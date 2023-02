Smartphones worden steeds wilder en de volgende generatie opvouwbare telefoons staat voor de deur. Hoewel er verschillende nieuwe opvouwbare telefoons zijn in Europa en China, is de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4 zijn misschien wel de beste opvouwbare telefoons die in de VS te koop zijn. Dit zijn dure telefoons, zelfs als u gebruik maakt van een aantal van de beste Galaxy Z Fold 4-deals, dus als je het geld op zoiets als dit gaat laten vallen, wil je het beschermen. Dat betekent dat het volgende op je boodschappenlijstje een goede Galaxy Z Fold 4-hoes moet zijn.

We hebben nog niet de kans gehad om alle hoesjes op deze lijst uit te testen, maar we kunnen putten uit onze ervaringen met Z Fold 3-hoesjes van enkele van dezelfde merken, zelfs als die Z Fold 3-hoesjes niet passen in de nieuw model. Naarmate er meer Galaxy Z Fold 4-hoesjes op de markt komen, zullen we ze bekijken en deze collectie dienovereenkomstig bijwerken.

Samsung Ga direct naar de bron voor Galaxy Z Fold 4 case met Samsung’s Fold 4 Standing Cover met S Pen. Dit hoesje beschermt niet alleen de achterkant en zijkanten van je telefoon, maar kan ook dienen als standaard en wordt geleverd met een afneembare S Pen-sleuf. Je ontvangt prijsmeldingen voor de Samsung Galaxy Z Fold 4 staande hoes met S Pen

Spigen De kristalheldere Air Skin van Spigen laat de kleur van je Galaxy Z Fold 4 doorschijnen en beschermt tegelijkertijd de achterkant en randen. Het voegt net genoeg bescherming toe zonder omvangrijk te zijn dankzij het nauwsluitende en lichtgewicht ontwerp. Draadloos opladen werkt ononderbroken en er zijn uitsparingen voor knoppen en speakers. Het komt ook in het zwart als je geen doorzichtig hoesje wilt. Je ontvangt prijsmeldingen voor Spigen Air Skin

Ringke Als je een beschermingslaag wilt toevoegen met minimale massa, dan is Ringke’s Slim Case een topkeuze. Met een dikte van slechts 1,2 mm beschermt het de achterkant en zijkanten van uw apparaat tegen slijtage en krassen zonder het geheel te verzwaren en maakt het gebruik van lijm om op zijn plaats te blijven. Het is verkrijgbaar in zwarte, heldere of matte afwerkingen. Je ontvangt prijsalerts voor Ringke Slim

UAG De Civilian-hoes van UAG combineert een harde schaal en een slagvaste zachte kern en biedt militaire bescherming tegen vallen voor je Galaxy Z Fold 4. De opstaande randen beschermen het schermglas en het gripvaste materiaal zorgt ervoor dat je telefoon in de hand blijft, zodat je niet Het is niet nodig om de valtestwaarde te testen. Het is nog steeds dun genoeg om draadloos en omgekeerd draadloos opladen mogelijk te maken. Je ontvangt prijsmeldingen voor UAG Civilian Series

Fyton Als je je pasjes en ID graag naast je telefoon bewaart, zul je blij zijn te weten dat er Galaxy Z Fold 4 portemonnee-hoesjes bestaan. Deze Fyton-hoes kan een paar kaarten bij de hand en gemakkelijk toegankelijk houden en het portemonnee-gedeelte van de hoes doet ook een dubbele functie als handige standaard. Er zijn verschillende kleuren en afwerkingen beschikbaar. Je ontvangt prijsmeldingen voor Fyton Wallet Case met Standaard

Spigen Als je van plan bent de S Pen met je Galaxy Z Fold 4 te gebruiken, heb je een plek nodig om hem op te bergen als je hem niet in je hand hebt. Spigen’s Thin Fit P is ontworpen met een speciale uitsparing aan de zijkant voor de S Pen wanneer deze niet in gebruik is. Het voegt niet veel bulk of een vreemde bobbel aan de achterkant van uw apparaat toe, zoals u krijgt met de first-party-optie van Samsung. U kunt $ 10 besparen bij Amazon door de onmiddellijke coupon op de productpagina. Je ontvangt prijsmeldingen voor Spigen Thin Fit P

Samsung Als je je Galaxy Z Fold 4 in een leren tas wilt wikkelen, biedt Samsung een first-party optie. Het beschermt de achterkant en zijkanten van uw apparaat, hoewel de kleurkeuze een beetje teleurstellend is met alleen zwarte of mosgrijze opties om uit te kiezen. Je ontvangt prijsmeldingen voor de Samsung Galaxy Z Fold 4 lederen hoes

Samsung Als je je een beetje zorgen maakt over het laten vallen van je telefoon van $ 1.800, is Samsung’s Silicone Grip Case de moeite van het bekijken waard. Dankzij de ingebouwde beveiligingsriem kun je je hand rond de telefoon en onder de riem schuiven voor een beetje extra gemoedsrust. Naast het toevoegen van wat bruikbaarheid, biedt de riem ook een uniek ontwerp dat je misschien aantrekkelijk vindt, afhankelijk van je smaak. Het wordt standaard geleverd in twee kleuren (wit of zwart), maar extra verwisselbare bandjes worden apart verkocht als je er een wilt die beter bij je persoonlijke stijl past. Je ontvangt prijsmeldingen voor Samsung Galaxy Z Fold 4 Silicone Grip Cover