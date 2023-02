Geen homegym is echt compleet zonder een goed squatrek. Het is een verrassend veelzijdig hulpmiddel als het gaat om gewichtheffen en krachttraining, en het is vaak een van de drukste stations in de sportschool. Het basisontwerp bestaat uit twee metalen standaards die zijn ontworpen om een ​​lange halter op instelbare hoogten te houden, en het is geweldig voor een verscheidenheid aan liften buiten squats, waaronder deadlifting, benching, overhead pressen en meer.

Het enige nadeel van het toevoegen van een squatrek aan je homegym is dat het veel ruimte in beslag neemt. Omdat ze vaak groot zijn, gebruiken sommige mensen ze in een garage, achtertuin of een thuisgymnastiekruimte. Afhankelijk van de fabrikant en de stijl van het rek, kunnen ze ook prijzig zijn, dus misschien moet u uw budget herzien.

Als je op de markt bent om een ​​squatrek voor thuisgebruik te kopen, heb ik een aantal van de beste op de markt verzameld op basis van algemene klanttevredenheid en merkreputatie. Hier zijn mijn beste keuzes.

Schurk Rogue staat bekend om zijn apparatuur voor krachttraining en de go-to voor Crossfit en big box gyms. Als u op zoek bent naar een beproefd squatrek dat de klus klaart, zult u de SML-2 Rogue 90-inch Monster Lite Squat Stand waarderen. Dit compacte squat rack is een kruising tussen een squat rack en een power rack, waarmee je ook andere oefeningen zoals bankdrukken of deadlifts kunt uitvoeren. Het omvat ook de keuze uit twee optrekstangen: een dikkere en dunnere stang. Dit squatrek past in een garage-gym zolang het plafond meer dan 2,5 meter vrij kan zijn. Klanten die dit squatrek hebben gekocht, zeggen dat het gemakkelijk in elkaar te zetten is en dat het zwaar is en van hoge kwaliteit. Veel recensenten zeggen dat ze met dit rek verschillende liften kunnen doen en dat de optrekstangen zelfs voor de langste mensen hoogtevriendelijk zijn. Kopers zijn het erover eens dat het de moeite waard is om de spotterarmen te kopen voor extra veiligheid bij het tillen.

Prx-prestaties Als je weinig ruimte hebt, maar toch ruimte wilt vinden voor een squatrek, is het PRX Performance Profile Pro Folding Squat Rack een solide keuze. Dit squatrek kreeg voor het eerst aandacht toen de makers in het tv-programma Shark Tank verschenen en hun geniale nieuwe ruimtebesparende apparaat promootten. Het is perfect voor een garageruimte omdat het niet veel ruimte in beslag neemt (4 inch muurruimte) en kan worden ingeklapt als u klaar bent met het gebruik ervan. U moet ervoor zorgen dat uw garage lang genoeg is – u hebt een plafond nodig dat minstens 91 inch (7,5 voet) hoog is. Klanten houden van dit ruimtebesparende squatrek. Een recensent is een muzikant die de garage gebruikt als studioruimte en fitnessruimte en zegt dat het squatrek gemakkelijk kan worden opgeborgen wanneer het niet in gebruik is. Andere kopers zeggen dat het stevig is, de investering waard en dat het hun trainingsroutine ten goede heeft veranderd. Het begint bij $ 849, plus $ 50 als je de versterkingsset voor dips wilt toevoegen.

Titan Fitness Als je een thuisgymnastiek met een laag plafond hebt, dan zul je dol zijn op de Titan Fitness T-3 Series Short Squat Stand. Met een hoogte van slechts 72 inch (6 voet) past dit squatrek in vrijwel elke kamer in uw huis. Ondanks zijn formaat is hij stevig genoeg om tot 1.000 pond te dragen en hoeft hij niet in de vloer of een muur te worden geboord. Klanten zeggen dat dit squatrek hun verwachtingen overtrof omdat het zowel robuust als gemakkelijk in elkaar te zetten is. Een powerlifter zei dat ze zonder problemen tot 600 pond op de spotterarmen hadden gehesen en ontdekten dat het perfect in hun kleine ruimte paste. Dit squatrek is zelfs geschikt voor commercieel gebruik – een eigenaar van een sportschool zei dat hij meerdere van deze rekken voor zijn sportschool had gekocht. Je ontvangt prijsmeldingen voor Titan Fitness T-3 Series Short Squat Stand

Walmart Een power rack is handig om uw gewichtheffen praktijk veiliger te maken. Het geeft je ook meer zelfvertrouwen om zwaarder te tillen, zelfs zonder een spotter. De Hulkfit-krachtkooi met een capaciteit van 1.000 pond zal u helpen nieuwe PR’s te behalen dankzij het veelzijdige gebruik. Dit squatrek bevat een optrekstang, dipstangen en J-hooks om je lange halter te rekken. Het is aan de grotere kant, dus zorg ervoor dat je een plafond hebt van minstens 2 meter hoog om erin te passen. Kopers die dit multifunctionele squatrek kochten, ontdekten dat ze waar voor hun geld kregen. Volgens Amazon gaat de fabrikant over van veiligheidsbeugels naar veiligheidsriemen, wat betekent dat je, afhankelijk van wanneer je bestelt, een van beide kunt ontvangen. Een ding om in gedachten te houden is dat het erop lijkt dat sommige klanten problemen hadden met de manier waarop het squatrek werd verzonden en zeiden dat een deel van de verpakking gescheurd was, maar dat de onderdelen zelf niet beschadigd waren. Je ontvangt prijswaarschuwingen voor de HulkFit multifunctionele verstelbare krachtkooi met een capaciteit van 1000 pond

Amazone Dit no-nonsense squatrek is een van de best beoordeelde fitnessapparatuur van Amazon. Het kan tot 800 pond gewicht dragen en past op een Olympische stang van 2 meter lang. Het squatrek heeft verstelbare spotter-armen, opbergruimte voor olympische platen en een schuine optrekstang. Als je dit squatrek wilt upgraden, zijn er twee andere stijlen beschikbaar, waaronder een lat pulldown-bevestiging en een halterbank. Zorg ervoor dat je een plafond hebt dat meer dan 2 meter hoog is, zodat het comfortabel past. Klantrecensies op Amazon hebben voor het grootste deel positieve feedback. Een recensent zei dat hun familie, waaronder een tiener die een voetballer is, dit squatrek gebruikt voor conditionering. Een andere vrouw die dit squatrek regelmatig gebruikt en de optrekstang zegt dat het zelfs bestand is tegen de intensiteit van kipping pull-ups. Ze voegt eraan toe: “Het squatrek zelf is geweldig, en ik heb het gebruikt om te hurken, te bankieren en rekoefeningen te doen.” Je ontvangt prijsmeldingen voor Sunny Health & Fitness Power Zone Squat Stand

Krijg RX’d Als je thuisgymnastiek in je tuin staat, weet je dat de elementen van moeder natuur je apparatuur kunnen roesten. Je wilt dus een squatrek dat beschermd is tegen weersinvloeden. De Get RX’d Galvanized Backyard Builder RMU Rig is een geweldige optie als je een squatrek wilt dat speciaal bedoeld is voor gebruik buitenshuis en dat alles aankan. Dit hurkrek is thermisch verzinkt om corrosie van binnenuit te voorkomen. Thermisch verzinken is wanneer staal wordt ondergedompeld in gesmolten zink om een ​​meerlagige weerbestendige laag te helpen creëren om roesten te voorkomen. Behalve dat het een stevig squatrek is, kan dit tuig door meerdere mensen tegelijk worden gebruikt, heeft het voldoende ruimte om gymnastiekringen op te zetten en biedt het drie verschillende opties voor optrekstangen. Klantrecensies laten zien dat dit squatrek ideaal is voor een achtertuin en zijn belofte waarmaakt. Een koper zei: “Wonen in Portland met maandelijkse regen, dit is perfect voor de achtertuin! Zelfs als het nat is, heeft het veel grip en is het absoluut geschikt voor alle weersomstandigheden!” Een andere recensent zei dat ze dit apparaat al meer dan twee en een half jaar in bezit hebben en dat ze het consequent en zonder problemen hebben gebruikt.

De informatie in dit artikel is alleen bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld als gezondheids- of medisch advies. Raadpleeg altijd een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of gezondheidsdoelen.