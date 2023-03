James Martin/CNET

De Apple Watch Ultra is een opgevoerde Apple Watch Series 8, maar wordt geleverd met een stevige titanium constructie, een grotere kastmaat van 49 mm en een nieuwe actieknop om snel te beginnen met trainen of apps te starten. Het heeft een ongelooflijk helder scherm, in staat om maximaal 2000 nits te bereiken, waardoor het ongelooflijk gemakkelijk te zien is tijdens avonturen in de vrije natuur. Het heeft ook een ingebouwde sirene voor veiligheid en dual-band GPS voor het nauwkeurig volgen van uw route. LTE is ook aan boord, zodat u zonder telefoon op pad kunt en toch verbonden kunt blijven.

Hoewel veel van de belangrijkste hardware- en softwarefuncties gericht zijn op avonturiers en atleten, is het nog steeds een fantastische allround smartwatch. De microfoons helpen windruis tijdens gesprekken te verminderen en je krijgt dezelfde functies voor het volgen van je gezondheid en conditie als op andere Apple Watches, waaronder een bloedzuurstofsensor, een app voor een elektrocardiogram (ECG of ECG), valdetectie en nood-SOS. Ook gaat de batterij minstens twee keer zo lang mee als alle andere Apple Watch-modellen. Maar het is alleen compatibel met de iPhone, dus als je een Android-telefoon hebt, wil je een andere optie in deze lijst bekijken.

Lees onze Apple Watch Ultra-recensie.