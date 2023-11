Beste Noten in Höchberg

Über sehr gute Kritiken konnten sich die 30 Aussteller der diesjährigen GZV Höchberg-Ortsschau zum Gedenken an Rudolf Hartmann, Kitzingen freuen.

Der Beginn jeder Kleintierausstellung beginnt am Vorabend der Ausstellung mit der Vorbereitung der Mainlandhalle für die auszustellenden Tiere. Sie kommen abends an, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Am nächsten Tag um 7:30 Uhr begannen die Richter mit der Beurteilung der ausgestellten Tiere.

Nach Abschluss der Auswertung wurde ein Katalog der Messe für Aussteller und interessierte Besucher erstellt. Es versteht sich von selbst, dass die Mainlandhalle dank vieler fleißiger Helfer am Ende besenrein hinterlassen wurde.

Es wurden 409 Tauben gezeigt. Dank des einreihigen Käfigaufbaus präsentierten sich die Tiere den Richtern in ihrer bestmöglichen Form.

Die Jury musste zehn Frankenbänder, sechs Landesverbandspreise, sechs Bezirksverbands-Ehrenpreise und zwei Bezirksverbands-Jugendpreise sowie 67 v- bzw. hv-Bewertungen an die besten Tiere vergeben.

Zahlreiche Besucher bewunderten die beurteilten Tiere. Bei Kaffee und Kuchen gaben die anwesenden Zuchtfreunde gerne Auskunft über die Besonderheiten und Besonderheiten ihrer Haustiere.

Diese Vereinsmeister hatten jeweils sechs Tiere mit Bestnoten: Vereinsmeistertauben, 574 Punkte, Deutsche Schautauben dominant gelb, Klaus Kuchenmeister; 573 Punkte, französischer Kröpfer rotherzig, Karl-Heinz Hartmann; 571 Punkte, Schlesischer Kröpfer Weiß, Walter Wels.

Jugendvereinsmeister: 565 Punkte, Thüringer Flügeltauben Blau mit Schwarz. Bd., Babilon Michael; 565 Punkte, Thüringer Weißwedelrot, Schmitt Jakob.

Von: Georg Golla (Pressesprecher, Geflügelzüchterverein Höchbergvon 1905 e.V.)