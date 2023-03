Sarah Tew/CNET

Hoe is het te krijgen: In aanmerking komende klanten in het NYC-metrogebied ontvangen twee maanden gratis service wanneer ze zich aanmelden voor het 1.200 Mbps-abonnement.

Het internetaanbod van Astound verschilt per locatie en is een beetje overal. Klanten in New York City kunnen de grootste uitbetaling krijgen: twee maanden gratis service en een cadeaubon tot $ 100 wanneer ze zich aanmelden voor het snelste abonnement van de provider. De volgende twee lagere niveaus, 600 Mbps en 940 Mbps, worden geleverd met een gratis maand service, terwijl het langzaamste abonnement, 300 Mbps, wordt geleverd met gratis installatie.

In andere gebieden waar Astound-service beschikbaar is, kunnen promotionele aanbiedingen en abonnementsdetails variëren. Inwoners van de DC-metro of Lehigh Valley-gebieden kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een cadeaubon van $ 100, afhankelijk van uw locatie en het abonnement dat u kiest. Op andere locaties, zoals de grotere gebieden van Boston en Chicago en verschillende steden in Texas, is gratis installatie het enige aanbod. Het is niet veel, vooral in vergelijking met een cadeaubon van $ 100 of twee maanden gratis service, maar het kan u ongeveer $ 80 besparen op de initiële aanmeldingskosten.

