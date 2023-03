Als student wil je je geen zorgen maken over een hoge telefoonrekening die een aanslag op je bankrekening betekent. Gelukkig kom je als je op de universiteit zit in aanmerking voor speciale kortingen van een groot aantal telefoonverkopers en -netwerken.

Als je al een toestel hebt, zullen we enkele van de beste SIM-only deals voor studenten uitlichten, en als je op zoek bent naar een nieuwe telefoon met een abonnement, zullen we ook bekijken welke studentenkortingen je kunt krijgen claim van alle grote Britse netwerken.

Er zijn momenteel enkele geweldige SIM-deals die heel veel data tegen lage prijzen verpakken, terwijl ze andere voordelen bundelen. Ontdek hier welk abonnement het beste bij je past.

Als je als ouder op zoek bent naar een sim only abonnement voor je kind, bekijk dan hier apart de beste aanbiedingen van de maand.

Als u uw tijd besteedt aan uw social media-feed, wilt u een simkaart die u bij kan houden. We raden het volgende aan:

Als je een liefhebber bent van sociale media, Voxi’s plannen zijn zonder twijfel de beste optie voor u. De voordelen van eindeloze sociale media en onbeperkte video bieden toegang tot een verscheidenheid aan services zonder dataverlies op te eten.

Afgezien van videogesprekken biedt de dienst van Vodafone onbeperkte toegang tot Facebook, Whatsapp, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook Messenger voor slechts £ 10 per maand, inclusief 30 GB aan data deze maand (het dubbele van het bedrag dat normaal beschikbaar is) .

Beste abonnement op dit moment: Je kunt nu 60 GB aan data krijgen voor £ 15 per maand, inclusief Voxi’s Unlimited Video-pas. Dit omvat onbeperkte toegang tot Netflix, Amazon Prime, YouTube, My5 UKTVPlay, TVPlayer en TikTok. Dit omvat ook een nieuwe Unlimited Music-pas, met gratis toegang tot Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, TIDAL, Napster en Primordial Radio.

We denken dat dit een betere prijs-kwaliteitverhouding biedt, en het zal u zeker behoeden voor het maximaliseren van uw datalimiet.

Als je het niet erg vindt om 24 maanden vast te zitten, kun je ook gratis Spotify, Amazon Prime of YouTube Premium krijgen Vodafone plannen. In tegenstelling tot de abonnementen van Voxi waarvoor je al een abonnement op de streamingdienst moet hebben, vouwen de abonnementen van Vodafone de kosten op in het contract zelf.

Beste abonnement op dit moment: Krijg 60 GB aan data en een entertainmentpas op Vodafone voor £ 25 per maand.

O2Het abonnement van Apple bundelt Apple Music en Disney+, Amazon Music Unlimited of Audible voor maximaal drie maanden.

Beste abonnement op dit moment: Het voordeligste abonnement van O2 biedt 75 GB voor £ 9 per maand gedurende de eerste drie maanden, en daarna £ 18 (termijn van 24 maanden). Dit wordt geleverd met drie maanden Disney+, Amazon Prime, Amazon Music Unlimited of Audible. Er zijn ook plannen met meer gegevens beschikbaar.

Zie ook: De beste technologie voor hogeschool en universiteit.

De beste SIM-only deals voor studenten met veel data

Als u niet echt veel tijd op sociale media doorbrengt en in plaats daarvan gewoon een genereus data-abonnement wilt, heeft Three vaak enkele van de meest concurrerende onbeperkte data-deals.

Beste abonnement op dit moment: Op dit moment kunnen studenten gedurende de eerste zes maanden onbeperkte data krijgen voor £ 9,50 per maand (gedurende een periode van 24 maanden). Je krijgt ook tot £ 100 als je een vriend doorverwijst naar Three.

Three’s submerk Smarty biedt onbeperkte data voor slechts £ 20 per maand. Dit omvat onbeperkte tethering als u uw mobiele data wilt verdubbelen voor wifi. Het andere voordeel van Smarty, in tegenstelling tot Three, is dat je op elk moment kunt annuleren.

Wat Smarty onderscheidt van de andere providers, is dat zijn datakortingsplannen u ook geld geven voor de rekening van uw volgende maand voor ongebruikte data aan het einde van de maand.

Beste abonnement op dit moment: Grijp onbeperkte data voor £ 20 per maand.

Beste goedkope simplannen voor studenten

Het kan zijn dat u niet echt geïnteresseerd bent in een groot data-abonnement, vooral als u meer tijd besteedt aan het gebruik van wifi. Sterker nog, een paar gigabytes per maand zijn misschien net genoeg om je er doorheen te helpen als je buiten bent. Als dit klinkt zoals jij, zijn er een paar betaalbare SIM-abonnementen die we kunnen aanbevelen:

Tesco Mobile heeft een reeks betaalbare SIM-deals, beginnend bij £ 7,50 per maand voor 2 GB aan data. Met de SIM-only abonnementen van Tesco kunt u ook extra Clubcard-punten verzamelen, waarbij elke 150 punten optellen tot £ 1,50 vouchers om te besteden aan boodschappen en meer – het is perfect voor studenten!

Beste abonnement op dit moment: Ontvang 30 GB data voor £ 12 per maand met een Clubcard

Lebara Mobile heeft enkele van de meest betaalbare SIM-abonnementen die er zijn, met abonnementen vanaf £ 5 per maand voor 3 GB aan data, en je kunt op elk moment opzeggen. Je krijgt ook 100 internationale minuten naar landen buiten de EU, waardoor het ideaal is voor internationale studenten in het VK – en roamen is gratis in India en in Europa.

Beste abonnement op dit moment: Krijg 3 GB aan data voor £ 5 per maand

GiffGaff biedt goedkope data-abonnementen aan in zijn “goodybags”. Het goedkoopste abonnement biedt 1 GB aan data voor £ 6, het dubbele van de gebruikelijke 500 MB.

Als dat nog niet genoeg is, geeft u misschien de voorkeur aan de nieuwste “gouden goodybags” van GiffGaff, die meer waar voor uw geld bieden wanneer u een creditcard- of debetkaartbetaling opslaat – u kunt nu 20 GB aan gegevens ophalen voor £ 10.

Beste deal op dit moment: Op dit moment heeft GiffGaff een nieuwe goodybag alleen voor studenten dat biedt 20 GB aan data voor £ 10, plus £ 5 bonustegoed. Je hebt een geldig e-mailadres van ac.uk nodig om je aan te melden.

1pMobile werkt iets anders dan andere contractaanbieders. De service draait op het 5G-netwerk van EE en, zoals de naam al doet vermoeden, brengt het slechts 1 pence in rekening voor uw gebruik per minuut, per sms of per MB aan gegevens met 5G-connectiviteit. Begin met een opwaardering van £ 10 voor 10 GB aan gegevens.

Beste telefoon- en abonnementskortingen voor uni-studenten

EE studentenkorting

EE biedt elke maand 20% studentenkorting en een vangnet van 500 MB. Dat is elke maand een halve GB gratis data om te voorkomen dat u uw dataplan overschrijdt, en elke maand 20% korting op uw maandtarief.

Je kunt ook kiezen uit zes maanden gratis Apple Music. Deze deal is beschikbaar voor nieuwe en bestaande EE-klanten.

Je hebt een vouchercode van Student Beans nodig om van de aanbieding gebruik te kunnen maken.

Als je een EE-klant bent, hoef je alleen maar in te loggen, je upgrade-opties te bekijken en je studentenkortingscode in te voeren bij het uitchecken. Nieuwe klanten hoeven alleen maar een telefoon- of simkaart te kiezen en de studentenkortingscode te gebruiken bij het afrekenen.

O2 studentenkorting

Net als EE geeft het studentenprogramma van O2 je 20% korting op je abonnement. De vangst is dat de korting alleen van toepassing is op het Airtime-abonnement, inclusief uw oproepen, sms’jes en data – niet op uw Device Plan. Dit laatste zijn de maandelijkse kosten van uw apparaat (de maandplannen van O2 zijn een totale combinatie van deze twee rekeningen).

De 20% korting geldt ook voor accessoires.

Om de O2-studentenkorting te krijgen, moet je je aanmelden bij Unidays, de Unidays GradLife-app of Totum om je kortingscode te krijgen. Koop dan de nieuwe telefoon specifiek tegen het O2 Refresh tarief en voeg je kortingscode toe. Als je je code vergeet toe te voegen, log dan in op UNiDAYS en ontvang een ‘stores code’ en sms deze naar 61202.

Hier vind je alle informatie over O2’s mobiele telefoonaanbiedingen voor studenten, inclusief hoe je je korting in de winkel kunt verzilveren.

Vodafone studentenkorting

Met het studentenkortingsprogramma van Vodafone krijg je 10% korting op maandelijkse zendtijdabonnementen, tabletabonnementen en SIM-only abonnementen. Als je naar een deelnemende universiteit gaat (er zijn er veel), kun je genieten van 10% korting op Vodafone-zendtijdabonnementen, tabletcontracten en SIM-only-contracten.

Nadat je een Vodafone abonnement hebt gekocht, vul je het online kortingsformulier in om de studentenkorting aan te vragen.

Drie studentenkortingen

Three is meteen terzake met zijn studentencontracten. U kunt kiezen uit geselecteerde handsets, laptops of tablets – inclusief de nieuwste iPad Pro met M1 – of onbeperkte data nemen voor £ 9,50 per maand (24 maanden). Bekijk hier de studentenplannen van Three.

En terwijl je op zoek bent naar de beste aanbiedingen voor mobiele telefoons voor studenten, vergeet dan niet om onze samenvatting van de beste telefoonaanbiedingen van deze maand te bekijken. We hebben ook afzonderlijk de beste goedkope SIM-only deals van de maand afgerond.

