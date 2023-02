Kabel en satelliet kunnen duur worden, maar dat hoeft niet een enorme maandelijkse rekening betalen tv kijken. Als u in een stad of gemeente woont met een goede draadloze ontvangst, een tv-antenne plaatsen is een gemakkelijke manier om knip het draad en krijg toegang tot gratis tv. Koppel dit met een OTA-recorder en je kunt live tv pauzeren, je programma’s opslaan voor later en snel vooruitspoelen door commercials. Met veel van de DVR’s die we hebben getest, kunt u uw opgenomen inhoud zelfs naar meerdere tv’s streamen of wanneer u niet thuis bent.

Het nadeel is natuurlijk dat “gratis” kan veranderen in, nou ja, niet gratis, vooral als uw DVR een maandelijks bedrag in rekening brengt. Bijvoorbeeld een eenvoudige DVR zoals de AirTV 2 begint rond de $ 100, voordat je een harde schijf toevoegt, terwijl een TiVo Edge met alle toeters en bellen momenteel $ 350 kost (met levenslang abonnement). Toch vergeleken met de kosten van kabel-tv en live tv-streamingdiensten zoals Hulu Plus Live-tv of YouTube-tv, zelfs de duurste antenne-DVR zal zichzelf na verloop van tijd terugbetalen.

Het is vermeldenswaard dat de volgende versie van de ATSC-uitzendstandaard, genaamd NextGen-tv, is nu beschikbaar in meer dan 50% van de huizen. NextGenTV belooft in de toekomst beelden tot 4K en interactieve functies die niet mogelijk zijn met standaarduitzendingen. Sommige Tv’s hebben ingebouwde NextGen-tuners, terwijl er momenteel één DVR voor beschikbaar is — de HDHomeRun Flex 4K. Ondertussen is de Tablo ATSC 3.0 Quad HDMI OTA DVR in de nabije toekomst vertraagd.

Er zijn drie opvallende OTA DVR-producten waarmee u rekening moet houden bij het kopen van een snoersnijdende digitale videorecorder: de AirTV 2 en de TiVo Edge voor antenneen de Nuvyyo Tablo Quad. Elk heeft zijn eigen unieke kenmerken, tuner en mogelijkheden, maar er is er een die ik zowel aan beginners als aan ervaren rotten zou aanraden. Helaas is onze eerdere aanbeveling, de Amazon FireTV-herschikking, stopgezet. Laten we erin duiken en de beste OTA DVR-opties bekijken.

Joshua Goldman/CNET TiVo heeft hier de beste naamsbekendheid van de apparaten, en als u een traditionele set-top DVR wilt, is de Edge voor antenne uw beste optie. Hoewel de Tivo Edge duurder is dan de andere producten hier (vooral nadat de levenslange OTA DVR-service is toegevoegd), biedt de Edge voor antenne ook een heleboel functies, waaronder streaming-apps, allemaal verpakt met de TiVo-interface. Op dit moment biedt Channel Master de Edge DVR plus levenslange service aan voor $ 349 (was $ 449). Lees onze TiVo Edge hands-on.

Sarah Tew/CNET De AirTV 2 heeft zijn pluspunten, vooral omdat het de goedkoopste van onze OTA DVR-aanbevelingen is en het werkt zonder maandelijkse kosten. Toch is deze OTA DVR echt ontworpen als aanvulling op een Sling TV-abonnement van $ 40 per maand door lokale kanalen toe te voegen. En je moet een externe harde schijf toevoegen (niet inbegrepen) om de AirTV 2 te laten functioneren als een echte DVR, hoewel live tv-pauze ontbreekt. Als je pauzefunctionaliteit wilt, is het de moeite waard om te upgraden naar AirTV Anywhere, met een ingebouwde harde schijf van 1 TB voor $ 200. Lees onze AirTV 2-recensie. Je ontvangt prijsmeldingen voor AirTV 2

Sarah Tew/CNET De Tablo Quad is de nieuwste versie van de populaire draadloze DVR en gaat all-in op functies. Er is ruimte voor een interne harde schijf en de opname van vier tuners zou zelfs voor de meest veeleisende gebruikers moeten voldoen. Alles wordt geregeld via de Tablo-app. Deze OTA DVR is echter niet het gemakkelijkste apparaat om in te stellen en u moet een abonnement betalen om toegang te krijgen tot veel van zijn functies. Lees onze Nuvyyo Tablo Quad-recensie.

Typen OTA DVR: set-top versus genetwerkte tv-streamer?

Er zijn twee hoofdtypen DVR-opties: een traditionele set-top, die via een HDMI-uitgang rechtstreeks op een enkele tv wordt aangesloten; of een genetwerkte tv-streamer, die verbinding maakt met uw thuisnetwerk en streamt naar uw apparaten thuis of onderweg. De TiVo Edge voor antenne is een traditionele set-top (die ook in-home streaming heeft), terwijl de AirTV 2 en Tablo Quad rechtstreekse netwerk-tv-streamers zijn.

Een set-top is het beste voor mensen die gewoonlijk op één tv kijken, terwijl een netwerkapparaat is voor mensen die op meerdere apparaten willen kijken: een streamer zoals een Roku of een Amazon Fire TV en andere apparaten zoals telefoons en tablets. Over het algemeen is een genetwerkte tv-streamer de flexibelere OTA DVR-optie en kan deze een betere aanvulling zijn op live tv-streaming-apps of -services zoals Netflix.

Sarah Tew/CNET



Andere functies om naar te zoeken

Ongeacht welke stijl OTA DVR u kiest, er zijn enkele gemeenschappelijke kenmerken voor beide waarnaar u moet zoeken.

Twee of meer HD-tuners : Eén tuner is gewoon niet genoeg. Als het gaat om HD-tuners, hoe meer uw apparaat heeft, hoe meer vreugd. Het absolute minimum is twee, dus je kunt twee kanalen tegelijkertijd opnemen, of er een bekijken terwijl je een ander opneemt, maar zware antennekoppen waarderen misschien nog meer.

: Eén tuner is gewoon niet genoeg. Als het gaat om HD-tuners, hoe meer uw apparaat heeft, hoe meer vreugd. Het absolute minimum is twee, dus je kunt twee kanalen tegelijkertijd opnemen, of er een bekijken terwijl je een ander opneemt, maar zware antennekoppen waarderen misschien nog meer. 1TB of meer opslagruimte : Afhankelijk van het apparaat dat u heeft, zou een terabyte aan ingebouwde opslagruimte ongeveer 150 uur aan programma-inhoud moeten bieden. Maar als je een apparaat kiest, zoals de TiVo, dat automatisch opneemt dat het ‘denkt dat je het leuk vindt’, dan zou je heel snel zonder kunnen komen te zitten. Daarom heb je ook…

: Afhankelijk van het apparaat dat u heeft, zou een terabyte aan ingebouwde opslagruimte ongeveer 150 uur aan programma-inhoud moeten bieden. Maar als je een apparaat kiest, zoals de TiVo, dat automatisch opneemt dat het ‘denkt dat je het leuk vindt’, dan zou je heel snel zonder kunnen komen te zitten. Daarom heb je ook… De mogelijkheid om extra opslagruimte toe te voegen via USB of SD-kaart: Een externe harde schijf is een uitstekende optie, vooropgesteld dat uw DVR geen eigen model nodig heeft. Over het algemeen is een externe harde schijf van 1 TB goedkoop voor ongeveer 50 dollar.

Sarah Tew/CNET



14 dagen aan gidsgegevens : Hoewel zeven dagen echt de minimale nuttige hoeveelheid is, geeft twee weken u meer flexibiliteit.

: Hoewel zeven dagen echt de minimale nuttige hoeveelheid is, geeft twee weken u meer flexibiliteit. Geen lopende kosten: De meeste mensen knippen het snoer door om geld te besparen, dus het heeft geen zin om nog een maandelijks bedrag te betalen. TiVo biedt een levenslange serviceoptie, dus u betaalt vooraf voor het apparaat en de gidsgegevens.

Meer advies over het doorknippen van snoeren