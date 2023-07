Frunutta bietet ein GABA-Ergänzungsmittel in einer schnell auflösenden Tablette mit natürlichem Kirschgeschmack an. Da Sie es zum Auflösen unter die Zunge legen, erfolgt die Absorption schneller und verhindert, dass es in das Verdauungssystem gelangt. Im Gegensatz zu den anderen Optionen auf der Liste ist die Dosierung von Frunutta mit nur 100 mg niedriger. Es ist großartig für Leute, die eine unkomplizierte Option mit einer niedrigen GABA-Dosis wünschen. Oder Menschen, die GABA einnehmen möchten, um den ganzen Tag über Angstzustände zu reduzieren. So können Sie entscheiden, wann Sie sie einnehmen möchten, ohne befürchten zu müssen, dass Sie zu viel einnehmen.