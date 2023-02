Alles is tegenwoordig “slim” en als je een manier wilt om je stemassistent, muziekstreaming en je tv te combineren, dan is een volledig uitgeruste geluidsbalk is wat je nodig hebt. U hoeft ook geen arm en een been te betalen voor geweldige kwaliteit. Veel van de beste merken beginnen bij iets meer dan $ 100.

Voordat ik je de keuzes laat zien, is het de moeite waard om onderscheid te maken tussen een slimme soundbar en een Smart TV. Terwijl een smart-tv meestal betekent dat er streaming-apps aan boord zijn, heeft een slimme soundbar in plaats daarvan een ingebouwde stem assistent – meestal Google Assistent of Amazon Alexa. De uitzonderingen hier zijn de Roku Streambar en Streambar Pro (voorheen de Slimme soundbar), die wel streaming-apps hebben en een optionele altijd-aan-assistent.

De compacte Roku Streambar wordt aangesloten op de HDMI ARC-poort van je tv en werkt zowel als 4K-streamer als als soundbar. We vonden de Streambar eenvoudig in te stellen en hij klinkt goed voor de grootte, vooral met dialoog. Om de soundbar echt slim te maken, voegt de Voice Remote Pro van $ 30 een altijd ingeschakelde stemassistent toe die handig is voor het vinden van nieuwe programma’s en zelfs de afstandsbediening zelf. Lees onze Roku Streambar-recensie. Je ontvangt prijsmeldingen voor Roku Streambar

Ty Pendlebury/CNET De Polk React met DTS Virtual Surround Sound is een enkele soundbar-update van een van mijn favoriete slimme soundbars, de Polk Command Bar. Hoewel het de subwoofer mist, kun je altijd een add-on kopen, en ook de achterkant. De 3D surround sound-technologie biedt een uitstekende geluidskwaliteit en de Alexa aan boord reageert snel. Als je het kunt betalen, is het de moeite waard om $ 80 extra uit te geven aan de Yamaha YAS-209 voor zijn subwoofer en extra HDMI-poort. Lees onze Polk React-recensie. Je ontvangt prijsmeldingen voor Polk React

Sarah Tew/CNET De Yamaha YAS-209 biedt een uitstekende geluidskwaliteit in een compacte soundbar met ingebouwde Amazon Alexa-spraakbesturing. De microfoons werken goed in luide omgevingen en je kunt ze gebruiken om muziek te streamen. DTS Virtual:X surround sound biedt een rijk effect dat doet denken aan surround-luidsprekergeluid, en de slimme soundbar wordt geleverd met een gearticuleerde draadloze subwoofer van de soundbar. Helaas maakt de Yamaha-soundbar YAS-209 geen gebruik van het MusicCast-systeem van het bedrijf, dus hij synchroniseert niet met andere Yamaha-luidsprekers. De YAS-209 is momenteel niet op voorraad, maar in plaats daarvan is mogelijk de identieke Costco-versie, de ATS-2090 genaamd, beschikbaar. Lees onze Yamaha YAS-209 review. Je ontvangt prijsmeldingen voor Yamaha YAS-209

Ty Pendlebury/CNET Met de toevoeging Dolby Atmos is de Sonos Beam Gen 2 nu de midden geprijsde slimme soundbar om te krijgen. Het biedt een keuze uit Alexa- of Google-spraakassistent, en het Sonos-ecosysteem is een van de beste muziekstreamingplatforms die er zijn. Je mist misschien een diepe bas zonder subwoofer, maar deze compacte luidspreker laat je films geweldig klinken met zijn virtuele surround-mogelijkheden. Je ontvangt prijsmeldingen voor Sonos Beam (gen 2, zwart)

Ty Pendlebury/CNET De Sonos Arc is de volwassen versie van de Beam en biedt een aantal upgrades voor het extra geld. De eerste is het gebruik van speciale, opzwepende Dolby Atmos-luidsprekers, wat hem een ​​voorsprong geeft in films, en de tweede is meer drivers en een grotere kast voor betere basprestaties. Anders is dit weer een geweldig Sonos-aanbod met de keuze uit stemassistenten en het beste systeem voor muziekstreaming. Lees onze Sonos Arc-recensie. Je ontvangt prijsmeldingen voor Sonos Arc (wit)

Hoe ik soundbars test

Bij CNET test ik audioapparatuur, van compacte soundbars tot surround sound-luidsprekersystemen, maar ongeacht het apparaat is mijn methodologie grotendeels hetzelfde. Ik vergelijk producten altijd met een of meer referentietoestellen die de beste prestaties bieden voor een vergelijkbare prijs.

Als het op soundbars aankomt, wil ik zien hoe goed een systeem presteert met zowel muziek als films, aangezien de meeste mensen beide willen doen. Ik kijk uit een handvol testscènes van 4K Blu-ray of gestreamd vanaf een 4K-streamingdienst (bijvoorbeeld Vudu) en evalueer aspecten als basprestaties en dialooghelderheid. Ik gebruik ook een aantal testmuziektracks en evalueer eventuele streamingfuncties zoals Bluetooth en Wi-Fi. Systemen die goed kunnen presteren met beide vormen van entertainment die onvermijdelijk het hoogst scoren.

Zie mijn hoe koop je een soundbar voor meer functies en andere zaken waarmee u rekening moet houden bij het zoeken naar een nieuw systeem.

Veelgestelde vragen over de slimme soundbar

Wat doet een slimme soundbar? Hoewel een slimme soundbar meestal wordt gebruikt om een ​​soundbar met een ingebouwde stemassistent te beschrijven, kan het ook een soundbar zijn die videostreamingmogelijkheden heeft, zoals de Roku Streambar. Een slimme soundbar wordt vaak zowel als streamingapparaat gebruikt als om andere smarthome-apparaten via spraak aan te sturen. De twee assistenten die gewoonlijk bij soundbars worden geleverd, zijn Google Assistant en Amazon Alexa. Het is vermeldenswaard dat het toevoegen van een apart Google Nest mini- of Amazon Echo-apparaat aan een bestaande, met internet verbonden soundbar vaak dezelfde mogelijkheden biedt als een slimme soundbar. Bijkomend voordeel is dat het je soundbar niet vastloopt als je hem een ​​vraag stelt.

Kun je op elke tv een slimme soundbar gebruiken? Aangezien de meeste tv’s tegenwoordig smart-tv’s zijn, maakt het niet echt uit of de soundbar slim is of niet, de combinatie zou nog steeds goed moeten werken. Een slimme soundbar voegt spraakmogelijkheden toe aan elk systeem. De Roku Streambar werkt ook met een bestaande smart-tv en u kunt de tv of de soundbar kiezen als uw belangrijkste streamingapparaat.

Kun je kiezen welke stemassistent een slimme soundbar gebruikt? Er zijn twee soorten slimme soundbars: een die een enkele stemassistent biedt (meestal Amazon Alexa) en een die een keuze biedt tussen Google Assistant of Alexa. De Polk React en de Yamaha YAS-209 zijn twee voorbeelden van alleen Alexa-soundbars, terwijl Bose Smart Soundbars en Sonos-producten beide assistenten bieden.

Meer advies over home entertainment