Elke nieuwe iPhone wordt misschien technologisch geavanceerder, maar je krijgt niet meer alles wat je nodig hebt in de doos. Het is een frustrerend probleem, maar je kunt het eenvoudig oplossen met onze gids voor de beste iPhone 14-snelladers.

Appels wordt verkocht voor $ 18, wat ongeveer $ 11 minder is dan de te dure en stopgezette 18-watt USB-C-lichtnetadapter. Maar verschillende aantrekkelijke alternatieven kunnen worden beschouwd als een van de beste draadloze en bedrade iPhone-opladers. We hebben enkele van onze favoriete opladers voor Apple-apparaten verzameld om de levensduur van uw batterij te verlengen. Een paar snelle basisregels voordat we beginnen:

Je hebt een oplader met een USB-C-poort nodig, of je moet een . Voor onderstaande prijzen kun je net zo goed een nieuwe oplader voor je Apple product aanschaffen.

Opladers met USB-C- of PD-ondersteuning (power delivery) kunnen apparaten over het algemeen sneller opladen dan opladers met USB-A-poorten.

Twee poorten zijn altijd beter dan één, zodat u twee telefoons tegelijk kunt opladen, of een telefoon en een accessoire zoals een draadloze hoofdtelefoon.

Een hoger wattage is tot op zekere hoogte beter. Maar als u 18 watt of meer krijgt, kunt u tablets en zelfs een batterij opladen Nintendo-schakelaar . Krijg 65 watt of meer en u kunt ook de meeste nieuwere laptops opladen.

. Krijg 65 watt of meer en u kunt ook de meeste nieuwere laptops opladen. Veel van deze nieuwe laders gebruiken een nieuw, snel halfgeleidermateriaal genaamd galliumnitride, ook wel GaN genoemd, dat de oude, trage siliciumchip vervangt. Opladers met “GaNFast” hebben een oplaadsnelheid die tot drie keer sneller is dan traditionele opladers – en ze zijn half zo groot en wegen. Ze zijn compatibel met alles in het huidige Apple-assortiment, van AirPods en iPhones tot de grote 16-inch MacBook Pro. Ze zijn echter misschien niet optimaal voor modellen die ouder zijn dan de iPhone 12.

Elke oplader hier kan ook een Android-telefoon gebruiken (zolang je een compatibel oplaadsnoer of USB-kabel levert) en een Nintendo Switch.

Hoewel er een overvloed aan oplaadmerken beschikbaar is, waaronder enkele generieke op Amazon die aanbieden kunnen we grofweg drie merken telefoonopladers aanbevelen: , En . Alle drie hebben vergelijkbare aanbiedingen met een vergelijkbaar wattage en de prijzen fluctueren bijna dagelijks. Onze nieuwste Apple iPhone-favorieten staan ​​​​hieronder, inclusief enkele powerbank (batterij), draadloos, oplaadstandaard en auto-opties. We hebben deze de afgelopen maanden allemaal gebruikt (of hun directe voorgangers).

Geen van deze bevatten de nieuwe Apple MagSafe-opladertechnologie — een upgrade van de Lightning-connector. Dat is gloednieuw en zal in de nabije toekomst een hogere prijs hebben – verwacht niet te betalen .

We hebben de meeste, maar niet alle, van deze opladers getest met de iPhone 12 en iPhone 13 van de vorige generatie. We zullen dit regelmatig bijwerken met actuelere keuzes voor de nieuwe iPhone 14, zodat je veel kunt vinden op een van de beste iPhone-opladeropties die u kunt pakken om opgeladen te blijven.

Merk op dat in mei en juni de meeste RAVPower, Aukey- en Mpow-producten verdwenen van Amazon te midden van berichten dat de winkelier neprecensies hard aanpakte. Veel van die producten blijven verkrijgbaar bij En maar hun prijzen waren meestal iets lager op Amazon.

Lees verder: Beste iPhone 14-hoesjes tot nu toe

David Carnoy/CNET De Anker Nano II 30W is een snellader van de volgende generatie die wordt aangedreven door galliumnitride-technologie. Het is ongeveer even groot als de originele 20W Nano-oplader, maar levert meer snel oplaadvermogen. De Nano II laadt niet alleen je telefoon op, maar ook een MacBook Air, iPad en andere Apple-apparaten. Anker verkoopt ook opladers van 45 en 65 watt. Lees onze eerste kijk op de Nano II-opladers van Anker. Je ontvangt prijsmeldingen voor Anker Nano II 30W

David Carnoy/CNET Anker’s Nano is letterlijk zo groot als de oude USB-oplader van 5 watt van Apple die vroeger bij iPhones werd geleverd, maar die 20 watt oplaadt. Met de PowerIQ 3.0-technologie van Anker laadt hij meer dan 2,5x sneller op dan die 5 watt-oplader (met een USB-C-naar-Lightning-kabel). Het is onlangs opgewaardeerd van 18 naar 20 watt. Je ontvangt prijsmeldingen voor Anker USB C-oplader 20W, 511-oplader ( Nano ), PIQ 3.0 duurzame compacte snellader met 1,8 m USB-C-naar-Lightning-kabel (MFi-gecertificeerd) voor iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPad Pro en meer

Amazone Een GaNFast-oplader, Spigen’s 20-watt ArcStation Pro is een van de kleinste snelladende USB-C-opladers die u zult vinden. Hoewel de Anker Nano iets kleiner is, heeft hij geen opvouwbare stekker zoals dit model. Met een USB-C-naar-Lightning-kabel laadt hij bijna drie keer sneller op dan de standaard 5 watt USB-oplader van Apple. U ontvangt prijsmeldingen voor Spigen ArcStation Pro

Amazone Deze oplader met twee poorten van 30 watt levert de volledige 30 watt aan sap als hij alleen wordt gebruikt en 18 watt als hij wordt gebruikt tijdens het opladen van een tweede apparaat via de USB-A-poort, die 12 watt oplaadt. Het is een GaNFast-oplader en wordt geleverd met een USB-C naar Lightning-kabel. U kunt 30% besparen wanneer u de promotiecode gebruikt SPE05 bij het afrekenen.

Amazone Deze slanke Anker-oplader van 30 watt met opvouwbare stekkers is zakvriendelijk en kan je iPhone indrukwekkend snel opladen met een USB-C-naar-Lighting-kabel. Net als veel andere compacte opladers maakt deze gebruik van galliumnitride-technologie. Je ontvangt prijsmeldingen voor Anker 30W PowerPort Atom III slanke USB-C-oplader

Amazone Ik had oorspronkelijk een Aukey-stroomadapter voor sigarettenaansteker op deze lijst staan, maar die is niet op voorraad en deze onopvallende Ainope mini snelle USB-autolader biedt nog sneller opladen (tot 24 watt) en kost minder. Het heeft zowel een USB-C- als een USB-A-poort, zodat je twee apparaten tegelijkertijd kunt opladen, maar om 15 watt draadloos op te laden, kun je beter één apparaat opladen. Je ontvangt prijsmeldingen voor Ainope Mini Fast USB Car Charger

David Carnoy/CNET Ja, een oplader van 100 watt is overdreven om je telefoon op te laden. Maar als u een oplader wilt die elke USB-C-laptop kan opladen, inclusief de 16-inch MacBook Pro (die toevallig mijn werkcomputer is), dan is de nieuwe Baseus 100W GaN II-snellader met Qualcomm Quick Charge 5.0 de nieuwste en beste snelladende USB-C-oplader met hoog wattage. Zoals de naam al aangeeft, beschikt het over GaN II-technologie. Hij is zowel aanzienlijk kleiner dan eerdere laders van 100 watt als energiezuiniger, dus hij wordt minder warm. Hij past zich aan aan elk apparaat dat u oplaadt en levert de hoogste oplaadsnelheid waartoe het apparaat in staat is. Je ontvangt prijsmeldingen voor Baseus 100W GaN II snellader

David Carnoy/CNET Bij Nimble draait het allemaal om het maken van zijn producten van gerecycled plastic en geen plastic in de verpakking. De Wally Mini is een PD-oplader van 20 watt met twee poorten en snellaadmogelijkheden. U kunt twee apparaten tegelijk opladen, maar om de maximale oplaadsnelheid voor uw iPhone te bereiken, moet u deze aansluiten met een USB-C-naar-Lightning-kabel (op de USB-C-poort) zonder dat er andere apparaten op zijn aangesloten de USB-A-poort. Het heeft intrekbare tanden, is vrij compact en voelt ook vrij licht aan. Als je niet wist dat het gemaakt is van gerecycled plastic, zou je het misschien niet raden. Maar sinds ik het wist, dacht ik: “Ja, dit voelt als gerecycled plastic.” Niet dat het slecht voelt, maar het ziet er wel een beetje anders uit. Nimble bevat ook een zak in de doos voor uw e-waste-items. Als uw oude elektronische product op Nimble’s lijst van goedgekeurde elektronica voor recycling staat, kunt u een gratis verzendlabel afdrukken om uw apparatuur op te sturen voor recycling.

Amazone Nee, dit is geen mooie nieuwe MagSafe-oplader, maar hij kost ook geen $ 60. Ik vind dit RAVPower-oplaadpad leuk omdat het relatief goedkoop is en wordt geleverd met een voedingsadapter waarmee je de snellere draadloze oplaadsnelheden van 10 watt kunt krijgen (sommige komen uit op 7,5 watt, en veel goedkope draadloze oplaadpads bevatten geen oplader).

Amazone Een andere goede keuze in de categorie beste allround wandladers is de 65-watt dual-port lader van RAVPower. Het lijkt erg op de Aukey en kost vaak binnen een paar dollar van dezelfde prijs. Dit is ook een GaNFast-oplader.

Amazone Nog een GaNFast-lading, deze compacte USB-C-oplader van 65 watt laadt niet alleen je iPhone op maximale snelheid op (als je springt voor een USB-C-naar-Lightning-kabel), hij laadt ook de meeste USB-C-oplaadlaptops op. Daarnaast kun je een tweede apparaat opladen via de USB-A poort.

Amazone Deze Powerbank van Aukey heeft zowel bekabelde als draadloze oplaadmogelijkheden. Als u de USB-C-poort gebruikt, kunt u 18 watt opladen. Ga draadloos en leg je telefoon op de batterij van het oplaadstation en hij laadt draadloos op met 10 watt, en dat is waar de iPhone momenteel maximaal uitkomt voor draadloos opladen. U betaalt een premie, maar deze telefoonoplader heeft een enorme batterij (20.000 mAh), een ingebouwde standaard en een digitale uitlezing met de resterende lading. Hij wordt geleverd met een USB-A-naar-USB-C-kabel, maar je hebt een adapter nodig om hem op te laden.

Amazone Op zoek naar een compacte single-port snellader? Aukey heeft een aantal opties die geen deuk in uw bankrekening zullen slaan.

Amazone Waarom zou u zowel een voedingsadapter als een draagbare batterij meenemen als u beide in één apparaat kunt hebben? We hielden van de eerdere versie van dit model, en nu is het terug met zowel USB-A- als USB-C-poorten, met een vermogen tot 18 watt. Ja, hij is groter en zwaarder dan de meeste voedingsadapters op deze lijst, omdat hij die geïntegreerde batterij heeft.

Meer iPhone-aanbevelingen