Dit verhaal is een onderdeel van Samsung-evenementCNET’s verzameling nieuws, tips en advies rond de populairste producten van Samsung.

De Samsung Galaxy Z Flip 4 bouwt voort op het succes van de slaper-smartphonehit van 2021, de Galaxy Z Flip 3. Hoewel de duurzaamheid van opvouwbare spullen in de loop der jaren is toegenomen, is voorzichtigheid geboden. Het aantal beschikbare flip-telefoonhoesjes is niet uitgebreid, maar het is niet moeilijk om een ​​Galaxy Z Flip 4-hoesje te pakken. Het kan u extra gemoedsrust geven dat uw apparaat beschermd is tegen krassen en andere schade als het een keer valt. Case-fabrikanten hebben er zelfs voor gezorgd dat er meer keuzes beschikbaar zijn dan de voorganger van de Flip 4 – en de Galaxy Z Flip 3 had een aantal ongelooflijke gevallen. Iedereen die op zoek is naar een stijlvolle hoes of wie functie belangrijker vindt dan mode, vindt hier een hoes die bij zijn voorkeur past.

We hebben veel van deze Z Flip 4-hoesopties geprobeerd en kunnen de kwaliteit ervan bevestigen. Naarmate er meer nieuwe hoesjes binnenkomen voor de Z Flip 4, zullen we die modellen op de proef stellen en zullen we deze lijst dienovereenkomstig bijwerken, zodat u de beste beschikbare aanbiedingen kunt vinden.

Caseologie Je ontvangt prijsmeldingen voor Caseology Nano Pop Verkrijgbaar in drie kleuropties, de Caseology Nano Pop voelt zacht aan en biedt behoorlijke bescherming met een verhoogde cameraring. Het dubbellaagse ontwerp met opvallende sierkleuren geeft de hoes een beetje extra pop. Merk op dat Caseology een submerk is van Spigen.

Samsung De Clear Ring Cover van Samsung is de doorschijnende versie van de Ring Cover. Hoewel het niet dezelfde zacht aanvoelende afwerking heeft en niet zo beschermend is als dat hoesje, is het dun en kun je pronken met de kleur van je telefoon aan de buitenkant. Het is normaal $ 30, maar we hebben er al kortingen op gezien.

David Carnoy/CNET Speck’s Presidio Perfect-Clear Fold, een van mijn favorieten voor de Galaxy Z Flip 3, keert terug voor de Z Flip 4. De Presidio Perfect-Clear Fold is geschikt voor valbescherming van 4 meter hoog en het is de meest beschermende doorzichtige hoes die ik heb geprobeerd, hoewel er geen scharnierbescherming is. Het wordt geleverd in een perfect heldere versie en een versie doordrenkt met glitter. (Merk op dat de bovenstaande foto met de Galaxy Z Flip 3 is, maar de Z Flip 4-versie zou bijna identiek moeten zijn).

David Carnoy/CNET De siliconen hoes met ring van Samsung keert terug voor de Galaxy Z Flip 4 met enkele kleine ontwerpverbeteringen. Het is beschermend, het heeft een mooie, zacht aanvoelende afwerking en er is die ingebouwde ring die helpt voorkomen dat je de telefoon laat vallen – en je kunt de ring ook aan een koord klemmen en de telefoon om je nek dragen. Helaas, hoewel ik de telefoon op bepaalde oppervlakken met de ring kon steunen, had ik de hoes nog leuker gevonden als hij echt in een standaard zou zijn veranderd. De case is er in meerdere kleuren.

David Carnoy/CNET Ik hield niet van Otterbox’s Thin Flex-hoesje voor de Galaxy Z Flip 3. Het voelde goedkoop aan en het was moeilijk om van je telefoon af te komen als je hem eenmaal omdeed. Maar de nieuwe versie voor de Galaxy Z Flip 4 is veel beter en wordt geleverd in doorzichtige opties, waarvan een paar gekleurde randen hebben (de Pacific Reef-kleur wordt op de foto getoond). Hoewel het een tweedelig ontwerp heeft en geen scharnierbescherming, ziet het er nu uit en voelt het aan als een eersteklas hoesje.

David Carnoy/CNET Samsung’s Galaxy Z Flip 4 Flap Leather Cover is een upgrade ten opzichte van vorig jaar Leather Cover case voor de Galaxy Flip 3, omdat het een flap bevat voor scharnierbescherming. Het is duur, maar mooi – en slank. Verkrijgbaar in drie kleuropties (zwart, perzik en paars), de grootste tegenslag is dat het duur is, maar we zien er al kortingen op.

Amazone Je ontvangt prijsmeldingen voor Restone Clear Case Je kunt een aantal generieke, duidelijke hoesjes vinden op Amazon voor de Galaxy Z Flip 4, waarvan er verschillende minder dan $ 15 kosten. De Restone is interessant, want hoewel het technisch gezien een tweedelig ontwerp is zonder scharnierbescherming (voor het scharnier van de Z Flip 4), heeft het wel een eigen scharnier dat de twee delen bij elkaar houdt en helpt voorkomen dat ze van de telefoon glijden. Het heeft ook een beetje extra hoekbescherming. (Ik heb dit specifieke Restone-hoesje nog niet gebruikt, maar ik heb een Restone-hoesje op een andere telefoon gebruikt en het was prima, vooral voor de lage prijs). Al deze goedkope doorzichtige hoesjes zeggen dat ze bescherming tegen vergeling hebben (om te voorkomen dat je doorzichtige hoesje zijn helderheid verliest), maar ik geloof die anti-gele claims niet echt.

Urban Armor-uitrusting Urban Armor Gear maakt al lang aantrekkelijk ontworpen hoesjes voor een verscheidenheid aan telefoonmodellen en de Civilian Series is een van de beste stevige hoesjes voor de Z Flip 4. Het is verkrijgbaar in drie kleuropties – zwart, wilde eend (blauw) en olijfgroen – en biedt wel scharnierbescherming in een ontwerp uit één stuk. U moet wel de lijm aan de binnenkant van de hoes gebruiken om te voorkomen dat de hoes rond de telefoon schuift.

David Carnoy/CNET Je ontvangt prijsmeldingen voor Spigen Tough Armor (scharnierbescherming) Ontworpen voor Galaxy Z Flip 4 Case (2022) – Zwart Spigen maakt een paar hoesjes voor de Galaxy Z Flip 4. Zoals de naam al aangeeft, is de Tough Armor duurzaam en biedt hij de meeste bescherming in de lijn van Spigen. Het is ook de enige Spigen-behuizing met een geïntegreerde beschermende afdekking voor het scharnier. Wat beschermhoezen betreft, het is een van de betere en mist alleen een geïntegreerde standaard. Ik zou ook willen dat het in meer kleuren kwam. Zwart is voorlopig de enige optie. Verwacht de komende weken prijsdalingen.

David Carnoy/CNET Je ontvangt prijsmeldingen voor Spigen Air Skin Ontworpen voor Galaxy Z Flip 4 Case (2022) – Korenbloemblauw De Air Skin-hoeslijn van Spigen, die zowel een Crystal Clear-versie als andere kleuropties bevat, is een slanke hoes die basisbescherming biedt. Ik hou waarschijnlijk van de kleurenversies in plaats van de heldere, maar veel mensen laten graag de kleur van hun telefoon zien, vooral als je extra hebt betaald voor een van de “op maat gemaakte” kleuren.

David Carnoy/CNET Dit heeft dezelfde zacht aanvoelende afwerking als de Ring-hoes van Samsung, maar in plaats van een ring is er een riempje in verwerkt. Je schuift je hand onder de riem (en achter de telefoon), waardoor je je telefoon kunt vasthouden en vasthouden zonder je vingers er echt omheen te wikkelen. Het is in wezen een beveiligingsband. Het bandje biedt ook een beetje bescherming voor het scharnier als je de telefoon opvouwt. Bovendien kunt u het uiteinde van de riem aan een draagkoord bevestigen of aan een andere riem vastklikken (bijvoorbeeld aan een tas of rugzak). Afgezien van enig nut, lijkt de riem ook ontworpen om wat aandacht op je telefoon te vestigen. Voor beter of slechter, het doet precies dat, dus als je deze hoes gebruikt, plan dan om mensen je naar je telefoon te laten vragen. Het wordt geleverd in twee kleuren (wit of zwart), maar extra bandjes worden apart verkocht als je er een wilt die beter bij je persoonlijke stijl past.

David Carnoy/CNET Otterbox maakt slechts twee hoesjes voor de Galaxy Z Flip 4: de Thin Flex (zie hierboven) en deze, de Symmetry Flex, die nu scharnierbescherming biedt en een topbeschermhoes is voor de Z Flip 4 (hij is verkrijgbaar in meer kleuropties voor de Z Flip 4). Het is duur, maar we zouden er de komende weken wat kortingen op moeten zien.

David Carnoy/CNET Zagg heeft een nieuwe “eco” schermbeschermer voor het buitenscherm van de Z Flip 4 waarvan wordt gezegd dat deze biologisch afbreekbaar is, een primeur voor een schermbeschermer. Samen met de externe schermbeschermer die Zagg maakt voor de Galaxy Z Flip 3, is dit de kleinste schermbeschermer. Toch kost het op de een of andere manier bijna evenveel als de schermbeschermers die het maakt voor veel grotere schermen.

David Carnoy/CNET De Bridgetown-behuizing van Gear4 heeft enkele overeenkomsten met de Tough Armor-behuizing van Spigen (zie hieronder). Het is ook een stevige hoes die alleen in het zwart verkrijgbaar is en een mooie scharnierbescherming heeft. De behuizing lijkt op de versie voor de Z Flip 3, maar de nieuwe versie is wat strakker en de scharnierbeschermer is verbeterd. Het is een van de beste beschermhoezen voor de Samsung Galaxy Z Flip 4. Ik zou alleen willen dat het in meer kleuren of een duidelijke versie beschikbaar was.

Passen de hoesjes van de Galaxy Z Flip 3 op de Galaxy Z Flip 4? Ja en nee. Je oude Z Flip 3-hoes past misschien op je Z Flip 4 – en blijft erop – maar er zijn enkele kleine verschillen in hun ontwerp (en afmetingen) waardoor het misschien niet perfect past. De zaklamp op de Zip Flip 4 bevindt zich bijvoorbeeld op een iets andere locatie dan de zaklamp op de Z Flip 3 en is mogelijk niet gecentreerd in de uitsparing op een Z Flip 3-behuizing. Ook kan de bovenste microfoon gedeeltelijk worden bedekt als je een Z Flip 3-hoesje gebruikt met een Z Flip 4. Je kunt je oude hoesje proberen met je nieuwe telefoon om te zien hoe goed het past (en mogelijk proberen het iets aan te passen), maar de kans is groot dat je er een officiële Z Flip 4-hoes voor moet kopen.

Beschermen Galaxy Z Flip 4-hoesjes de hele telefoon, inclusief het scharnier? De meeste Galaxy Z Flip 3-hoesjes werden in twee delen geleverd. Maar met de Z Flip 4 zien we meer hoesjes uit één stuk die wel enige scharnierbescherming bieden. Als dat iets is waarnaar u op zoek bent, zullen verschillende van deze plectrums het scharnier beschermen.

Zijn er screenprotectors voor de Galaxy Z Flip 4? Net als bij de Galaxy Z Flip 3, verkoopt Samsung geen schermbeschermers voor het hoofdscherm van de Samsung Galaxy Z Flip 4, en staat niemand toe dat te verkopen. De Z Flip 4 gebruikt een hightech buigbaar scherm dat uitgerust met Samsungs eigen vooraf aangebrachte schermbeschermer (sommige mensen hadden problemen met het loslaten van de Z Flip 3 en haalden hem er gewoon af). U kunt een handvol schermbeschermers vinden voor het mini-buitendisplay.

Kunnen alle Galaxy Z Flip 4-hoesjes draadloos worden opgeladen? In de meeste, maar niet alle gevallen op deze lijst kunt u de Z Flip 4 draadloos opladen met de hoes om. Degenen met een geïntegreerde standaard, vooral als deze van metaal is gemaakt, kunnen vereisen dat u de hoes verwijdert om uw telefoon draadloos op te laden.