Wenn Sie Ihren Laptop eine Zeit lang nicht aufgerüstet haben, werden Sie wahrscheinlich erstaunt sein über die Fortschritte, die in den letzten Jahren erzielt wurden. Es gab nicht nur einen Boom bei der Stromversorgung auf ganzer Linie, egal ob Sie einen dünnen und leichten Laptop, eine bullige Workstation oder einen aufgeblasenen Spielautomaten wollen, sondern auch die Preise sind viel niedriger geworden. Trotzdem haben wir unten einige unserer Lieblingsangebote für Sie zusammengestellt. Schauen Sie sich diese also unbedingt an und schauen Sie auch regelmäßig vorbei, wenn wir diese Seite mit neueren und besseren Angeboten aktualisieren. Sie können sich auch zu den Angebotszusammenfassungen durchklicken, die wir für etwas Spezielleres haben.

Die besten Laptop-Angebote und PC-Verkäufe

Asus Wenn Sie etwas suchen, das irgendwo zwischen einem Tablet und einem Laptop liegt, ist dieses ROG Flow Z13 genau das Richtige. Unter der Haube steckt ein Mittelklasse-CPU Intel Core i5-12500H, und der Bildschirm ist ein 13,4-Zoll-1080p-Display, das eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz erreichen kann. Normalerweise ist diese Art von Bildwiederholfrequenz mit Gaming-Geräten verbunden, aber diese Konfiguration des Z13 verfügt nicht über eine eigene GPU. Stattdessen ist es für diejenigen gedacht, die ihre Spiele in der Cloud spielen oder streamen möchten. Wenn Sie das also häufig tun, wäre dies eine großartige Option.

Dan Ackerman/CNET Akkulaufzeit/Laufzeit 1.039 MinutenGewicht 2,7 PfundAnzeigegröße/-typ 13,6 Zoll 2560 x 1664 Liquid RetinaProzessor getestet Apple M2 8-KernGrafik getestet Apple M2 8-Kern Die M1-Version ist zwar nicht das neueste MacBook Air in Apples Produktpalette, aber dennoch recht leistungsstark und verfügt über ein wunderschönes 13,3-Zoll-Retina-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln. Es verfügt außerdem über 8 GB RAM, beachtliche 256 GB Speicher und eine Akkulaufzeit von deutlich über 20 Stunden. Zu diesem Preis ist dieses MacBook Air-Angebot eine großartige Möglichkeit, in das Apple-Ökosystem einzusteigen, falls Sie es noch nicht sind.

Josh Goldman/CNET Das größte Convertible von LG, das Gram 16, verfügt über ein geräumiges 16-Zoll-Display mit 2.560 x 1.600 Pixeln und wiegt nur 2,6 Pfund. Und das den ganzen Tag: Der große 80-Wattstunden-Akku ist für eine Laufzeit von 19,5 Stunden ausgelegt. Diese Konfiguration bietet eine Intel Core i7-CPU der 12. Generation, 16 GB RAM und ein 1 TB Solid-State-Laufwerk. Wir mögen es für alle, die einen Laptop mit großem Bildschirm für Produktivität in einem leichten Paket für häufige Reisen suchen. Es verfügt über Intel-Chips der vorherigen Generation, ist aber dank des satten Preisnachlasses von 700 US-Dollar immer noch ein gutes Angebot. Lesen Sie unseren Testbericht zum LG Gram 16 2-in-1.

MSI MSIs Version des MacBook zeichnet sich durch ein dünnes, schlankes Vollaluminiumgehäuse aus. Dieses Modell ist 330 US-Dollar günstiger, wenn Sie es direkt bei MSI abholen. Es verfügt über einen Core i7-Prozessor der 12. Generation, 16 GB RAM und eine umfangreiche 1-TB-SSD sowie eine Intel Iris Xe-GPU. Das 14-Zoll-Display verfügt über eine Full-HD-Auflösung, verfügt jedoch über das ältere 16:9-Breitbild-Seitenverhältnis anstelle des höheren 16:10-Seitenverhältnisses, das mehr Platz zum Arbeiten bietet. Dennoch handelt es sich um einen dünnen, leichten und robusten Laptop, der zu seinem aktuellen Verkaufspreis ein tolles Angebot darstellt.

Dell/Screenshot von CNET Dieses Dell-Notebook ist eine gute Wahl, wenn Sie neben einem großartigen 13,4-Zoll-Display mit 1.920 x 1.200 Pixeln auch ordentlich Leistung benötigen. Es wurde erst letztes Jahr auf den Markt gebracht und zeichnet sich durch ein unkonventionelles Design mit einem randlosen Touchpad, einer berührungsempfindlichen Reihe von Funktionstasten und einer Edge-to-Edge-Tastatur mit flachen Tasten aus, die an ihre Nachbarn stoßen. Das alles ergibt einen ungewöhnlich eleganten Look. Angetrieben wird es von einer Intel Evo i7-CPU der 12. Generation sowie satten 16 GB RAM und beachtlichen 512 GB integriertem SSD-Speicher. Lesen Sie unseren Testbericht zum Dell XPS 13 Plus.

Dell Zwei-in-eins-Convertibles sind großartig, und das Dell Inspiron 14 2-in-1 ist eine großartige Option, wenn Sie etwas Leistungsstarkes und Leichtes wollen. Unter der Haube steckt ein aktueller Intel Core 7-1355U Prozessor, der nicht nur effizient ist, sondern auch Produktivitäts- und Bearbeitungsaufgaben problemlos bewältigt. Es verfügt außerdem über beeindruckende 16 GB RAM und 1 TB Speicher, mehr als wir normalerweise zu diesem Preis sehen, und der 14-Zoll-Bildschirm läuft mit 1080p und ist Touch-fähig, sodass er im Tablet-Modus einfach zu verwenden ist. Sie können es für nur 700 US-Dollar (statt ursprünglich 1.000 US-Dollar) direkt bei Dell abholen.

Worauf sollten Sie bei einem Laptop-Angebot achten?



Einer der wichtigsten Punkte, die es zu berücksichtigen gilt, ist, welche Laptop-Konfiguration zum Verkauf steht. Bei den besten Laptop-Angeboten ist oft nur eine bestimmte Version des Laptops im Angebot, und Änderungen daran können sich auf den Preis auswirken. Das bedeutet, dass Sie manchmal feststellen, dass das 512-GB-Modell tatsächlich günstiger ist als die 256-GB-Option oder eine ähnliche Situation.

Wann gibt es die besten Laptop-Angebote?

Im Allgemeinen finden Sie die besten Laptop-Angebote während der Einkaufszeit zum Schulanfang im Spätsommer oder Frühherbst und etwas später im Jahr während der jährlichen Black Friday- und Cyber ​​Monday-Verkaufsveranstaltungen. Es gibt das ganze Jahr über Angebote für Laptops, aber wenn Sie auf der Suche nach dem besten Angebot sind und es sich leisten können, ein wenig zu warten, ist dies die beste Zeit im Jahr, um einen zu kaufen.

Welche Händler bieten normalerweise die besten Laptop-Angebote an?

Wenn es um den Verkauf von Laptops geht, finden Sie in der Regel Angebote bei verschiedenen Einzelhändlern. Best Buy, Amazon, Newegg und andere Einzelhändler neigen dazu, Sonderangebote für spezifischere Modelle anzubieten, während Hersteller wie HP, Lenovo und Dell in der Regel größere Sonderangebote veranstalten, die mehr Modelle und Konfigurationen abdecken. Wenn Sie nach einem bestimmten Modell suchen, sollten Sie wöchentlich vorbeischauen, um die neuesten Angebote zu erhalten.