Beste Smartwatch 2022: Wearables für Android & iPhone

2. Google Pixel Watch – Am besten für Android (& Fitbit-Fans)

Eine der größten Attraktionen der ersten offiziellen Pixel Watch ist ihr schönes Design. Es sieht nicht nur gut aus und fühlt sich gut an, mit seiner eigenen Persönlichkeit, sondern es ist auch kompakt, leicht und bequem.

Darüber hinaus steckt es voller großartiger Technik und funktioniert dank der Kombination aus der intuitiven Wear OS 3-Software, einer digitalen Krone und einem umwerfenden Bildschirm hervorragend.

Das Fitness-Tracking wird von Fitbit übernommen, was sie derzeit auch zur besten Smartwatch für alle macht, die ihre Daten in der Fitbit-Familie behalten möchten, da sie deutlich besser ist als Fitbits eigene Sense 2 und Versa 4, die nicht gut genug waren, um sie zu bieten in diesem Diagramm.

Leider hat Google es nicht in jeder Abteilung geschafft, mit unvorhersehbarer Akkulaufzeit, Einschränkungen beim Aufladen und, was am seltsamsten ist, dem Fehlen einer ordnungsgemäßen automatischen Trainingserkennung trotz Fitbit-gestütztem Tracking. Dennoch setzt dies die Messlatte für das neue Standard-Smartwatch-Erlebnis auf Android und gibt Konkurrenten etwas, worauf sie abzielen können.