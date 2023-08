Wenn Sie eine Peloton-Alternative zum niedrigstmöglichen Preis suchen, ohne auf wichtige Funktionen zu verzichten, schauen Sie sich Echelon an. Das Unternehmen bietet eine ähnliche Kursstruktur an, sowohl live als auch auf Abruf, aber die Hardware und das Abonnement kosten deutlich weniger als alles von Peloton. Der EX3 beispielsweise kostet aktuell 800 US-Dollar, im Jahresabonnement ist er für 1.220 US-Dollar erhältlich. Im Sonderangebot sinkt der Preis auf etwa 600 US-Dollar oder weniger, was häufig vorkommt.