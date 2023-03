In de wereld van apps en slimme apparaten kan iedereen een geweldige feestplanner zijn. Van muziek en games tot drankjes en al het andere, er is een app die je kan leren om de grootste shindig te geven waar je vrienden en familie ooit zijn geweest.

Bekijk deze apps voor het plannen van feesten om een ​​feest te geven waar je gasten de rest van het jaar over zullen praten.

Screenshot door Katie Conner/CNET Pro Party Planner (download voor iOS) dient als uw evenementenplanner. Als je eenmaal weet hoeveel gasten er komen, maak dan een takenlijst om alles gedaan te krijgen voor de grote dag. Met de functie kun je ook herinneringen instellen, zodat je niet achterop raakt. U moet een budget instellen en beginnen met het samenstellen van uw boodschappenlijstje voor het feest. Houd uw budget bij voor eten, decoraties en feestartikelen. Beheer gasten die aanwezig zijn door ze uitnodigingen te sturen en RSVP’s af te vinken. Maak indien van toepassing een plattegrond met de augmented reality-functie van Pro Party Planner om beter te visualiseren hoe uw feest eruit zal zien.

Pro Party Planner kost $ 5 om te downloaden, plus $ 1 per maand.

Screenshot door Katie Conner/CNET Voordat u begint met het plannen van een evenement, moet u een idee krijgen van het aantal mensen dat er zal zijn. U wilt niet voor 50 gasten plannen om er slechts 10 te laten komen en u achter te laten met tonnen niet opgegeten voedsel. Gebruik Evite (download voor iOS of Android) om je gasten uit te nodigen met gepersonaliseerde uitnodigingen. Ontwerp sjablonen met foto’s van je telefoon en voeg de naam, tijd en locatie van het evenement toe. Stuur uitnodigingen via sms of e-mail. Volg de RSVP’s om te zien wie uw uitnodiging heeft bekeken en wie heeft geaccepteerd of geweigerd. Geef gasten die niet hebben gereageerd een duwtje in de rug en maak polls voor ideeën voor feesten en eten.

Screenshot door Katie Conner/CNET Een feest vanaf nul plannen is niet eenvoudig, dus verzamel inspiratie op Pinterest (download voor iOS of Android). Als je een idee hebt van welk thema je wilt, zoek er dan naar op Pinterest om duizenden borden met feestontwerpen te zien. Als je een rustig feest plant, zoek dan naar ‘simpele feestideeën’ of als je een luxer evenement plant, zoek dan naar ‘chique feestideeën’. Soms plaatsen mensen waar ze de versieringen en de kosten hebben gevonden.

Screenshot door Katie Conner/CNET Begin met het plannen van de maaltijden die je gaat koken voor je evenement met BigNight (download voor iOS). Als je een formeel feest organiseert, maak dan een menu voor je gasten. Geef het menu een naam en rangschik op gangen, zoals drankjes, hapjes en het hoofdgerecht. Importeer recepten van Pinterest of uw favoriete receptenwebsite met behulp van de in-app browser. Maak vervolgens een boodschappenlijstje met de ingrediënten die je nodig hebt. Vink elk item van de lijst af terwijl u winkelt. Stel herinneringen in voor elke taak, zoals de avond ervoor de cheesecake bakken en slagroom toevoegen een uur voordat het feest begint. BigNight kost $ 4 om te downloaden.

Screenshot door Katie Conner/CNET Uw gasten zullen onder de indruk zijn van uw bartending-vaardigheden wanneer u Cocktail Flow gebruikt (download voor iOS of Android). De app geeft je gedetailleerde drankrecepten die je kunt maken met ingrediënten die je al hebt. Plan van tevoren door een cocktailmenu voor uw gasten te hebben en klassiekers zoals wijn, bier of leuke cocktails op te nemen. U kunt de drankjes voor uw evenementbezoekers aanpassen op basis van sterke drank, dranktype (tropisch, romig, shot) en sterkte (light, medium, sterk).

Screenshot door Katie Conner/CNET Een goed feest duurt niet lang zonder muziek. Het brengt mensen in een goed humeur en helpt ze los te komen. Spotify (download voor iOS of Android) is onze favoriete muziekstreamingservice, met meer dan 50 miljoen beschikbare nummers en 232 miljoen gebruikers, aldus het bedrijf. Houd in gedachten wat je gasten leuk vinden en maak of zoek een afspeellijst met een goede variëteit aan nummers, of zoek een zender die leuke feestfavorieten uit elk decennium speelt. Spotify is gratis te gebruiken als je met reclame luistert. Abonneer je op Spotify Premium om reclamevrij te luisteren. Het is $ 10 per maand voor een individueel account.

Screenshot door Katie Conner/CNET Zodra iedereen zich goed voelt, houdt u het feest gaande met Karaoke (download voor iOS of Android). Of uw gasten nu van country, pop of rock houden, er is een enorme catalogus met nummers om uit te kiezen, variërend van 7 Rings van Ariana Grande tot Bohemian Rhapsody van Queen en Tennessee Whiskey van Chris Stapleton. Blader door categorieën zoals populair, aanbevolen en genre om een ​​nummer te vinden. Tik op Zingen als je klaar bent om je karaokesessie te beginnen. Neem je liedjes op en luister ernaar. Maakt u zich geen zorgen als zingen niet uw sterkste punt is — de app gebruikt geluidseffecten om uw stem automatisch te verbeteren.