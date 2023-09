Diese Waage von Renpho ist die beste Option, wenn Sie eine benutzerfreundliche Smart-Waage-App wünschen. Die Waage nutzt sowohl WLAN als auch Bluetooth, was hilfreich ist, da Sie Ihre Daten im WLAN-Modus speichern und später über Bluetooth synchronisieren können. Dieses elegante, schwarze Design sieht nicht so schick aus wie die anderen High-End-Waagen auf der Liste, hat aber die richtige Größe, um es in Ihrem Schlafzimmer oder Badezimmer aufzubewahren. Die Gewichtskapazität ist auf 396 Pfund begrenzt, was bedeutet, dass es von verschiedenen Personen verwendet werden kann. Sie ist batteriebetrieben. Wenn Sie also eine wiederaufladbare Waage wünschen, ist dies möglicherweise nicht die beste Wahl für Sie. Diese Waage bietet unbegrenzte Benutzerprofile und ist zum Wiegen von Säuglingen und Erwachsenen gleichermaßen geeignet. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Waage im Gegensatz zu den meisten anderen Waagen auf dieser Liste keinen Modus für Schwangere oder Personen mit implantierten Geräten hat.