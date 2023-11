Beste Freundinnen, beide alleinerziehende Mütter, haben ein Haus gekauft und gemeinsam Kinder großgezogen

Aus einem lockeren Gespräch mit meiner besten Freundin entwickelte sich eine ernsthafte Diskussion über den gemeinsamen Hauskauf.

Meine Freundin und ich waren beide Single – sie hatte ein Kind und ich war schwanger, also machte es finanziell Sinn.

Die Nähe zu einem Freund erleichterte die Elternschaft als frischgebackene Mutter und stärkte unsere Freundschaft.

Wie so viele Aha-Momente entstand die Idee durch eine beiläufige Wegwerfzeile.

Im Jahr 2001 führten meine beste Freundin und ich wie immer ein Ferngespräch und unterhielten uns über alles Mögliche, von Hollywood-Klatsch über unsere Lebensziele bis hin zu einem neuen Thema: meiner Schwangerschaft.

Wir unterhielten uns jeden Tag und ich teilte Neuigkeiten über die Anfangsphasen mit. Obwohl sie am anderen Ende des Landes in New Jersey lebte, freute sie sich genauso wie ich auf mein bevorstehendes Bündel Freude – vielleicht sogar noch mehr, weil sie Kinder schon immer liebte.

Während unserer Gespräche sagte einer von uns: „Wir sollten gemeinsam ein Haus bauen.“ Obwohl es zunächst beiläufig gesagt wurde, war es eine Idee, die bei uns beiden Anklang fand. Wir fingen ernsthafter an, es herumzuspielen, und erkannten schnell, dass es möglich war. Es kam uns so vor, als ob wir etwas tun könnten.

Der Kauf eines Hauses ermöglichte es uns, Ressourcen zu bündeln

Sie hatte eine kleine Tochter und war eine alleinerziehende Mutter, die viele Stunden als Werbeleiterin bei einem Plattenlabel arbeitete. Ich war eine angehende alleinerziehende Mutter, die wegen ihrer Mutterschaft ausrastete, sowohl aufgeregt als auch verängstigt angesichts der Aussicht, sich um etwas mit zwei statt vier Beinen zu kümmern. Wir könnten unsere Kinder gemeinsam großziehen – unsere Ressourcen, Zeit und Geld bündeln – und uns gleichzeitig mit der Frage des Wohneigentums befassen.

Wohneigentum ist vielleicht der schnellste Weg zur Schaffung von Generationenwohlstand, und der Kauf eines Hauses mit einem Freund halbiert Ihre Ausgaben, einschließlich Grundsteuern und Hausreparaturen.

Wir diskutierten darüber, in einer Maisonette zu leben, die es uns ermöglichen würde, unseren eigenen Raum und unsere Privatsphäre zu haben, mit einem eingebauten Bestie, der nur eine Treppe entfernt ist. Ich dachte, es könnte mein Zuhause für immer sein, eines, das ich meiner Tochter hinterlassen könnte.

Wenn man mit einem Freund zusammenlebt, ist Kommunikation der Schlüssel

Damals war es fast ein Jahrzehnt her, dass meine beste Freundin und ich im selben Bundesstaat lebten, aber im Sommer 2001 verkaufte ich meine Eigentumswohnung in Kalifornien und zog zurück in meinen Heimatstaat New Jersey. Es fühlte sich an, als würde die Band wieder zusammenkommen. Man sagt, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, und ich entschied, dass es das Beste wäre, nach Jersey zurückzukehren, um vor der Geburt einen Heimvorteil zu haben.

Ein Haus mit einem Freund zu kaufen ist eine große Investition. Damit es funktionierte, war Kommunikation der Schlüssel. Wir haben eine Liste mit Must-Haves für unser neues Zuhause erstellt. Wir waren auf der Suche nach einer Maisonette mit identischer Innenaufteilung, einer geschlossenen Garage und einem Hinterhof. Darüber hinaus wollten wir aufgrund ihrer Pendelzeit in der Nähe von Manhattan sein, und viele Vororte in New Jersey erfüllten diese Anforderung.

Der Weg zum perfekten Haus war lang

Wir verbrachten unsere Wochenenden damit, Tage der offenen Tür zu besuchen und viele Immobilien zu sehen, die fast alles hatten. Allerdings wurde ich nervös; Es war Herbst 2001 und mein Entbindungstermin war Anfang 2002. Ich wollte, dass wir uns an unserem neuen Ort einleben, bevor mein Baby zur Welt kommt, ohne uns einzuleben.

Im Spätherbst fanden wir endlich das perfekte Haus in Maplewood, New Jersey. Es handelte sich um eine Maisonette-Wohnung mit zwei Schlafzimmern im Obergeschoss und im Erdgeschoss. Die Einheiten verfügten sogar über geschlossene Veranden, die wir als Heimbüros nutzen konnten. Maplewood war eine idyllische Künstlergemeinde, nur ein paar Bahnhaltestellen von Manhattan entfernt.

Wir sind weniger als einen Monat vor meinem Geburtstermin eingezogen

Nachdem wir das Grundstück geschlossen hatten, hatten wir Schwierigkeiten, die Mieter aus der oberen Einheit herauszubekommen, die mein neues Zuhause war. Obwohl ihnen mitgeteilt worden war, dass die Immobilie verkauft worden sei, hätten sie keine andere Wohnung gefunden. Nachdem sie endlich gegangen waren, zog ich ein und hatte weniger als einen Monat Zeit, bis ich mein Kind zur Welt brachte.

Indem wir gemeinsam eine Maisonette kauften, konnten wir unseren Kindern einen vorstädtischen Lebensstil ermöglichen, der für uns allein schwieriger zu erreichen gewesen wäre. Und seien wir ehrlich: Sie brauchen Ihre Mädchen, wenn Sie schwere Zeiten durchmachen. Jetzt wohnte meine beste Freundin unten. Es war toll.

Das Zusammenleben mit meiner besten Freundin war wie eine Folge von „Golden Girls“

Ich erinnere mich, dass ich das Stillen fast aufgeben wollte, weil meine Milch nicht floss. Einmal trafen wir uns in meiner Küche zu einer nächtlichen Trauerfeier, an der nur ein bester Freund teilnehmen würde.

Anstelle einer körperlosen Stimme bei einem Ferngespräch saßen wir nun einander an meinem Küchentisch gegenüber. Sie ermutigte mich, es weiter zu versuchen, und bevor an diesem Morgen die Sonne aufging, war mein Baby schon am Saugen und es stillte die nächsten 18 Monate weiter.

Die Autorin und ihre beste Freundin. Mit freundlicher Genehmigung von Sibylla Nash

Die ersten gemeinsamen Jahre waren wie eine Sitcom – ein bisschen wie „Golden Girls“ mit Kindern. Ich glaube, das erste oder zweite Wort meiner Tochter war „unten“.

Das Sicherheitsnetz eines Freundes erleichterte die Elternschaft

Sobald sie das Laufen gelernt hatte, wollte sie die Stufen hinunterschleichen, um mittendrin zu sein, was gerade vor sich ging. Unten gab es immer Übernachtungsmöglichkeiten. Es wäre ein Haus voller Kinder mit der Tochter meiner besten Freundin und ihren Freunden, und natürlich wollte meine Kleine mit den „großen“ Mädchen zusammen sein. Sonntags wechselten wir uns zwischen den Einheiten ab, um gemeinsam zu Abend zu essen.

Wir hatten unsere Lucy- und Ethel-Momente, als wir versuchten, eine Eichhörnchenfamilie zu bekämpfen, die in unseren Mauern lebte, oder im Winter unsere Autos aus dem hüfthohen Schnee gruben. Ich bin 2005 wegen des hüfthohen Schnees nach Los Angeles zurückgezogen, und schließlich haben wir das Haus verkauft.

Das waren wahrscheinlich die besten ersten Jahre, die ich mir als frischgebackene Mutter hätte wünschen können. Es war von unschätzbarem Wert, die Hoffnungen und Ängste einer frischgebackenen Mutter teilen zu können und das Sicherheitsnetz einer Freundin in Reichweite zu haben.