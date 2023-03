Dit verhaal is een onderdeel van Cadeau gidsonze jaarrondcollectie met de beste cadeau-ideeën.

U hoeft niet uit te geven aan de iPhone 14 of Galaxy S23 om voordelen te krijgen zoals meerdere camera’s, handige fotografietools, de nieuwste versie van iOS of Android en toegang tot je favoriete apps en games. De beste goedkope telefoons bieden veel waarde als het gaat om de basis, maar kosten merkbaar minder dan hun vlaggenschipconcurrenten.

Onze topkeuzes zijn zo goedkoop als $ 160, terwijl meer geavanceerde modellen u $ 600 opleveren – wat aanzienlijk goedkoper is dan de topmodellen van Apple, Samsung en Google. Als u een specifiek budget in gedachten heeft, kunt u ook eens kijken bij onze beste telefoons onder $ 200 En beste telefoons onder $500 lijsten voor andere betaalbare telefoonopties.

Mike Sorrentino/CNET De Galaxy A03S van Samsung voor $ 160 (£ 139, ongeveer AU $ 240) bevat tal van geweldige functies en zou uitstekend geschikt kunnen zijn voor iemand die op zoek is naar de goedkoopste telefoon die de meeste essentiële taken aankan. Het 6,5-inch scherm van de telefoon, met een resolutie van 720p, is ideaal voor het lezen van nieuws, het bekijken van video’s en het spelen van games. Ondanks enige prestatievertraging die tijdens onze beoordeling is gevonden, is de telefoon goed in multitasking. Maar de kleine opslagruimte van 32 GB van de telefoon kan snel vol raken, dus als u deze telefoon overweegt, kan het de moeite waard zijn om te overwegen de opslag uit te breiden met een microSD-kaart. Samsung is ook van plan deze telefoon te ondersteunen met minimaal vier jaar beveiligingsupdates, wat in deze prijsklasse zo goed mogelijk is. Aan de softwarekant is het minder duidelijk hoeveel Android-versies er zijn gepland, maar de telefoon wordt geleverd met Android 11 om te beginnen. Lees onze Samsung Galaxy A03S review.

Patrick Holland/CNET Apples nieuwe iPhone SE voor 2022 is een mix van een ouder ontwerp met de nieuwste smartphonefuncties, waaronder Apples nieuwste A15 Bionic-chip en 5G-ondersteuning, voor $ 429. Het is ook een van de weinige telefoons op de markt met een kleiner scherm van 4,7 inch. Toch is het dat throwback-ontwerp, dat de algemene vorm voortzet die Apple sinds 2014 heeft gebruikt, dat zou kunnen zijn wat je het leukst of niet leuk vindt aan deze telefoon. Als je een grotere iPhone in deze prijsklasse wilt, kun je ook de iPhone 12 van $ 599 overwegen om een ​​groter scherm en Face ID te krijgen. Lees onze Apple iPhone SE (2022) review.

Lisa Eadicicco/CNET De Pixel 6A van $ 449 is het nieuwste apparaat in de meer betaalbare A-serie van Google en vervangt de Pixel 5A. Lisa Eadicicco van CNET noemde het de “beste Android-telefoon onder de $ 500” in haar Pixel 6A-recensie, daarbij verwijzend naar hoe het dezelfde Tensor-chip behoudt die te zien is in de $ 599 Pixel 6 en veel van zijn beste functies. De telefoon is iets kleiner dan de Pixel 6, met een 6,1-inch OLED-scherm en een verversingssnelheid van 60 Hz. Het heeft ook een vergelijkbaar camerasysteem als de Pixel 5A, met onder meer een 12,2 megapixel hoofdcamera en een 12 megapixel ultrawide camera. Maar de Tensor-chip biedt extra voordelen die je niet krijgt op de Pixel 5A, zoals Real Tone voor meer egale huidtinten, Face Unblur, Night Sight voor fotografie bij weinig licht en de Magic Eraser voor het verwijderen van ongewenste elementen uit een foto. Je ontvangt prijsmeldingen voor Google Pixel 6a (128 GB, houtskool)

Lisa Eadicicco/CNET Met de Galaxy A53 krijg je een overvloed aan Samsung-functies en kracht voor een fractie van de prijs van de S-serie. Het beschikt over een veel groter scherm en een veelzijdiger cameracluster dan de iPhone SE, hoewel het budgetmodel van Apple vlottere prestaties levert. Toch zullen Samsung-fans waarderen wat ze hier krijgen gezien de betaalbare prijs. De Galaxy A53 5G heeft een ultrabrede lens voor het maken van foto’s met een breder gezichtsveld en ondersteunt ook nachtmodusfotografie. De beeldkwaliteit is niet zo goed als wat je zou krijgen op een duurdere Samsung-telefoon zoals de Galaxy S21 FE of Galaxy S22, maar het is zeker duidelijk en kleurrijk genoeg voor standaardopnamen. Andere hoogtepunten zijn een batterij die lang meegaat, vier gegarandeerde generaties Android-updates voor het besturingssysteem en een microSD-kaartsleuf voor uitbreidbare opslag. Over het algemeen is de Galaxy A53 5G een geschikte keuze voor degenen die prioriteit geven aan een groot scherm en een lange batterijduur voor minder dan $ 500. Houd er rekening mee dat u mogelijk af en toe te maken krijgt met enige vertraging en dat de camera niet zo geavanceerd is als die van duurdere telefoons. Lees onze Samsung Galaxy A53 5G review. Je ontvangt prijsmeldingen voor de Samsung Galaxy A53 5G

Google Google’s Pixel 7 verfijnt de ontwerpformule die is geïntroduceerd met de Pixel 6 van vorig jaar, terwijl ook de nieuwe Tensor G2-processor van het bedrijf wordt toegevoegd. De telefoon behoudt de prijs van $ 599 als de Pixel 6 van vorig jaar, maar nieuwe Pixel-exclusieve functies zoals Photo Unblur voegen nog meer waarde toe. Lees onze Google Pixel 7-recensie.

Hoe we telefoons testen

We evalueren telefoons op basis van algehele prestaties, functies, ontwerp, camera’s, levensduur van de batterij en waarde. We bereiken dit door te beoordelen hoe telefoons presteren bij dagelijks gebruik en door ze te vergelijken met concurrerende telefoons. Bij het evalueren van goedkopere telefoons letten we erop of deze apparaten functies en specificaties bevatten die doorgaans op hogere prijsniveaus te vinden zijn, zoals een geheel nieuwe processor, een scherm met een hoge verversingssnelheid of geavanceerde camerafuncties. We kijken ook naar hoe goed deze functies zijn uitgevoerd en wat ze toevoegen aan de ervaring.

We testen telefooncamera’s in verschillende situaties, waaronder buiten, binnen en in zowel lichte als donkere scenario’s. We testen ook specifieke instellingen en opnamemodi, zoals portretmodus en nachtmodus. Om de prestaties te testen, voeren we benchmarktests uit die de algemene bekwaamheid van de processor evalueren en kijken hoe goed de telefoon alledaagse taken aankan.

De levensduur van de batterij wordt op twee manieren gecontroleerd: door te zien hoeveel stroom er nog over is na een dag normaal gebruik, en door te zien hoeveel batterij leeg is tijdens een intensiever uur met de telefoon. Voor de laatste test zullen we zien hoe de batterij van de telefoon presteert tijdens een reeks videogesprekken, gamen, videostreaming en surfen op het web.

Beste goedkope telefoons Veelgestelde vragen

Kun je goedkope telefoons in de uitverkoop vinden? Ja, veel van de goedkope telefoons in deze lijst zijn met korting verkrijgbaar tijdens winkelevenementen. De Pixel 6A van Google ontving bijvoorbeeld een korting van $ 150, waardoor de prijs tijdelijk werd verlaagd van $ 449 naar $ 299. Dus als je een telefoon in gedachten hebt maar ook de flexibiliteit hebt om te wachten op een shopping event als Black Friday, kan het de moeite waard zijn om te wachten op een prijsverlaging.

Zijn goedkope telefoons ontgrendeld beschikbaar? Ja, veel goedkope telefoons zijn beschikbaar ontgrendeld door de fabrikant. Hierdoor kunt u de telefoon met bijna elke mobiele provider gebruiken door uw simkaart te plaatsen. ALS je de flexibiliteit wilt om van provider te wisselen, zorg er dan voor dat je een ontgrendeld model koopt.