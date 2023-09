5. MyWebspot – Bester mobiler Miet-Router

Viele der Optionen in dieser Tabelle eignen sich für diejenigen, die regelmäßig einen mobilen WLAN-Router benötigen, MyWebspot eignet sich jedoch besser für diejenigen, die einen einmaligen Bedarf haben.

Wenn Sie im Ausland Urlaub machen (möglicherweise außerhalb des Bereichs des kostenlosen Roamings in Europa) und über mehrere Geräte verfügen, um online zu gehen, können Sie mit dem Dienst einen Hotspot mieten, der von bis zu fünf Geräten in mehr als 100 Ländern genutzt werden kann.

Die täglichen Gebühren werden basierend auf Ihrem Reiseziel und der Dauer berechnet. Auf den ersten Blick mögen sie teuer erscheinen, aber sie sind nichts im Vergleich zu den Kosten, die Ihr Mobilfunkanbieter Ihnen berechnet, wenn Sie Ihr Datenkontingent überschreiten. Außerdem kann es sehr kostspielig sein, sich mit dem in manchen Urlaubsresorts bereitgestellten WLAN zu verbinden, das oft langsam und zeitlich begrenzt ist.

Die Daten sind technisch unbegrenzt, aber sobald Sie die angemessene Nutzung überschreiten (1 GB/Tag in Europa, den USA und Kanada, 2 GB in Mexiko, völlig unbegrenzt in Südostasien und 512 MB überall sonst), sinkt die Geschwindigkeit auf fast unbrauchbare 256 KBit/s.

Die Einrichtung könnte nicht einfacher sein. Das Gerät kann direkt zu Ihrem Resort (oder nach Hause, wenn Sie es vorziehen) geliefert werden. Dann schalten Sie es ein, warten einen Moment, bis es eine Verbindung zu einem lokalen 4G-LTE-Netzwerk herstellt, und holen es wie jedes andere Gerät auf Ihrem Mobilgerät ab Wi-Fi-Netzwerk mit der SSID und dem Passwort, die auf dem Etikett auf der Rückseite aufgedruckt sind. Auf dem Heimweg werfen Sie es mit dem frankierten Umschlag in den Briefkasten.

MyWebspot gibt Download-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s und Uploads von bis zu 40 Mbit/s an. Bei unseren Tests am Gardasee, Italien, haben wir aufgezeichnet eine durchschnittliche Download-Geschwindigkeit von 33,5 Mbit/s und eine Upload-Geschwindigkeit von 26,8 Mbit/s. Natürlich nehmen diese Geschwindigkeiten ab, wenn Sie mehrere Geräte hinzufügen.

Mit dem Mi-Fi-Router, der mit dem passenden lokalen Ladegerät für Ihr Urlaubsziel geliefert wird, erhalten Sie etwa acht Stunden Akkulaufzeit.

Es gibt keine Begleit-App, was bedeutet, dass auch Technikfeinde mit MyWebspot zurechtkommen. Da es keinen LCD-Bildschirm gibt, wäre es jedoch praktisch, die Nutzung auf mehreren Geräten überwachen zu können.