Van al mijn favoriete hobby’s staat digitaal tekenen zeker bovenaan de hitlijsten. Door mijn vaardigheden uit te breiden met digitale kunst op mijn iPad, krijg ik de kans om verschillende artistieke figuren, vormen en stijlen te verkennen en kunst te maken zonder alle benodigdheden voor een meer traditioneel medium te hoeven sjouwen. Dus experimenteren om de beste teken-apps te vinden voor iPad-gebruikers die in de wereld van digitale kunst willen duiken, was fantastisch.

Ik gebruik een derde generatie iPad Lucht en een eerste generatie Apple-potlood. Maar ongeacht je iOS-apparaat, uiteindelijk is de beste teken-app voor iPad-kunst er een die je ondersteunt om creatief te zijn en jezelf uit te drukken. Dus of je nu een symmetrisch gezicht kunt tekenen of meer een Jackson Pollock-flair voor spetters hebt, jij en digitale artiesten over de hele wereld zullen zeker de perfecte app vinden tussen onze selectie van de beste iPad-tekenapps.

Er gebeurt veel in deze app, dus ik zou hem niet downloaden als je gewoon op zoek bent naar een plek om te krabbelen. Bekijk voor een snelle referentie in de app het officiële Procreate-handboek.

De Procreate iPad-tekenapp – een CNET Editors’ Choice-keuze voor 2022 – kost $ 13 om te downloaden, maar de reeks tekentools en creatieve functies maken het het geld meer dan waard. De app voor digitale illustraties is toegankelijk, of u nu een ontwerpprofessional, een doorgewinterde digitale kunstenaar of een beginner in de wereld van digitale illustratie bent. Ik gebruik Procreate al een paar jaar en er zijn nog steeds functies die ik ontdek die mijn illustraties verbeteren (bekijk alle beste Procreate-tips die ik tot nu toe heb gevonden).

Een van mijn favoriete onderdelen van Sketchbook is de focus op het gemakkelijk maken van de overgang van papier naar scherm. Je hebt misschien coole schetsen gemaakt in een notitieboek en met Autodesk hoef je de schets niet opnieuw te tekenen in de app. Je camera doet ook dienst als scanner, zodat je je kunst kunt importeren. De afbeelding importeert met een transparante achtergrond zodat je direct aan de slag kunt in de app.

Autodesk heeft een uitgebreide, overzichtelijke penselenbibliotheek en met zijn aanpasbare penselen is het eenvoudig om instellingen zoals penseelgrootte, dekking en druk aan te passen. Zelfs met een typische leercurve van een nieuwe teken-app, is de werkbalk vrij eenvoudig te achterhalen. Ik vond het ook leuk dat, zelfs als er uitgebreid werd ingezoomd, de app zijn “teken”-gevoel niet verloor door je de pixels in je streek te laten zien.

De Autodesk Sketchbook-app is gratis, maar zit verrassend vol met tekengereedschappen die niet worden geblokkeerd door betaalmuren. Je kunt de gratis versie zeven dagen gebruiken en daarna wordt je gevraagd om een ​​Autodesk ID aan te maken, wat ook gratis is. Het is iets minder intimiderend dan Procreate wanneer je aan je digitale kunstreis begint. Wanneer u de schets-app downloadt, krijgt u een korte zelfstudie van waar alle basisgereedschappen zijn.

Kunstset 4

Art Set 4 is een van de meer eenvoudige, realistische teken-apps. Het is gratis te downloaden, maar de meeste tools zijn ontgrendeld via de Premium Pro-functies, die $ 10 kosten. Deze app zou het beste zijn als je helemaal nieuw bent met digitale illustratie – het voelt alsof je fysieke tools en papier voor je hebt. Ik ben dol op de gebruikersinterface. Als je overweldigd bent door het idee om naar een complexere app zoals Procreate of Autodesk te gaan, is de tekentool Art Set 4 een goede om mee te beginnen. Het is ook leuk als je gewoon wilt krabbelen.

Iets wat ik erg leuk vind aan Art Set 4 is het gemak waarmee zelfs de gratis tools samenwerken in een stuk. Het is ook leuk dat je kunt wisselen tussen veelkleurige papierstijlen zoals canvas en het ruwe oppervlak van zware, koudgeperste vellen voor aquarel. Je kunt jutestijlen, karton en rasters kiezen zonder een tekening die je al hebt gemaakt in de war te brengen.

Wanneer je de app verkent, worden alle items waarvoor Premium Pro vereist is, vergrendeld. Als je op een vergrendeld item tikt, vraagt ​​Art Set of je alles wilt upgraden en ontgrendelen. Premium geeft je volledige toegang tot meer dan 150 penselen, 3D-verf, vloeibare waterverf, de mogelijkheid om lagen te maken en maskers te gebruiken, een “nat canvas” mogelijk te maken, tekenhulplijnen zoals symmetrie, vormen, vulling en tientallen andere manieren om je werkruimte aan te passen.