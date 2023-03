Geschreven door Oscar Holland, CNN

Audrey Hepburn in Givenchy, Nicole Kidman in Dior, Halle Berry in Elie Saab. De geweldige Oscars-outfits uit de geschiedenis zijn iconisch, bepalend voor het tijdperk – en bijna uitsluitend vrouwelijk.

Dit is niet verwonderlijk. Van mannelijke aanwezigen werd lang verwacht dat ze zich aan een black-tie dresscode hielden, en de meesten leken daar graag aan te voldoen. Zelfs sterren die bekend staan ​​om hun bizarre mode zouden bij dit meest formele evenement bij de go-to smoking blijven.

Toch zijn er enkele glorieuze uitzonderingen geweest.

Met een vleugje kleur, wat zachte regelovertredingen en een beetje hulp van muzikanten (de rode loper van de Grammy’s bewijst dat de muziekindustrie zich veel minder bezighoudt met formaliteiten dan haar tegenhanger op het witte doek), hebben enkele van de meer gedurfde mannen van Hollywood de mal doorbroken . En nu de garderobe-etiquette de laatste jaren steeds losser wordt, lijkt elke ceremonie meer uitzonderingen op de orthodoxie van herenkleding te verwelkomen dan de vorige.

Hier zijn 13 van de beste herenlooks uit de geschiedenis van de rode loper van de Oscars:

De camouflagebroek van Pharrell Williams

Dan MacMedan/Getty Images

De meeste mannen zijn te bang om korte broeken naar kantoor te dragen, laat staan ​​naar de meest glamoureuze rode loper van Hollywood. Maar Pharrell Williams is niet de meeste mannen.

De muzikant – en nu creatief directeur bij Louis Vuitton – sloeg de conventie kapot met een jasje en korte broek met camouflageprint. Samen met zijn vrouw Helen Lasichanh maakte hij de look af met een paar Doc Martins, een diamanten halsketting met zijn eigen naam en sokken zo fris als zijn overhemd.

We hadden net zo goed de Lanvin-short kunnen opnemen die hij vijf jaar eerder naar hetzelfde evenement droeg. Maar 2019 was het jaar waarin Pharrell’s ontblote knieën het zeldzame Oscar-podium bereikten, toen hij de prijs voor beste animatiefilm uitreikte.

De smokingjurk van Billy Porter

Neilson Barnard/Getty Images

Fluwelen jasje? Rekening. Wit smokingoverhemd? Rekening. Vanaf zijn middel was Billy Porter een toonbeeld van formele formaliteit, zijn gegolfde manchetten en overdreven vlinderdas waren de enige subtiele hints van flamboyantie. Vanaf zijn middel was zijn door Christian Siriano ontworpen jurk echter een van de meest radicale fashionstatements die ooit tijdens de Oscars zijn gemaakt.

Dit wil niet zeggen dat genderfluïde herenkleding bijzonder opmerkelijk was in 2019 (kijk niet verder dan het Met Gala van dat jaar met kampthema). Maar dit was het moment waarop de gender-binary op de meest strikte rode loper van Hollywood echt doorbrak.

Bontversiering van Isaac Hayes

Michael Ochs-archieven / Getty Images

De bontafwerkingen, wijd uitlopende broeken en pastelkleuren van herenkleding uit de vroege jaren 70 vonden zelden hun weg naar de rode loper van de Academy Awards in die tijd. Isaac Hayes was een van de welkome uitzonderingen.

Hayes betrad het podium om Best Original Song te claimen voor zijn thema uit “Shaft” en zag er helemaal goed uit in een marineblauw pak met babyblauwe randen en een bijpassend overhemd met ruches en vlinderdas.

Zijn vertolking van het winnende nummer was een heel ander verhaal: hij gooide het pak weg om shirtloos op te treden (en gewikkeld in gouden kettingen).

De klassieke snit van Michael Caine

Bob Riha Jr/Getty Images

Het zou nalatig zijn om niet ten minste één conventionele black-tie-outfit in deze lijst op te nemen. En weinig sterren hebben het zo moeiteloos gedaan als Michael Caine. Het bovenstaande voorbeeld is uit 1984, het jaar waarin hij werd genomineerd als beste acteur voor zijn rol in “Educating Rita” (hij reikte die avond ook twee prijzen uit), hoewel we bijna elk Oscar-optreden hadden kunnen kiezen.

Zoals altijd illustreerden de getailleerde snit, de grote vlinderdas en de bril met brede rand waarom Caine al lang een Brits stijlicoon is.

De hoeden van Spike Lee en Mahershala Ali

Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images

Hoofddeksels zijn zeldzaam op de rode loper van Oscar. En toch gaf 2019 ons twee van de beste voorbeelden tegelijk, toen regisseur Spike Lee en acteur Mahershala Ali samen poseerden met hun onderscheidingen voor respectievelijk “BlacKkKlansman” en “Green Book”.

Ali droeg een overhemd met mandarijnkraag onder zijn zwarte jasje en gaf een formele draai aan de beanie in een vilten ontwerp van hoedenmaakster Gigi Burris. Lee combineerde ondertussen zijn paarse Ozwald Boateng-pak met een bijpassende kapiteinshoed en een ketting met het symbool dat werd gebruikt door zanger Prince, aan wie de outfit een eerbetoon leek te zijn.

Over Prins gesproken…

Prins van paars

Michael Caulfield/WireImage/Getty Images

De “Purple Rain”-zanger stelde niet teleur in 2005, toen hij de prijs voor Best Song uitreikte in een smetteloos fluwelen smokingjasje – natuurlijk in zijn kenmerkende tint. Hij voltooide de look met een wijde broek tot op de grond die niet zou misstaan ​​op de rode loper van 2023.

Hoewel gedurfd volgens Oscars-normen, was het relatief formeel vergeleken met de oogverblindende cape met capuchon die hij precies 20 jaar eerder bij de ceremonie had gedragen.

Simu Liu’s rode loper rood

Stephen Lovekin/Shutterstock

Een gekleurde smoking is een eenvoudige maar effectieve manier om op te vallen tussen de massa – zelfs als, in het geval van acteur Simu Liu, de kleur bijna perfect overeenkomt met de rode loper zelf.

De meest recente inzending op onze lijst, Liu maakte indruk tijdens de prijzen van vorig jaar in dit zachte ontwerp van Atelier Versace. In een gesprek met Canada’s eTalk op weg naar de zaal, zei de “Shang-Chi” -ster dat Donatella Versace had voorgesteld om de look zonder shirt te dragen op het afterparty. “Als Donatella Versace je zegt iets te doen, dan is dat het”, zei hij. “Het is klaar.”

Corey Feldman channelt Michael Jackson

Steve Granitz/WireImage/Getty Images

De ceremonie van 1989 wordt beschouwd als een van de slechtste Oscars ooit – niet in de laatste plaats omdat 18 jonge acteurs werd gevraagd om een ​​slecht ontvangen musicalnummer uit te voeren, “I Wanna Be an Oscar Winner”. Onder hen was kindsterretje Corey Feldman, die vier jaar eerder in “The Goonies” was verschenen.

Of het nu een tiener was die zich niet aan kledingvoorschriften hield of gewoon de uitbundigheid van de jeugd, de 17-jarige (hier afgebeeld met een 14-jarige Drew Barrymore) verscheurde de spelregels in een rood shirt, geborduurde blazer en zonnebril. En als het erop lijkt dat hij Michael Jackson channelt, was dat waarschijnlijk het punt: zijn optreden op het podium bevatte dansbewegingen geïnspireerd door de King of Pop.

De gouden Crocs van Questlove

Matt Petit/AMPAS/Getty Images

Als je het lef hebt om Crocs te dragen naar de Oscars – of welke rode loper dan ook – maak er dan in ieder geval gouden van.

Nu de ceremonie van 2021 werd uitgesteld en teruggeschroefd tijdens de Covid-19-pandemie, waren er dat jaar genoeg casual, lockdown-vriendelijke looks op de rode loper (zie de witte sneakers van Best Director-winnaar Chloé Zhao). Maar het was producer en drummer Questlove, de muzikaal leider van de show en in-house DJ, die het het beste deed, door zijn comfortabele schoenen te combineren met een marineblauw pak, een bril en een gezichtsmasker met patroon.

Val Kilmer’s mul-plus-tux

Bill Nation/Sygma/Getty Images

Het was zaak aan de voorkant en feest aan de achterkant voor Val Kilmer, die in 1984 een tijdloos smokingjasje combineerde met een wat vluchtiger kapsel: een harder.

Is een knipbeurt echt een kledingstuk voor mannen? Waarschijnlijk niet. Moet je een witte vlinderdas dragen naar een black-tie-evenement? Waarschijnlijk niet. Maar terwijl Cher, de toenmalige vriendin van Kilmer, in de schijnwerpers stond op de avond dat ze werd genomineerd voor haar optreden in ‘Silkwood’, was haar pluspunt, achteraf gezien, de belichaming van jongensachtige charme uit de jaren 80.

Edwardiaanse chic van Robert Downey Jr

Steven D Starr/Corbis/Getty Images

In een tijdperk waarin de media niet alleen aandacht begonnen te besteden aan wat je droeg, maar ook aan je kleding WHO je droeg, wendde Robert Downey Jr. zich in 1993 tot modeontwerper Richard Tyler voor deze dandy-look.

De acteur, die dat jaar werd genomineerd voor zijn optreden in ‘Chaplin’, zag er keurig uit in een fluwelen pak met accessoires die de New York Times destijds omschreef als een ‘Edwardiaanse foulard’.

Het risico van Jared Leto loont

Christopher Polk/Getty Images

Witte jassen zijn een risico – en niet alleen vanwege vlekken (hoewel de Oscars eigenlijk geen eten serveren). Maar de inspanning van Jared Leto uit 2014, ontworpen door Saint Laurent, was perfect raak.

Hij was niet de enige in zijn beslissing om die avond wit te dragen (zie Matthew McConaughey en Ryan Seacrest), maar zijn perfect passende jas was de enige die op de best geklede lijsten kwam. De sleutel tot zijn succes? Een rode vlinderdas en de glimp van een pochet die alles samenbracht.