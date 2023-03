Als het op scheren aankomt, zijn uw opties niet langer beperkt tot de supermarkt of het warenhuis. Online scheerclubs hebben veel te bieden, waaronder variëteit, soberheid en kwaliteit. Er zijn tal van online scheerclubs om uit te kiezen, met veel hoogwaardige scheermessen, specialisaties en andere voordelen.

De meeste van deze diensten zijn ook niet beperkt tot scheermessen – scheergel, scheerboter, body wash, aloë vera, sheaboter en aftershave-producten voor de gevoelige huid behoren tot de scheerbenodigdheden die vaak deel uitmaken van de deal. Door add-ons op te nemen zoals scheerschuim en -gel, Dollar Shave Club, Harry’s en andere scheerabonnementen proberen u meer waarde te bieden dan wanneer u een abonnement zou nemen Abonneer u en bespaar op Amazon voor je favoriete scheermes van het merk.

En ga er niet vanuit dat een scheerclub beperkt is tot jongens. Veel van deze diensten bieden producten die gericht zijn op alle geslachten.

Geïnteresseerd in het weggooien van uw drogisterij-wegwerpscheermes voor een maandelijks scheermesabonnement? Deze gids helpt je bij het kiezen van de beste scheerclub. We zullen deze lijst regelmatig bijwerken.

Dollar scheerclub Dollar Shave Club-scheermessen, een van de originele abonnementsservices voor scheerapparaten, beroemd om zijn virale video uit 2012, bieden drie scheeropties voor uw dagelijkse scheerbeurt: twee mesjes, vier mesjes en zes mesjes. Ze zijn allemaal minder dan $ 9 per maand voor vervangende mesjes en voor de eenmalige kosten voor het handvat. Het merk Dollar Shave begon als slechts een abonnement op een scheermes en is nu uitgegroeid tot verschillende lijnen verzorgingsproducten voor mannen, waaronder huidverzorging, haarverzorging, parfum, deodorant, scheren en mondverzorging. Voor uw eerste bestelling raadt Dollar Shave Club u aan om een ​​startpakket te kopen, dat twee vervangende cartridge-navullingen, een handvat en scheerboter voor $ 5 bevat. Na twee weken krijg je automatisch een herbevoorrading van twee cartridge-scheermesjes voor $ 20 (of meer als je extra producten toevoegt). U kunt zowel uw Dollar Shave-startpakket als aanvullingszendingen aanpassen met body wash, face wash, shampoo, post-shave dew, tandpasta en een tandenborstel. Hoewel de Dollar Shave-branding op mannen is gericht, heb ik in het verleden de scheermesjes van Dollar Shave Club gekocht en gebruikt en ze hebben het goed gedaan voor ingegroeide haren op mijn benen en oksels.

van Harry Harry’s richt zich op eenvoud, stijl en vakmanschap van hogere kwaliteit voor zijn scheer- en verzorgingsproducten. Er zijn slechts twee handgrepen om uit te kiezen voor hun scheermessen voor mannen, en één type scheermespatroon. Het Winston-handvat is van metaal met antislip rubberen handgrepen voor $ 20. Voor $ 9 kun je de Truman krijgen, die overal een rubberen coating heeft en verkrijgbaar is in oranje, marineblauw en groen. Net als Dollar Shave Club heeft Harry’s een startpakket voor scheerbenodigdheden voor $ 5, dat wordt geleverd met een scheermesje en scheergel. Met een Harry’s scheerclubabonnement krijg je acht nieuwe cartridges voor $ 16 (plus scheergel voor $ 6 extra), elke twee, drie of vijf maanden, afhankelijk van hoe vaak je je scheert. Naast mesjes verkoopt Harry’s ook face wash, post-shave balsem, zeep en andere producten voor lichaamsverzorging. PS Ik heb ook Harry’s scheermessen gebruikt met goede scheerresultaten. Als je echt een damesscheermes wilt voor een gladde scheerbeurt, Harry’s bezit een merk genaamd Flamingo dat ze verkoopt, maar het biedt geen abonnementsboxen. Flamingo’s scheermes heeft een verzwaard ergonomisch handvat en een rubberen grip voor gemakkelijk scheren.

Billie Billie’s ambitie als scheerclub is om kwaliteitsscheermessen voor vrouwen en lichaamsverzorgingsproducten te leveren die niet duurder zijn dan die voor mannen. Persoonlijke verzorgings- en scheerproducten voor vrouwen zijn vaak onderworpen aan de “roze belasting”, wat betekent dat ze meer kosten, simpelweg omdat ze op vrouwen worden verkocht. Het merk verkoopt één stijl scheermes, verkrijgbaar in zeven Instagram-waardige kleuren. Het heeft vijf mesjes en een band van houtskoolzeep rond de mesjes om het scheermesje gemakkelijk te laten glijden voor een comfortabele scheerbeurt. Billie’s starterspakket van $ 10 bevat een handvat, twee cartridges en een magnetische houder om het scheermes in je douche op te bergen. Het bedrijf stuurt u vervolgens maandelijks vier vervangende cartridges (of hoe vaak u ook kiest om een ​​mes bij te vullen), wat ook $ 10 kost. Billie verkoopt ook bodylotion, bodywash en scheercrème. Wat ik vooral leuk vind aan dit bedrijf, is dat het het lichaamshaar van vrouwen viert en normaliseert, of je nu kiest voor scheren of niet, met de Project Body Hair-campagne. Iedereen kan een foto van hun lichaamshaar insturen en u kunt foto’s zien van anderen die hebben bijgedragen. In een samenleving die vaak elke vorm van fysieke fout bij vrouwen demoniseert, is deze benadering ronduit verfrissend.

Schuin Grof gezichtshaar kan moeilijk te scheren zijn, maar kroezend of krullend haar is nog moeilijker. De scheerset van Bevel is ontworpen met mannen van kleur in het achterhoofd, om aan hun specifieke huid- en scheerbehoeften te voldoen. De scheerset bootst na wat je in een kapperszaak zou zien, met een scheerkwast, huidolie, scheercrème en een aftershavebalsem. Al die huidproducten bevatten hydraterende oliën om bultjes, scheerbrand en ingegroeide haartjes op je gezicht en hals te voorkomen. Als het gaat om de daadwerkelijke ontharing, gebruik je in plaats van een patroon met meerdere mesjes een veiligheidsscheermes met één mes. De complete set kost $ 85 met een abonnement (of $ 90 zonder) en Bevel stuurt je navullingen van scheermesjes, olie, scheerschuim en de balsem.

Levering Voor mannen die houden van een scheerbeurt met een open scheermes, of die zichzelf gewoon een beetje hipster vinden, is er het Supply-scheermes. Dit gestroomlijnde enkelzijdige scheermes is gemaakt van roestvrij staal van ruimtevaartkwaliteit en maakt gebruik van mesjes in injectorstijl die gemakkelijk te verwisselen zijn. Dankzij het unieke ontwerp onderscheidt het zich van het typische veiligheidsscheermes. Oh, en dit scheermes van hoge kwaliteit heeft een garantie van 100 jaar. Waarom ja, natuurlijk is er een startersset. Het bevat het scheermeshandvat met mesjes voor drie maanden, een scheerkwast, scheerschuim en aftershave voor $ 99. Voor alleen het scheermes is het $ 59, en nieuwe mesjes zijn $ 6 voor acht mesjes – waarvan het bedrijf zegt dat je er maanden mee kunt doen. Net als Bevel is het Supply enkelzijdige scheermes ontworpen om huidirritatie, scheerbultjes, ingegroeide haartjes en scheerbrand te minimaliseren. Dankzij het unieke ontwerp van hoge kwaliteit onderscheidt het zich van het typische veiligheidsscheermes. Ja, die prijzen zijn hoog, maar Supply biedt je een proefperiode van 100 dagen. Als je het niet leuk vindt nadat je het hebt geprobeerd, kun je je geld terugkrijgen. Supply verkoopt ook een paar extra’s. Voor $ 39 kun je een mooie, hoewel overbodige, leren hoes krijgen.

Ah, ja, Gillette. Ik wed dat je een van zijn scheermessen in je leven hebt gebruikt. Als reactie op al deze scheerabonnementen die de afgelopen jaren opduiken, biedt Gillette ook een eigen scheerclub aan om u te helpen geld te besparen. U kunt kiezen uit twee starterkits, de ProGlide Shield en de SkinGuard kit. Beide zijn meestal geprijsd op $ 14, maar zijn gratis bij een abonnement en worden geleverd met een handvat, mes en reisetui. Navullingen kosten $ 26, en je kunt ze elke één, drie of zes maanden krijgen. Die prijzen zijn eigenlijk concurrerend met Amazon, althans voor sommige producten, en niet alle Gillette-navullingen op Amazon bieden Abonneren en opslaan. Als je het echt wilt “zetten en vergeten” met je scheermesjes, is Gillette On Demand geen slechte deal. Oh, en voor de dames kun je Gillette’s Venus-scheermes op aanvraag krijgen. Voor $ 7 krijg je een gratis handvat, een mespatroon, plus douchegel en een douchehaak. Navullingen – die ook vier cartridges bevatten – kosten $ 18. U kunt zich aanmelden om die vullingen elke maand, elke drie maanden of elke zes te krijgen.

