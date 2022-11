Beste Kopfhörer 2022: Ohrhörer, kabellos, ANC & mehr

Wenn Ihr Kontostand es zulässt, könnten Sie Tausende für ein einziges Paar Kopfhörer ausgeben. Wir wissen, dass der Durchschnittsverbraucher so etwas nicht einfach herumliegen hat, also schauen wir uns hier günstigere Sets an.

Wir haben hier eine große Auswahl an Preisen, sodass Sie je nach Wunsch unter 50 $/50 £ oder über 500 $/500 £ ausgeben können. Vielleicht möchten Sie ein Paar für den täglichen Pendelverkehr, sodass es sich lohnen könnte, mehr zu investieren, oder Sie möchten nur ein günstiges Paar für den gelegentlichen Gebrauch.

Denken Sie daran, dass mehr Ausgaben für Audio im Allgemeinen wirklich bedeuten, dass Sie sowohl eine bessere Qualität als auch bessere Funktionen erhalten.

Beste kopfhörer 2022

1. Sony WH-1000XM5 – Bester insgesamt Vorteile Phänomenale Audioqualität

Tolle Geräuschunterdrückung

Ernsthafte Intelligenz Es scheint, dass Sony mit seinen Flaggschiff-XM-Kopfhörern nichts falsch machen kann, na ja, fast. Sie sind teurer als ihre Vorgänger und das Design lässt sich nicht mehr herunterklappen, was einige Benutzer ärgern wird. Der Preis ist jedoch größtenteils auf die Inflation zurückzuführen, und wenn Sie das nicht faltbare Design nicht stört, sind diese Kopfhörer im Wesentlichen einwandfrei, beginnend mit der Art von High-End-Sound und Geräuschunterdrückung, die Sie von Sony erwarten würden, obwohl sie kleiner sind Fahrer. An anderer Stelle ermöglicht der verbesserte Kopfbügel eine reibungslose Anpassung und es gibt eine konkurrenzlose Auswahl an intelligenten Funktionen von Adaptive Sound Control bis hin zu Speak-to-Chat. Es ist ein kleiner Schritt nach vorne, aber sie bleiben die besten Over-Ear-Kopfhörer, die Sie kaufen können. Der Vorbehalt ist wie üblich, dass Sie, wenn man bedenkt, dass dies eine Verfeinerung und keine Neuerfindung ist, frühere Generationen, sogar den WH-1000XM4, zu viel niedrigeren Preisen kaufen können, was eine Option mit besserem Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt. Lesen Sie unseren vollständigen Sony WH-1000XM5 Test 2. Sony WF-1000XM4 – Beste kabellose Ohrhörer Vorteile Klassenbester ANC

Unglaublicher Klang

Intelligente Funktionen Nachteile Teurer als manche

Sperrig für kleine Ohren Sony hat es mit seinem neuesten Paar Flaggschiff-Ohrhörern mit einer unübertroffenen Kombination aus Klangqualität, erstklassiger Geräuschunterdrückung und intelligenten High-End-Funktionen, die vom WH-Modell ausgeliehen wurden, erneut geschafft. Sie haben auch eine starke Akkulaufzeit, so dass sie das beste Paket auf dem Markt sind, wenn Sie es sich leisten können. Hier gibt es sehr wenig zu enttäuschen, vielleicht nur, dass die Ohrhörer selbst immer noch größer sind als einige Konkurrenten und daher nicht gut für kleinere Ohren geeignet sind. Lesen Sie unseren vollständigen Sony WF-1000XM4 Test 3. Cambridge Audio Melomania Touch – Beste Akkulaufzeit Vorteile Epische Akkulaufzeit

Guter Klang

Nützliche Anwendung

Gemütlich Nachteile Kein ANC

Moduswechsel langsam

Etwas umständlicher Fall Sie haben keine Geräuschunterdrückung, aber die Melomania Touch sind immer noch ein großartiges Paar kabelloser Ohrhörer. Solange ANC kein Muss ist, bieten sie eine hervorragende Klangqualität und ein komfortables Design mit wechselbaren Lamellen. Das Herausragende hier ist die konkurrenzlose Akkulaufzeit mit der Fähigkeit, insgesamt 50 Stunden zu fahren, wenn Sie sie im Energiesparmodus verwenden. Sie können immer noch beeindruckende 44 Stunden im Hochleistungsmodus durchhalten. Lesen Sie unseren vollständigen Cambridge Audio Melomania Touch-Test 4. NuraLoop – Bester benutzerdefinierter Sound Vorteile Hervorragender personalisierter Sound

Ausgezeichneter ANC

Guter Wert Nachteile Proprietäre Ohrstöpsel und Adapter

Keine Unterstützung für digitale Assistenten

Sperriges Gehäuse NuraLoop schafft es, die Audio-Zauberei des ersten Produkts des Unternehmens zu komprimieren und eine In-Ear-Alternative zu liefern, die in Bezug auf Leistung kaum zu übertreffen ist cKomfort, Klangqualität, erstklassige Geräuschunterdrückung und lange Batterielebensdauer. Besser noch, zu diesem Preis unterbieten sie die AirPods Pro von Apple und bieten insgesamt ein besseres Audioerlebnis. Beachten Sie jedoch, dass sie keine Unterstützung für virtuelle Assistenten haben und auf einige proprietäre Komponenten angewiesen sind, deren Austausch möglicherweise etwas mehr kostet. Durch die Einführung der NuraTrue-Ohrhörer sind sie jetzt billiger. Lesen Sie unseren vollständigen NuraLoop-Test 5. Bose QuietComfort 45 – Bester Komfort Vorteile Leicht und bequem

Effektive Geräuschunterdrückung

Solide Akkulaufzeit Nachteile Keine ANC-Anpassung

Fehlende intelligente Funktionen

Plastische Bauweise Es dauerte lange, bis Bose den QC35 II aktualisierte, und fünf Jahre später macht der QuietComfort 45 seinem Namen immer noch alle Ehre. Mit wolkenähnlichen Kissen und einem leichten Design sind sie die beste Wahl für lange Hörsitzungen – egal, ob Sie einfach an Ihrem Schreibtisch sitzen oder auf einem Langstreckenflug sind. Die Leistung der Geräuschunterdrückung ist erstklassig, wie Sie es von Bose erwarten würden, und die Akkulaufzeit ist solide – wobei der kabelgebundene Modus immer noch eine Option ist. Die Dinge sind jedoch überraschend einfach, da nur zwei ANC-Modi – Quiet und Aware – die 11 Anpassungsstufen der QC-Ohrhörer vermissen. Ihnen fehlen auch intelligente Funktionen wie die Ohrerkennung. Lesen Sie unseren vollständigen Bose QC45-Test 6. Anker Soundcore Life A2 NC – Beste preisgünstige kabellose Ohrhörer Vorteile Hybride aktive Geräuschunterdrückung

Kraftvoller Bass

Tolle Akkulaufzeit Nachteile Keine Autopause

Gehäuse fühlt sich etwas billig an

Keine automatische Umschaltung von ANC-Profilen Wenn Sie kein knappes Budget haben, werden Sie Schwierigkeiten haben, bessere drahtlose Ohrhörer als diese zu finden. Sie haben vielleicht ein etwas billiges Gehäuse und keine automatische Pausentechnologie (auch bekannt als Verschleißerkennung), aber diese Nachteile werden massiv von einer großartigen Leistung und einem überraschend umfassenden Funktionsumfang überschattet. Neben kraftvollem Bass verfügen die A2-Knospen über eine hervorragende Geräuschunterdrückung mit drei Voreinstellungen für verschiedene Umgebungen, und die App bietet eine EQ-Sound-Anpassung. Fügen Sie Touch-Steuerelemente und eine solide Akkulaufzeit hinzu, und es gibt sehr wenig, was Sie nicht mögen könnten. Und Sie können sie leicht zu Preisen finden, die unter der UVP liegen. Lesen Sie unseren vollständigen Anker Soundcore Life A2 NC Test 7. Adidas RPD-01 – Am besten zum Laufen Vorteile Beeindruckende Passform

Großartige Audioqualität

Budgetfreundlich Nachteile Langsamer Ladevorgang

Mittlere Akkulaufzeit

Umständliche Mediensteuerung Wenn Sie Kopfhörer zum Laufen oder für andere Trainingsformen benötigen, dann ist dieses Paar von Adidas ein Schnäppchen. Sie laden nicht sehr schnell auf und die Steuerung ist schwierig zu beherrschen, aber sie bekommen viel wichtigere Dinge, beginnend mit einer Reihe von Spitzen und Flügeln, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Sie sind außerdem leicht und haben einen IPX4-Spritzwasserschutz. Die Klangqualität ist großartig, insbesondere der Bass, und der Preis ist ziemlich angenehm. Wenn Sie eine längere Akkulaufzeit benötigen, schauen Sie sich den hochwertigeren Adidas FWD-01 an. Lies unseren vollständigen Adidas RPD-01 Test 8. Marshall Monitor II ANC – Bester Stil Vorteile Bauqualität

Bequem & kompakt

Gute Akkulaufzeit Nachteile Mittelmäßiger ANC

Die Joystick-Steuerung ist nicht für jeden geeignet Wenn die Geräuschunterdrückung Ihre oberste Priorität ist, liegt Marshall in diesem Bereich etwas hinter den Konkurrenten zurück, aber die Monitor II ANC-Kopfhörer haben viel zu bieten. Für den Anfang haben sie einen günstigeren Preis (UVP) und bieten eines der kompaktesten und bequemsten Designs für ein Paar Over-Ear-Kopfhörer. Sie klingen auch sehr gut. Wir mögen auch die nützlichen Tasten, die lange Akkulaufzeit und die Art und Weise, wie Sie mit der App verschiedene Elemente anpassen können. Lesen Sie unseren vollständigen Marshall Monitor II ANC-Test 9. Rock Jaw Alfa Genus V2 – Am besten unter £50 Vorteile Billig

Guter Klang

Austauschbare Filter Wenn Sie großartigen Sound zu einem erschwinglichen Preis wünschen, sollte der Alfa Genus V2 auf Ihrer Shortlist stehen. Sie sind ausgezeichnete In-Ear-Kopfhörer für diesen Preis und bieten eine gute Verarbeitungsqualität, aber vor allem eine hervorragende Klangqualität. Das liegt vor allem an den austauschbaren Filtern. Es mag wie eine Spielerei klingen, aber sie bedeuten, dass Sie das Audioprofil je nach Ihrem persönlichen Geschmack und / oder dem, wofür Sie es gerade verwenden, ändern können. Lesen Sie unseren vollständigen Rock Jaw Alfa Genus V2-Test 10. Apple AirPods Max – Bestes Luxus-Hören Vorteile Unglaubliche Klangqualität

Premium-Build

Toller ANC

Beeindruckende Intelligenz Nachteile Eingeschränkte Android-Unterstützung

Kein Netzschalter

Dummer Smart Case

Keine verlustfreie Unterstützung Sie hatten einen holprigen Start, aber nach einigen Firmware-Updates sind die AirPods Max eine ausgezeichnete Wahl für Apple-Benutzer, die sie sich leisten können. Das Design und die Bauweise gehören zu den luxuriösesten, die wir je gesehen haben (wenn man das lächerliche Smart Case ignoriert), und sie klingen auch großartig, selbst ohne verlustfreie Wiedergabeunterstützung. Sie erhalten außerdem eine aktive Geräuschunterdrückung mit einem hervorragenden Transparenzmodus sowie intelligente Funktionen wie Hey Siri und Spatial Audio mit Head-Tracking für ein intensiveres Hörerlebnis, egal ob es sich um Musik oder Filme handelt. Lesen Sie unseren vollständigen Apple AirPods Max Test

Ihr Kaufratgeber für die besten Kopfhörer

Eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun müssen, abgesehen von der Entscheidung, wie viel Sie ausgeben möchten, ist die Wahl des richtigen Kopfhörertyps für Sie.

Im großen Schema gibt es drei Typen, aber es gibt auch Unterkategorien innerhalb dieser, oft mit ein wenig Überkreuzung. Folgendes müssen Sie wissen:

Im Ohr – Klein, leicht und im Allgemeinen kostengünstig

Over-Ear – Bequem und geräumig, um größere Fahrer unterzubringen

Am Ohr – Eine gute Balance der oben genannten

Sehen Sie sich jetzt die folgenden Optionen für weitere Typen an:

Ohrstöpsel – Eine andere Art, In-Ear-Kopfhörer zu sagen

Halsknospen – Kabellose Kopfhörer, die mit einem Abschnitt verbunden sind, der um den Hals getragen werden kann

True-Wireless-Ohrhörer – Ohrhörer, die nicht mit einem Kabel miteinander verbunden sind

Finden Sie heraus, wie wir Audio testen.

Merkmale, auf die Sie achten sollten

Viele Leute, die Kopfhörer kaufen, möchten, dass sie drahtlos sind. Es ist nicht nur bequemer, sondern viele Smartphones haben keine physische Kopfhörerbuchse, also schließen Sie kein Kabel mehr an.

Für viele wird Wireless nie die Qualität eines zuverlässigen Kabels erreichen, obwohl einige Paare beide Optionen bieten können. Lesen Sie unsere Bewertungen, um zu sehen, wie gut sie drahtlos klingen, und halten Sie Ausschau nach den neuesten Versionen von Bluetooth sowie Codecs wie aptX für bessere Audioqualität.

Wir haben eine Tabelle nur für die besten kabellosen Ohrhörer und die besten preisgünstigen kabellosen Ohrhörer.

Die andere moderne Funktion, auf die Sie achten sollten, ist die Geräuschunterdrückung. Beachten Sie, dass viele Geräte versuchen, dies zu fördern, obwohl es „passiv“ ist, was einfach bedeutet, dass die Kopfhörer Geräusche wie Ohrstöpsel physisch blockieren.

Was Sie wirklich wollen, ist „aktive Geräuschunterdrückung“ (ANC), was bedeutet, dass die Kopfhörer mit Mikrofonen auf die Außenwelt hören und diesen Ton dann loswerden. Dies geschieht, indem man Ihnen geschickt eine invertierte Version des Signals vorspielt.

Nicht alle Geräuschunterdrückung ist gleich, also lesen Sie unsere Bewertungen, um zu sehen, wie gut sie ist. Einige haben auch verschiedene Funktionsstufen sowie zusätzliche Modi, die Außengeräusche hereinlassen, um Sie zu schützen oder wichtige Durchsagen zu hören. Sie haben verschiedene Namen wie „bewusst“ oder „sozial“.

Wir haben eine spezielle Zusammenfassung für die besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung.