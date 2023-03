Van de 8,3-inch iPad Mini tot de 12,9-inch iPad Pro, er is altijd wel een iPad die bij je tablet past. Terwijl die er misschien niet is een “perfecte” iPad, de nieuwste iPad is een goede plek om te beginnen met winkelen op de iPad. De nieuwste iPad van de 10e generatie samen met de iPad Pro modellen hebben grotere schermen en snellere processors, maar als u op zoek bent naar een meer kindvriendelijke iPad van de negende generatie of iPad minier zijn grotere besparingen te behalen.

De meest betaalbare iPad blijft die 10,2-inch iPad van de negende generatie, zelfs voor de volledige prijs van $ 329 – en hij is nu nog betaalbaarder voor $ 270 bij Best Buy. Deze iPad van de vorige generatie is voorzien van de A13 Bionic-chip, het True Tone-display van Apple, een verbeterde camera aan de voorzijde en meer interne opslag.

Net als de negende generatie iPad, de iPad Mini van de zesde generatie is een jaar geleden uitgebracht, maar moet nog een update ontvangen. Het is opnieuw ontworpen met een 8,3-inch scherm, A15 Bionic-chip, een USB-C-oplaadpoort voor snel opladen en een aan/uit-knop met Touch ID waardoor het zelfs in 2022 gloednieuw aanvoelt. Beste koop.

De laatste iPad Lucht vanaf begin 2022 is soms in de uitverkoop, en een goede keuze als goedkoper iPad Pro-alternatief. De M1-processor maakt hem snel, maar hij mist de betere, sneller vernieuwende schermen van de iPad Pro-modellen. Je kunt er nu ook een flinke $ 99 op besparen – een combinatie van een eerste korting bij Amazon plus extra besparingen bij het afrekenen.

Kortingen voor iPad Pro’s zijn op dit moment minder uitnodigend. De normale korting van $ 50 voor de 11-inch iPad Pro is momenteel teruggebracht tot slechts $ 30. U bespaart nu $ 50 op de 12,9-inch Pro, die vaak met een korting van $ 100 te vinden is.

Lees verder: Beste iPad voor 2023: navigeren op de tablets van Apple

Aangezien iPad-prijzen blijven fluctueren, zullen we deze lijst bijwerken met de beste prijzen.

Beste iPad-deals

Scott Stein/CNET De basis iPad van 10,2 inch uit 2021 doet het nog goed. Hoewel het niet het nieuwere ontwerp en de USB-C-ondersteuning van de rest van de iPad-lijn heeft, maakt de waarde voor prestaties hier deze iPad-deal de moeite waard om voor kinderen te kopen. Het is onze iPad-keuze met het beste budget. Zelfs voor de volledige prijs is het betaalbaar, maar je kunt er nu een krijgen voor $ 60 korting via Best Buy. En u kunt $ 80 besparen op het model met een hogere capaciteit van 256 GB. Lees onze 9e generatie iPad-recensie. Je ontvangt prijsmeldingen voor Apple iPad (9e generatie, Space Grey, 64 GB, 2021)

Scott Stein/CNET Apple’s meest recente iPad krijgt een kleine besparing. Het nieuwere model van de 10e generatie heeft een snellere processor, een betere landschapsgerichte camera voor videochats, een groter scherm en opladen via USB-C. Maar je hebt een rare dongle nodig om de Apple Pencil op te laden (en die heeft geen ondersteuning voor Pencil 2). Houd er ook rekening mee dat de basisopslag van 64 GB niet genoeg is, tenzij u van plan bent de meeste dingen in de cloud te bewaren. Best Buy verlaagt de prijs af en toe met $ 50, maar heeft deze nu voor de volle prijs. Het beste wat u kunt doen, is $ 9 besparen bij Amazon op het basismodel in blauw. Lees onze iPad 10e generatie review. Je ontvangt prijsmeldingen voor 2022 Apple 10,9-inch iPad (Wi-Fi, 64 GB) – Blauw (10e generatie)

Appel De iPad Mini kreeg vorig jaar een complete revisie. Het nieuwe ontwerp heeft afgeronde hoeken, dunne randen en geen homeknop. De aan/uit-knop aan de zijkant heeft nu Touch ID en de Lightning-poort is vervangen door een USB-C-oplaadpoort. Deze zesde generatie Mini draait op de A15 Bionic-chip (hetzelfde als de iPhone 13) en heeft een verbeterd en iets groter 8,3-inch scherm en betere camera’s dan de oudere, vijfde generatie Mini. U kunt nu een flinke $ 99 besparen op alle configuraties bij Best Buy. Lees onze iPad Mini-recensie. Je ontvangt prijsmeldingen voor Apple iPad Mini 2021 (space grey, 64GB)

Scott Stein/CNET De 10,9-inch iPad Air, die eerder dit jaar werd uitgebracht, heeft een snelle M1-chip, een automatisch zoomende Center Stage camera aan de voorkant en voelt, afgezien van het display, bijna aan als een iPad Pro. Het is ons favoriete midrange iPad-model als de Pro te duur aanvoelt. U kunt $ 99 besparen op het basismodel van 64 GB in de meeste kleuropties. Er is een gedeeltelijke korting vooraf en een extra besparing bij het afrekenen om tot $ 99 korting te komen. U kunt ook $ 99 besparen op het model van 256 GB in bepaalde kleuren. Lees onze iPad Air 2022 review. Je ontvangt prijsmeldingen voor Apple iPad Air (space grey, 64GB, Wi-Fi, 2022)

Appel De nieuwste 11-inch iPad met de M2-processor krijgt $ 30 korting bij Amazon, wat $ 20 minder is dan de gebruikelijke prijsonderbreking van $ 50 die we hebben gezien. Evenzo zijn er kleine prijsonderbrekingen op sommige van de modellen met een hogere capaciteit als u meer opslagruimte nodig heeft. Je ontvangt prijsmeldingen voor 11-inch iPad Pro (128 GB): $ 769