Beste SSD Black Friday Angebote 2022

Speicher ist vielleicht nicht der glamouröseste Teil der Technologiewelt, aber wir alle brauchen ihn bis zu einem gewissen Grad, und wenn Sie nach einer SSD suchen, sparen Sie mit den Black Friday-Angeboten Geld.

SSD steht für Solid State Drive und ist die moderne Form der Speicherung, die Sie in fast jedem technischen Gerät finden werden. Sie sind in vielen Formen und Größen erhältlich, einschließlich extern/tragbar und intern – letzteres ist in erster Linie SATA oder NVMe.

Was Sie brauchen, hängt von Ihren Bedürfnissen ab; Bauen Sie ein neues Gaming-Rig oder möchten Sie als Fotograf Ihr Portfolio mit sich herumtragen?

Es gibt viel zu beachten, einschließlich Kapazität, Geschwindigkeit, Verschlüsselung und mehr, also denken Sie über all dies nach, bevor Sie einen Kauf tätigen. Wenn Sie weitere Ratschläge benötigen, besuchen Sie unsere Diagramme zu den besten SSDs und den besten tragbaren Festplatten und SSDs, wo Sie auch sehen können, welche Modelle wir empfehlen.

Der Black Friday findet am 25. November statt, aber Angebote sind für den ganzen Monat verfügbar, und wir haben die Angebote vieler Online-Händler durchforstet, um die besten Angebote in den USA und Großbritannien zu finden.

Wir fassen auch die besten Technologien für den Black Friday zusammen, sodass es unzählige Schnäppchen gibt, die weit über SSDs hinausgehen.

Beste Black Friday SSD-Angebote in den USA

Sabrent Rocket Q4 1 TB 1 Von: Amazon War: 199,99 $ Jetzt:

89,99 $

(55 % Rabatt) Es gibt einen riesigen Rabatt auf diese 1 TB PCIe 4.0 SSD von Sabrent. Jetzt 90 $, was es zu einem echten Schnäppchen macht, wenn Sie ein knappes Budget haben. SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB 2 Von: Amazon War: 249,99 $ Jetzt:

99,99 $

($150 Rabatt) Es gibt einen riesigen Rabatt auf diese leistungsfähige und robuste SSD von SanDisk mit 1 TB für unter 100 US-Dollar. BestBuy hat den gleichen Preis. Samsung 980 Pro Kühlkörper 2 TB 3 Von: Newegg War: 299,99 $ Jetzt:

179,99 $

($120 Rabatt) Dies ist eine großartige Gelegenheit, Ihr System mit einer erstaunlichen SSD aufzurüsten. Der 980 Pro mit Kühlkörper kostet jetzt unter 180 US-Dollar. Stellen Sie sicher, dass Sie den Code „BFDBY2A666“ verwenden, um zusätzliche 10 $ Rabatt zu erhalten. Crucial X6 2 TB 4 Von: Newegg War: 199,99 $ Jetzt:

121,99 $

($78 Rabatt) Unsere beliebteste tragbare SSD, die Crucial X6, ist jetzt ein toller Preis für die Größe von 2 TB. Dies schlägt Amazon und Newegg zeigt nicht die echte UVP von 199,99 $. Samsung 870 Evo 1 TB 5 Von: Amazon War: 149,99 $ Jetzt:

83,63 $

(44 % Rabatt) Diejenigen, die nach einer internen 1-TB-SSD suchen, können dank dieses zeitlich begrenzten Amazon-Angebots einen tollen Preis für das Samsung 870 Evo erzielen. Es gibt über 40 % Rabatt.

Die besten Black Friday SSD-Angebote in Großbritannien