Ventielen Stoom dek geeft je in wezen een gaming-pc in de palm van je hand, maar het is niet zonder gebreken. Uit de doos is het Steam Deck een interessant maar beperkt handheld-gamingplatform. Om te profiteren van de soms verborgen functies, van een zeer functionele Linux-desktopmodus tot ondersteuning voor veel niet-Steam-gamingplatforms, helpt het toevoegen van enkele accessoires.

Ik heb tot nu toe zeker een groot deel van mijn tijd met het Steam Deck doorgebracht met het apparaat op een standaard, met een draadloze toetsenbord En muis. Ik heb minder tijd besteed aan verbinding met een extern beeldscherm, maar ik heb ook al mijn eerste 256 GB weggegooid micro SD kaart voor een grotere versie van 512 GB.

Lees verder: Steam Deck Review: deze handheld gaming-pc verraste me, op zowel goede als slechte manieren

Dit zijn enkele van mijn huidige suggesties voor de beste Steam Deck-accessoires – als je van 3D-printen houdt, scrol dan naar het einde.

Ventiel Het Steam Deck zelf heeft slechts één USB-C-poort voor zowel stroom als video-uitvoer. Dit kleine dockingstation voegt zowel HDMI- als DisplayPort-uitgangen toe, plus drie USB-A-poorten en een Ethernet-aansluiting. Ja, het kan technisch gezien worden uitgevoerd naar je tv met 4K/60Hz, maar de Steam Deck GPU is niet echt gebouwd voor gamen met hoge resolutie. Het beste van het officiële Valve-dock is dat het klein is en boordevol poorten. Het nadeel is dat het voor $ 89 behoorlijk duur is voor een eenvoudig dock. Lees meer over hoe Steam Deck-docks zich verhouden.

Dan Ackerman/CNET Dit dock is groter, zwaarder en duurder dan het officiële Valve-dock, maar het voegt een handige extra functie toe: een M.2-drive-sleuf aan de binnenkant. Het voordeel van extra opslagruimte is dat het je een plek geeft om grote games te offloaden en op te slaan om meer ruimte te maken op het Steam Deck zelf, in plaats van constant grote gamebestanden opnieuw te downloaden.

Dan Ackerman/CNET Met een voeding, dock en misschien wat kabels is een royale draagtas voor het Steam Deck een must-have. Ik vind de standaardkoffer van Valve te klein (en in mijn geval bleef de rits tenminste meteen haken), dus nadat ik een paar andere modellen had geprobeerd, koos ik voor deze zachte Tomtoc-draagtas. Het is omvangrijk, maar heeft een apart gedeelte voor accessoires, een vak voor microSD-kaarten en het hoofdgedeelte heeft extra vulling voor het scherm en gewatteerde V-vormige vleugels die de vorm van de Steam Deck-grepen volgen. Je ontvangt prijsmeldingen voor tomtoc draagtas voor Steam Deck-console en accessoires, beschermende schoudertas etui met zakken voor console, originele AC-opladeradapter, origineel dock, lichtgewicht dagelijkse draagtas voor op reis

SanDisk Het basismodel Steam Deck van 64 GB kopen is als het kopen van de iPhone met de kleinste capaciteit. Je weet dat je ruimte tekort komt – en snel. In tegenstelling tot een iPhone is het echter eenvoudig om een ​​microSD-kaart aan het Steam Deck toe te voegen om als secundaire opslag te gebruiken. Het Steam Deck ondersteunt UHS-I-kaarten (ultrahoge snelheid) van de SD-, SDXC- en SDHC-varianten, en het toevoegen van een kaart lijkt sterk op hetzelfde doen op een Nintendo Switch. Mijn advies is om voor capaciteit en prijs te gaan. De kaart van 512 GB hierboven was voor mij een goede plek, maar houd de verkoop van andere modellen in de gaten. Je ontvangt prijsmeldingen voor SanDisk 512GB Ultra MicroSDXC UHS-I

Josh Goldman/CNET Toen ik veel aan het graven was in de desktopmodus van het Steam Deck, wist ik meteen dat ik een toetsenbord nodig had. Ik ging voor dit zeer compacte gaming-toetsenbord dat aanvoelde als een uitstekende match voor de grootte van het Steam Deck. Het maakt verbinding via Bluetooth en laadt op via USB-C; houd er rekening mee dat het geen numeriek toetsenblok heeft en dat een deel van de lay-out een beetje gekreukt is omdat het zo klein is. Lees onze hands-on met de Razer BlackWidow Mini Hyperspeed. Je ontvangt prijsmeldingen voor Razer BlackWidow Mini Hyperspeed

Sarah Tew/CNET Je ontvangt prijsmeldingen voor Logitech G305 Lightspeed Wireless Gaming Mouse

Acer Je kunt het videosignaal van het Steam Deck uitvoeren via de USB-C-poort van het systeem (wat ook de voedingspoort is, dus houd daar rekening mee). Ik heb een 27-inch 4K Acer Predator X27-scherm aangesloten, dat er geweldig uitzag, maar houd er rekening mee dat je de 4K-resolutie of G-Sync niet echt nodig hebt, dus een goedkoper scherm zou ook werken. Met de relatief zwakke grafische weergave van het systeem, geoptimaliseerd voor een resolutie van 1.280 x 800 pixels, zal het opblazen van dingen tot 4K en 27 inch die beperkingen alleen maar benadrukken. Maar het maakt het werken in de desktopmodus ook veel gemakkelijker. Dit exacte model is nu uit productie, dus ik link hieronder naar het nieuwste vergelijkbare model. Vervolgens ben ik van plan het Steam Deck uit te proberen op het nieuwe Alienware 34-inch OLED-scherm dat we zojuist hebben besproken. Je ontvangt prijsmeldingen voor Acer Predator X27

Dan Ackerman/CNET De onofficiële CNET DIY Steam Deck-standaard Beste goedkope standaard Ja, Valve maakt zijn eigen stand voor het Steam Deck dat ook als dockingstation zal dienen. Maar de datum, prijs en zelfs exacte details daarover zijn allemaal nader te bepalen. Omdat ik niet wilde wachten, heb ik enkele ontwerpen voor tabletstandaarden aangepast en zowel 3D-geprinte als lasergesneden Steam Deck-standaarden gemaakt, perfect op maat gemaakt voor het apparaat. Je kunt de ontwerpen hier downloaden, en deze lijst met de beste 3D-printers zou je op weg moeten helpen om er een te maken.

Dan Ackerman/CNET 3D-geprinte Steam Deck clip-on standaard Beste draagbare standaard Ik ben dol op de doe-het-zelf 3D-geprinte standaard. In tegenstelling tot de lasercut-standaard die ik eerder heb gemaakt, blijft dit ontwerp, dat ik vond in de Printables.com 3D-modelrepository, vastgeklemd op het Steam Deck en springt het open als dat nodig is. Dit is een driedelig ontwerp, met een clip-on basis, de standaard en een scharnier. Het kostte ongeveer vier uur om de drie onderdelen op een 3D-printer af te drukken en er zijn twee 6 mm M3-schroeven nodig, die ik kon ophalen bij mijn plaatselijke ijzerhandel. Ik vond dit zo leuk dat ik er een heel artikel over heb geschreven: Het Steam Deck heeft echt een standaard nodig, dus ik heb er een gemaakt.