kaufberatung, während unser Artikel zum Schwarzen Freitag, was Sie erwartet, Ihnen helfen wird, sicherzustellen, dass Sie ein tolles Angebot bekommen.

Beste Black Friday Tablet-Angebote in den USA

Microsoft Surface Pro 8 (2022) 1 Von: Best Buy War: 1.349,99 $ Jetzt:

899,99 $

($450 Rabatt) Best Buy hat ein ausgezeichnetes frühes Black Friday-Angebot für das Surface Pro 8 und bietet 450 US-Dollar Rabatt auf das 256-GB-Modell. Sie müssen jedoch schnell sein, denn es läuft am 17. November aus. Samsung Galaxy Tab S8 Angebote 2 Von: Samsung Jetzt:

$150 bis $300 Rabatt

(Bis zu 500 $ extra Rabatt bei erweiterter Inzahlungnahme) Samsungs Black Friday-Angebote sind hier. Sparen Sie bis zu 300 US-Dollar bei der Galaxy Tab S8-Reihe mit dem größten verfügbaren Rabatt für die Konfigurationen mit 16 GB RAM/512 GB Speicher des Tab S8+ und Tab S8 Ultra. In der Zwischenzeit hat das Standard-Tab S8 bis zu 230 US-Dollar Rabatt. Apple iPad Air (2022) 3 Von: Amazon War: 749 $ Jetzt:

$679

($70 Rabatt) Das iPad Air 2022 wurde erst im März veröffentlicht, aber Amazon hat eine nützliche Ersparnis beim 256-GB-Modell. Außerdem gibt es 50 US-Dollar Rabatt auf die 64-GB-Version. Samsung Galaxy Tab S7 FE (256GB) 4 Von: Amazon War: 679,99 $ Jetzt:

449,99 $

($230 Rabatt) Es ist nicht der niedrigste Preis bei Amazon, aber es ist nicht weit entfernt und eine großartige Chance, ein leistungsstarkes Samsung-Tablet und einen Stylus für unter 450 US-Dollar zu bekommen. Wenn Sie möchten, gibt es auch 25 % Rabatt auf das 64-GB-Modell. Apple iPad Pro (12,9 Zoll, 2021) 5 Von: Amazon War: 1.399 $ Jetzt:

999,99 $

($399,01 Rabatt) Es gibt jetzt ein 2022 iPad Pro, aber abgesehen von der Verbesserung der bereits hervorragenden Leistung hat sich nicht viel geändert. Außerdem können Sie bei Amazon fast 400 US-Dollar für dieses etwas ältere Modell sparen. iPad mini (2021) 6 Von: Amazon War: 499 $ Jetzt:

399,99 $

(20% Rabatt) Das neueste iPad mini von 2021 ist das beste kleine Tablet, das Sie kaufen können. Das 64-GB-WLAN-Modell ist bei Amazon mit einem Rabatt von fast 100 US-Dollar erhältlich. Samsung Galaxy Tab S8 (128 GB) 7 Von: Amazon War: 699,99 $ Jetzt:

$549

(22 % Rabatt) Das reguläre Tab S8 ist das billigste der neuesten Flaggschiff-Tablets von Samsung, aber es bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das gilt insbesondere nach diesem Rabatt von 160 $ ​​bei Amazon. Amazon Fire HD 10 (überholt) 8 Von: Amazon War: 169,99 $ Jetzt:

84,99 $

(um 50 Prozent reduziert) Wenn Ihnen ein generalüberholtes Gerät nichts ausmacht, ist dies ein hervorragendes Angebot für das neueste Fire HD 10-Tablet. Außerdem gibt es 52 % Rabatt auf das 32-GB-Modell, und beide wurden von Amazon auf ihre volle Funktionsfähigkeit getestet. Sie müssen sich jedoch mit Anzeigen auf dem Sperrbildschirm auseinandersetzen.

Die besten Black Friday Tablet-Angebote in Großbritannien

Microsoft Surface Pro 8 (128 GB) 1 Von: Amazon War: £ 999 Jetzt:

£729

(£270 Rabatt) Das Surface Pro 9 ist offiziell, aber das letztjährige Modell bleibt ein sehr konkurrenzfähiges Gerät. Es gibt 27 % Rabatt auf das Einstiegsmodell, aber auch bei teureren Konfigurationen sind Einsparungen möglich. Samsung Galaxy Tab S8+ (128GB) 2 Von: Amazon War: £ 999 Jetzt:

£721,03

(£277,97 Rabatt) Das S8+ ist für die meisten Menschen der Sweet Spot in Samsungs neuester Flaggschiff-Tablet-Reihe. Wenn Sie eine Mobilfunkverbindung benötigen, aber nicht den höchsten Preis zahlen möchten, ist dieses Angebot genau das Richtige für Sie. Apple iPad mini (2021) 3 Von: Amazon War: £ 749 Jetzt:

£579

(£170 Rabatt) Amazon hat 23 % Rabatt auf die UVP des neuesten iPad mini mit 256 GB Speicherplatz. Es ist auch bei Currys zum gleichen Preis erhältlich. Apple iPad Air (2022) 4 Von: Amazon War: £ 669 Jetzt:

£569

(£100 Rabatt) Das iPad Air 2022 wurde erst vor wenigen Monaten veröffentlicht, aber Sie können bei Amazon bereits einen Rabatt von 100 £ auf das Einstiegsmodell erhalten. Es gibt auch £ 130 Rabatt auf das 256-GB-Modell. Samsung Galaxy Tab S8 (128GB) 5 Von: Amazon War: £ 649 Jetzt:

£529

(£120 Rabatt) Das neueste Mittelklasse-Tablet von Samsung ist ab sofort mit einem nützlichen Rabatt über Amazon erhältlich. Sie erhalten auch eine dreijährige Garantie, aber der Vorrat ist begrenzt. Samsung Galaxy Tab S7 FE (64GB) 6 Von: Amazon War: 519 £ Jetzt:

£409

(£110 Rabatt) Dann ist das Einsteiger-Tab S7 FE aus dem Jahr 2021 jetzt mit nützlichen 21 % Rabatt bei Amazon erhältlich. Dieser Preis ist jedoch nur für das rosa Modell verfügbar. Huawei MateBook E 7 Von: Huawei War: 999,99 £ Jetzt:

£599,99

(£400 Rabatt + kostenloser Rucksack) Mit diesem großartigen Paket erhalten Sie 400 £ Rabatt auf das MateBook E (einschließlich Tastaturabdeckung) und einen kostenlosen Rucksack im Wert von normalerweise 129,99 £. Wenn das nicht ausreicht, erhalten Sie auch 80 £ Rabatt auf den M-Pencil-Stift, 55 £ Rabatt auf den MateDock 3-Hub oder 30 £ Rabatt auf den Sound Joy Wireless-Lautsprecher.

