In dit artikel:



Grillen in een weekend is een nationaal tijdverdrijf in de VS. Omdat zoveel mensen het doen, is er een druk aanbod van producten om uit te kiezen.

De beste grill is altijd degene die past bij uw kookstijl en het budget dat u ervoor heeft ingesteld, dus we hebben veel tijd besteed aan het koken op zoveel mogelijk grills om u enkele van de beste opties te bieden.

Om u te helpen de grill te vinden die het beste bij u en uw budget past, hebben we een aantal van de beste grills verzameld die momenteel beschikbaar zijn. U kunt ook onze gids voor soorten pellet-, houtskool- en gasgrills. Er zijn tenslotte tal van verschillende soorten grills om te vergelijken en te overwegen, inclusief traditionele gasgrills houtskoolgrillswarmteminnend kamado-grillsinfraroodgrills, draagbare barbecues en meer.

James Bricknell/CNET



Ook als u specifieke wensen heeft, is er een perfecte grill voor u. Bij het winkelen zijn er enkele factoren waarmee u rekening moet houden, zoals hoeveel van een buitenkookruimte u heeft en of u een bepaald soort grillrooster, een rotisserie-set, schroeibrander of andere gespecialiseerde apparatuur wilt kopen.

Het maakt niet uit welk type buitenbarbecue u kiest, of het nu gaat om een ​​elektrische barbecue, houtskoolbarbecue, aardgasbarbecue, pelletbarbecue, infraroodbarbecue of een van de vele andere soorten, u moet zich absoluut opfrissen hoe het schoon te maken (het grilloppervlak schoonhouden met een grillborstel en grillreiniger is essentieel bij buitenkoken) en de beste accessoires om te grillen. Het hebben van de juiste technieken en tools van het vak zullen uw perfecte grill aanvullen, u veranderen in een buitengewone grillmeester en uw cookouts een fluitje van een cent maken.

Beste grills

Tyler Lizenby/CNET Weber’s originele ketelgrill van $ 139 blijft de tand des tijds doorstaan ​​​​als de beste grill voor koken met houtskool. In onze hoogverhitte schroeitesten leverde Weber de beste balans tussen geschroeide steak aan de buitenkant en medium rare steak aan de binnenkant. De Weber gaf ons ook geweldige, knapperige gegrilde kippenvel en smaakvolle ribben. Door de eenvoudige constructie zijn er niet te veel onderdelen om in elkaar te zetten of te veel functies om mee om te gaan tijdens het buitenkoken. Een ventilatieopening op het deksel regelt de luchtstroom en een goed ontworpen asbak onder de grill vergemakkelijkt het opruimen. We hebben het 22-inch model in het zwart getest, maar Weber biedt ook een 18-inch versie van het originele ketelontwerp. Er zijn zeker luxere en duurdere grills, maar voor een balans tussen betaalbaarheid en kwaliteit kun je niet fout gaan als je gaat koken met deze klassieke houtskoolgrill.

Deskundige grill Toen ik voor het eerst naar de Hoge Woestijn in Californië verhuisde, wist ik dat ik een grill wilde die genoeg voedsel aankan voor een feestje. Ik wist ook dat verhuizen duur is, dus het moest betaalbaar zijn. Ik heb deze heavy-duty grill bij Walmart opgehaald en was meteen onder de indruk van hoe goed hij was gebouwd. Nadat ik alles in elkaar had gezet, had het zoveel materialen dat ik dacht dat het de tand des tijds zou doorstaan, en dat deed het ook. De gemakkelijk verwijderbare asbak maakte het schoonhouden van de grill een fluitje van een cent, en de thermometer aan de bovenkant is erg handig voor het roken van vlees, vooral als je niet steeds het deksel wilt optillen en de rook wilt verliezen! Kleine details zoals de flesopener en de haken onder de plank maakten het nog handiger en ik heb deze grill bijna 6 jaar gebruikt voordat ik weer verhuisde. Zelfs toen ik wegging, namen de nieuwe eigenaren het in gebruik bij hun gezin. Ik heb veel echt dure grills gebruikt, maar dit budgetvriendelijke, stevige werkpaard is nog steeds een van mijn favorieten. –James Bricknell Je ontvangt prijsmeldingen voor Expert Grill Heavy Duty 24-inch houtskoolgrill

Chris Monroe/CNET Kamado-grillfornuizen, eivormige, keramische, houtgestookte grills die je misschien hebt gezien of waarvan je in ieder geval hebt gehoord, geven een heerlijke rooksmaak aan alles wat ze koken, en dit is de beste grill van het stel. Ze kunnen urenlang low en slow draaien bij rooktemperaturen En schroeien op hoge warmteniveaus die veel verder gaan dan de mogelijkheden van gasgrills. Dat is heet genoeg om echte steakhouse-steaks en echte houtgestookte pizza’s te maken zoals een professionele griller. Met een catalogusprijs van $ 1.999 (als je hem op voorraad kunt vinden), heeft de Kamado Joe Classic III misschien een hoog prijskaartje voor een luxe grill, maar deze hoogwaardige grill levert veel kookkracht voor het geld. Dat betekent veel grillaccessoires die niet standaard bij andere grills zitten, waaronder de Big Green Egg. Ook deze kamado presteert goed. Tijdens onze langzame en lage BBQ-grilltest passen we de grills aan tot 225 graden F (107 C) en laten we de bedieningselementen los om te zien wat er gebeurt. In deze proef toonde de Joe een uitstekende temperatuurstabiliteit. Je ontvangt prijsmeldingen voor Kamado Joe Classic III

Molly Prijs/CNET Deze Weber grill is prijzig. Dat valt niet te ontkennen. Als je echter serieus bezig bent met grillen en bereid bent te investeren in je buitenkeuken, dan is deze vloeibare propaangasbarbecue absoluut een topkeuze voor buitengrillen. Met 513 vierkante inch primaire kookroosterruimte aangedreven door 39.000 BTU’s, plus een neerklapbaar warmhoudrek en een 12.000 BTU zijbrander, zult u nooit meer kookruimte willen. Twee kastdeuren verbergen een opbergruimte met twee planken onder de grill voor keukengerei en benodigdheden. En een brandstofmeter laat u weten hoeveel brandstof er nog in uw propaantank zit. De gietijzeren roosters houden tijdens het koken de warmte gelijkmatig vast en zijn eenvoudig schoon te maken. De vrijstaande Genesis II E-335 propaangrill is ook een van Weber’s iGrill 3-compatibele modellen, samen met andere Genesis II-modellen en de Spirit II-lijn. Dit accessoire van $ 121 kan worden aangesloten op de voorkant van de grill en biedt plaats aan maximaal vier Bluetooth-temperatuursondes. Je kunt volgen wat er op deze gasbarbecue gebeurt via de bijbehorende app voor iOS en Android. En nu is het gratis inbegrepen bij de aankoop van deze grill. Bij onze tests bleek de Genesis II E-335 geschroeide hamburgers te zijn met een lichtroze kern, krokante kippenhuid met sappig vlees en ribben die van het bot vallen. Combineer die geweldige prestaties met de 10 jaar garantie van Weber op alle grillonderdelen, en je investering in deze propaangasbarbecue zorgt ervoor dat je er jarenlang plezier van hebt, zelfs bij intensief gebruik. Je ontvangt prijsalerts voor Weber – Genesis II S-335 3-pits propaangasbarbecue – roestvrij staal

Onze testen

Wij testen anders soorten grills anders, maar voor de meesten nemen we een test met hoge hitte op, zoals het aanbraden van een biefstuk of het grillen van hamburgers, een test met gemiddelde indirecte hitte, zoals het langer dan een uur grillen van een hele kip en een low en slow-test met ribben.

Om te bepalen wat als de beste buitenbarbecue moet worden beschouwd, verzamelen we gegevens zoals de totale kooktijd, temperaturen in de grill en temperatuur in afzonderlijke stukken vlees. Al die informatie helpt ons te zien waar grills hotspots of inconsistenties in de thermometer kunnen hebben.

Chris Monroe/CNET



Er is ook een behoorlijke hoeveelheid (lees: Dus veel) blinde smaaktesten, levendige discussies en stemmen onder onze redacteuren naast de gegevens die we verzamelen over grilltemperaturen en kooktijden. Je zou kunnen denken dat het leuker is dan werken om heerlijk te eten terwijl je de verdiensten van een grill bespreekt, en je hebt gelijk.

Als je geïnteresseerd bent in een bepaalde testmethode, hebben we die plus onze volledige lijst met aanbevelingen om mee te koken kamado-grills, draagbare barbecues En houtskoolgrills klaar voor uw inzage. Veel grillplezier!

Meer grillen goedheid