Het is moeilijk om aan multiroom-audio te denken zonder aan Sonos te denken. Met Sonos-speakers kun je overal in huis naar muziek luisteren via een stabiele Wi-Fi-verbinding, in plaats van te vertrouwen op vlekkerige Bluetooth. Het bedrijf heeft zijn assortiment in de loop der jaren uitgebreid en biedt nu een breed scala aan luidsprekersvan outdoor- en tafelluidsprekers tot soundbars en subwoofers.

Sonos staat al lang bekend om zijn geweldige geluidskwaliteit en het nieuwste S2-besturingssysteem ondersteunt hi-res audiostandaarden zoals Dolby Atmos. Wi-Fi-weergave is compatibel met Apple AirPlay 2 en Spotify Connect, evenals Amazon Alexa en Google Assistant-spraakopdrachten, zodat je audio rechtstreeks kunt casten zonder de Sonos-app te gebruiken. Bovendien voegen de draagbare luidsprekers van Sonos veelzijdigheid toe met Bluetooth-weergave.

Ondanks de verscheidenheid aan Sonos-speakers blijft één ding constant: het gebrek aan deals. De luidsprekers worden zelden afgeprijsd. Dat zijn er meestal een paar bij Sonos als je op zoek bent naar een opstelling met meerdere luidsprekers. U kunt bijvoorbeeld sparen of opslaan . Je kan ook of . Op dit moment biedt Sonos echter geen enkele luidspreker met korting aan.

Zowel Best Buy als Sonos biedt ook refurbished producten aan die er als nieuw uitzien en aanvoelen en worden geleverd met volledige garantie. U kunt op dit moment bijvoorbeeld via het Geek Squad-gecertificeerde gerenoveerde programma.

We hebben hier de populairste producten van Sonos verzameld, ondanks dat de meeste momenteel niet worden afgeprijsd, en we zullen dit verhaal bijwerken naarmate er meer Sonos-speakers in de uitverkoop gaan.

Sonos Met deze speakerset kun je twee Roam-speakers samen gebruiken voor stereogeluid, en je kunt het paar scheiden en elk apart gebruiken op verschillende plekken in huis of via Bluetooth terwijl je onderweg bent. Als je ze samen koopt, krijg je $ 20 korting. Lees onze Sonos Roam-recensie.

Sonos Deze set bundelt de kleinste draagbare luidspreker in de line-up met de grootste draagbare luidspreker voor flexibiliteit in huis. Het bespaart u $ 30.

Sonos Deze set combineert de grote maar draagbare Move-luidspreker met de Arc-soundbar en bespaart u $ 60. Samen creëren de speakers via Wi-Fi een uitstekende thuisbioscoopopstelling. Je hebt de flexibiliteit om het paar te scheiden en de draagbare Move mee te nemen en overal te luisteren via Bluetooth.

Sarah Tew/CNET De Sonos One combineert slimme luidsprekers, geluidskwaliteit en betaalbaarheid. Het ondersteunt zowel Alexa als Google Assistant en heeft een groter, voller geluid dan bijna elke andere slimme luidspreker. Het ondersteunt ook zowel Wi-Fi- als Bluetooth-weergave, waardoor het enige veelzijdigheid heeft, zelfs als u het niet buitenshuis zou moeten laten staan. Lees onze Sonos One-recensie.

Ty Pendlebury/CNET De Sonos Arc is een van de beste soundbars die je kunt kopen. In tegenstelling tot de Beam, is de Arc verpakt in een geïntegreerde subwoofer. Ook al kost hij honderden euro’s meer dan de Beam, je hoeft geen aparte subwoofer te kopen om de ramen te laten rammelen. Lees onze Sonos Arc-recensie.

Sonos De Roam is de kleinste speaker in het Sonos-assortiment. Het is weerbestendig en krijgt de bijnaam Roam vanwege de mogelijkheid om automatisch te schakelen tussen wifi als je thuis bent en Bluetooth als je, nou ja, aan het roamen bent. Je kunt er via Alexa of Google Assistant spraakopdrachten naar blaffen als de speaker op je wifi-netwerk zit. En we ontdekten dat het een indrukwekkend geluid produceert voor een luidspreker van zijn formaat. Lees onze Sonos Roam-recensie.

Sonos De SL-versie van de Roam laat de microfoon weg en kost $ 20 minder dan de gewone Roam. Het is een goede keuze als u geld wilt besparen of als u zich zorgen maakt over uw privacy als Amazon of Google naar u luistert in uw huis.

Ty Pendlebury/CNET De Beam van de tweede generatie is een compacte soundbar met Dolby Atmos die films groots laat klinken met zijn virtuele surround-mogelijkheden. Het is ook een slimme luidspreker met Alexa en Google Assistant aan boord. Lees onze Sonos Beam Gen 2 review. Je ontvangt prijsmeldingen voor Sonos Beam (gen 2, zwart)

Sonos Om de dreunende bassen in muziek en de explosies in films te krijgen die je niet alleen wilt horen maar ook voelen, voeg je de Sonos Sub toe aan je setup. Het maakt eenvoudig en draadloos verbinding via Wi-Fi en rondt het geluid van uw thuisbioscoop af door de lage frequenties aan te pakken.

Sonos De SL slaat de microfoon en Amazon- en Google-spraakopdrachten over en kost dus minder dan de Sonos One.

The Move is de grootste draagbare smartspeaker van Sonos. Het biedt dezelfde Wi-Fi- en Bluetooth-connectiviteit als de Roam en is ook weerbestendig voor gebruik binnen en buiten. Hij is aanzienlijk groter dan de Roam en kost meer dan twee keer zoveel, maar hij produceert ook een groter geluid met een betere bas. Lees onze Sonos Move-recensie.