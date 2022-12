Beste OnePlus 10 Pro-Angebote Dezember 2022

Das OnePlus 10 Pro ist seit einigen Monaten im Angebot. Es ist in Großbritannien, den USA, Europa und Indien sowie in mehreren anderen Ländern auf der ganzen Welt erhältlich.

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, gibt es ein OnePlus 10 Pro, aber kein Standard-OnePlus 10, und das ist ein absichtlicher Schritt des Unternehmens. Seit seiner Veröffentlichung gab es in Indien ein OnePlus 10T und ein 10R, aber kein reguläres OnePlus 10.

Mit Schlagzeilenfunktionen wie dem Snapdragon 8 Gen 1, einem 6,7-Zoll-LTPO-2-Display mit adaptiver 120-Hz-Bildwiederholfrequenz, einem erhöhten 5000-mAh-Akku und verbesserten Kameras ist das OnePlus 10 Pro eine verlockende Option auf dem Flaggschiffmarkt – so sehr, dass es vier davon bekam Sterne und eine vom Tech Advisor empfohlene Auszeichnung in unserem vollständigen OnePlus 10 Pro-Test.

Wenn Sie mehr über das Smartphone erfahren möchten, bevor Sie den Sprung wagen, werfen Sie einen Blick auf alles, was Sie über das OnePlus 10 Pro wissen müssen.

OnePlus hat das 10 Pro tatsächlich bereits am 11. Januar 2022 nach einer CES-Enthüllung in China auf den Markt gebracht – viel früher als Smartphones im Westen normalerweise auf den Markt kommen, wobei die meisten eine Enthüllung Mitte des Frühlings bevorzugen.

Das Unternehmen kündigte dann am 31. März die weltweite Verfügbarkeit des OnePlus 10 Pro an, mit Schlüsselmärkten wie Großbritannien, Nordamerika, Europa und Indien.

Wie viel kostet das OnePlus 10 Pro?

Das OnePlus 10 Pro ist international in zwei Varianten erhältlich – 8 GB/128 GB und 12 GB/256 GB – mit einer Top-End-Variante mit 512 GB, die vorerst exklusiv für den chinesischen Markt erhältlich ist.

So viel kostet das OnePlus 10 Pro weltweit:

8+128 GB – 799 $/799 £/919 €/66.999 £

12+256 GB – 869 $/899 £/999 €/71.999 £

Trotz eines dauerhaften Preisrückgangs in den USA liegt das OnePlus-Flaggschiff mit seinen Preisen bequem im Flaggschiff-Territorium und kommt dem Galaxy S22 von Samsung mit 769 $ / 769 £ nahe, obwohl Alex Walker-Todd in seiner Rezension feststellte, dass das Angebot „eher dem ähnelt S22+“ also immer noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wo kann ich das OnePlus 10 Pro kaufen?

Der direkte Kauf im OnePlus Store für jede Region ist eine solide Option, wenn Sie es sofort kaufen möchten, und die Marke bietet beim Kauf des 10 Pro zu einem bestimmten Zeitpunkt häufig Rabatte oder kostenloses Zubehör an.

Es ist nicht die nur Ort, an dem man das Telefon kaufen kann; Es gibt eine Handvoll Einzelhändler, die das Smartphone anbieten, aber wie bei früheren Einträgen wird es nicht erhältlich sein jeder Einzelhändler und Netzbetreiber. Es ist stattdessen exklusiv für eine Handvoll Einzelhändler in jeder Region.

In diesem Sinne haben wir überall aufgelistet, wo Sie das OnePlus 10 Pro jetzt kaufen können:

