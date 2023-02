Of je nu een nieuwe laptop nodig hebt voor werk, school of vrije tijd, Lenovo heeft nog steeds een aantal Presidents Day-aanbiedingen voor veel van zijn laptops en twee-in-één convertibles die mogelijk aan je behoeften voldoen. Sommige modellen zijn momenteel voor minder dan de helft van de prijs, inclusief een X1 Carbon van de vorige generatie in de uitverkoop.

U kunt een bundel besparen op de ThinkPad X1 Carbon Gen 9, en er is een huidige ThinkPad T14s Gen 3 te koop die bijna net zo dun en licht en gestroomlijnd is als het vlaggenschip X1 Carbon. Het beste van het stel is misschien wel de nieuwe ThinkPad T16 als je een laptop met een groot scherm wilt die een ruim 16-inch scherm levert met een hoge beeldverhouding van 16:10 die je voldoende ruimte geeft om te werken. Het bevat ook een CPU van Intel 12e generatie (Alder Lake) processors. En als je een gamer bent die op zoek is naar een goede deal, bekijk dan de Legion 5 Pro Gen 7-gaminglaptop met RTX 3060 Ti-graphics met $ 600 korting.

U hebt kortingscodes nodig voor sommige van deze Lenovo-deals, die we hieronder hebben vermeld, maar de codes zouden ook op de Lenovo-website moeten verschijnen. We houden deze pagina up-to-date met de nieuwste Lenovo-deals.

Lenovo Deals voor de huidige X1 Carbon Gen 10-modellen zijn op dit moment niet erg aantrekkelijk, wat ons bij goedkeuring naar dit model van de vorige generatie leidt. Je kunt het voor een fractie van de volledige prijs krijgen met code X1CG9OPRUIMING, en het zou meer dan genoeg vermogen moeten bieden voor de meeste kantoortaken. En dat doe je in het gestroomlijnde X1 Carbon-chassis. Het beschikt over een eerdere 11e generatie Core i7 CPU, 16 GB RAM en een 512 GB solid-state drive. Het 14-inch scherm heeft een resolutie van 1.920 x 1.200 pixels, een hoge beeldverhouding van 16:10 en een helderheid van meer dan voldoende 400 nits. Samen met de CPU van de vorige generatie beschikt het over een oudere 720p-webcam die een binnenbeeld biedt voor Zoom-oproepen en videoconferenties dan de nieuwere 1080p-camera’s. Met een gewicht van ongeveer 2,5 pond is de X1 Carbon een gemakkelijke reisgenoot. En na een reeks MIL-SPEC-tests te hebben doorstaan, is hij robuust genoeg om bestand te zijn tegen de ontberingen van zakenreizen.

Lenovo Lenovo’s ThinkPad T-serie staat op de tweede plaats na de vlaggenschip X1 Carbon-lijn van het bedrijf in de ThinkPad-piekvolgorde. De ThinkPad T14s is een slankere versie van de ThinkPad T14, maar niet zo dun als het vlaggenschip ThinkPad X1 Carbon. Dit op AMD gebaseerde model is meer dan de helft korting met code DENK4PREZ3 en beschikt over de nieuwe Ryzen 7 Pro 6850U CPU, 16GB RAM en een 1TB SSD. Het 14-inch scherm heeft een resolutie van 1.920 x 1.200 pixels, een ruime beeldverhouding van 16:10 en een helderheid van 300 nits.

Lenovo Deze Legion-gaminglaptop heeft een ruim 16-inch scherm, aangedreven door een AMD Ryzen 7 6800H CPU en RTX 3060 grafische kaart. Het scherm heeft een scherpe resolutie van 2.560 x 1.600 pixels, een snelle vernieuwingsfrequentie van 165 Hz en een indrukwekkende helderheid van 500 nits. Je krijgt ook een acceptabele 16 GB RAM en een ruime 2 TB SSD. Het is $ 600 korting, geen code nodig.

Lenovo Het eerste 16-inch model in de ThinkPad T-serie van Lenovo, de ThinkPad T16, wordt sterk afgeprijsd met code DENKFEB en beschikt over een ruim 16-inch scherm met een hoge beeldverhouding van 16:10 en een resolutie van 1.920 x 1.200 pixels. Het beschikt over aanraakondersteuning en is geschikt voor voldoende helderheid van 300 nits. Dit verkoopmodel is voorzien van de midrange AMD Ryzen 5 Pro 6650U CPU samen met een ruime 32 GB RAM en een ruime 1 TB SSD.

Lenovo Deze 13,3-inch twee-in-één convertible heeft een ruim 16:10-scherm verpakt in een compacte, volledig aluminium behuizing, aangedreven door een midrange AMD Ryzen 7 5500U CPU samen met 16 GB RAM en een 512 GB SSD. Met het 360 graden scharnier gebruik je de Yoga 6 als laptop en tablet. De CPU loopt een generatie achter op de huidige Ryzen 6000-serie van AMD, maar zou voldoende pit moeten bieden voor algemene taken. De meeste laptops en convertibles voor deze prijs leveren slechts 8 GB RAM, dus het dubbele van dat aantal is een zegen en zal een grote bijdrage leveren aan het bieden van een soepele Windows-ervaring.

Joshua Goldman/CNET De ThinkPad X1 Yoga, onze favoriete twee-in-één-laptop voor de zakelijke set, biedt een overvloed aan hardware-opties en beveiligingsfuncties verpakt in een dun, licht aluminium frame. Dit model is half korting met code DENK4PREZ1 en beschikt over een 12e generatie Core i7 CPU, 16 GB RAM en een 512 GB SSD. Het beschikt ook over een 1080p-webcam en bevat de ThinkPad Pen Pro-stylus. Het 14-inch scherm heeft een beeldverhouding van 16:10 voor meer verticale ruimte dan bredere 16:9-schermen en heeft een helderheid van 400 nits.

Lenovo Twee sporten lager dan het vlaggenschip X1 Carbon en één sport onder de ThinkPad T14S op de ThinkPad-ladder is de ThinkPad T14. Een iets omvangrijker lichaam geeft u een goed afgeronde configuratie voor een lagere prijs. Dit nieuwste Gen 3-model is half korting met code DENK4PREZ2. Het beschikt over AMD’s nieuwe octa-core Ryzen 7 Pro 6850U CPU, een royale 32GB RAM en een ruime 1TB SSD. Het 14-inch, 16:10-scherm heeft een resolutie van 1.920 x 1.200 pixels en is geschikt voor een redelijke helderheid van 300 nits.