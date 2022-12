Beste Fitbit-Angebote: Sparen Sie 100 $ bei Sense 2, 91 $ bei Versa 3 und mehr

Diese Geschichte ist ein Teil von Geschenke-Guideunsere ganzjährige Kollektion der besten Geschenkideen.

Wenn es ums Training geht, fallen viele von uns in eine von zwei Kategorien: Fitnessliebhaber oder Sportmuffel. Es kann schwieriger sein, einen regelmäßigen Trainingsplan einzuhalten, wenn am Ende des Jahres kühles Wetter hereinbricht. Wenn Sie Probleme haben sich selbst motivierenerwägen Sie eine Investition in a Fitness-Tracker. Fitness-Tracker wie Fitbits können Sie dabei unterstützen, Ihren Fortschritt im Laufe der Zeit einzustellen, zu erreichen und zu überwachen.

Unabhängig davon, ob Sie gerne trainieren, ist es wichtig, aktiv zu bleiben. Und ein Tool, das Sie auf Ihrem Weg zu Gesundheit und Fitness unterstützt, könnte der Schlüssel sein, um auch bei kaltem Wetter bei der Sache zu bleiben. Wenn Sie glauben, dass Sie von Datenpunkten darüber profitieren würden, wie viel Bewegung Sie an einem Tag bekommen, Sie sollten den Kauf eines Fitbit in Betracht ziehen, um Ihre Aktivität zu verfolgen, um tägliche Ziele zu erreichen und Sie zu inspirieren.

Fitbit Smartwatches und Fitnesstracker kann mit allen Aktivitäten Schritt halten und Ihre Schritte und Workouts verfolgen. Fitbit-Geräte können auch Ihre Schlafmuster, Ihren Stresspegel und Ihre Herzgesundheit verfolgen. Wenn Sie daran interessiert sind, Ihre Fitnessreise bis Ende 2022 und darüber hinaus zu überwachen, ist ein Fitbit ein stilvolles, komfortables und effektives Werkzeug, das Ihnen helfen könnte, in Form zu kommen.

Während Sie das ganze Jahr über wirklich gute Angebote für Fitbit-Geräte finden können, wenn Sie von speziellen Preisnachlässen profitieren, finden Sie normalerweise während der Weihnachtszeit beeindruckende Angebote, sodass jetzt eine großartige Zeit ist, in eines dieser Wearables zu investieren. Es sei auch daran erinnert, dass Google neu ist Pixel-Uhr, das viele der besten Aktivitäten-Tracking-Funktionen von Fitbit enthält, wurde im Oktober eingeführt. Viele der in diesem Artikel aufgeführten Produkte sind Fitbit-Geräte der vorherigen Generation, aber sie bieten immer noch viel Funktionalität und Wert – insbesondere zu diesen niedrigeren Preisen.

Wenn Sie bereits von einem Fitbit überzeugt sind, sich aber nicht sicher sind, welches das Richtige für Sie ist, haben wir für Sie alle Informationen, die Sie benötigen. Lesen Sie unsere Tauchen Sie ein in einige der bekanntesten Modelle von Fitbit.

Die besten Fitbit-Angebote, die derzeit verfügbar sind

Lisa Eadicicco/CNET Mit Tools zur Überwachung der Herzgesundheit, Stressbewältigung und sogar der Hauttemperatur ist dies ein bisschen so, als hätte man jederzeit einen Arzthelfer am Handgelenk. Dies ist die zweite Generation der gesundheitsorientierten Smartwatch von Fitbit, und die aktualisierte Schnittstellenrückkehr der physischen Navigationstaste macht dieses Wearable besonders attraktiv – insbesondere zu diesem Preis. Dieser Fitbit behält nicht nur Vorhofflimmern (Herzfrequenzunregelmäßigkeiten) im Auge, sondern enthält auch einen cEDA-Sensor, der die elektrodermale Aktivität erkennt, die häufig mit der Reaktion Ihres Körpers auf Stress korreliert. Außerdem sehen Sie auf einen Blick Ihren nächtlichen Blutsauerstoffgehalt. Es hat immer noch all die großartigen Funktionen, die das Sense der ersten Generation bot, wie ein eingebautes GPS für Wanderungen, Radfahren und Autofahren. Die Uhr hat auch Amazon Alexa für Nachrichten-Updates, Schlafenszeiterinnerungen und Alarme integriert und kann auch Smart-Home-Geräte steuern. Die Smartwatch verfügt über eine Vielzahl von Ziffernblattoptionen. Eine Akkuladung hält sechs volle Tage, und das Aufladen eines ganzen Tages dauert nur 12 Minuten. Es ist in Gold, Platin oder Graphit erhältlich. Du erhältst Preisbenachrichtigungen für Fitbit Sense 2: 200 $

Fitbit Die Fitbit Versa 3 ist die Uhr der vorherigen Generation von Fitbit, bietet aber dennoch einige nützliche Funktionen. Zusätzlich zur Überwachung der Herzfrequenz und des Schlafzyklus umfasst die Versa 3 eine Blutsauerstoff-Verfolgung für detailliertere Gesundheitsdaten. Dieser Fitness-Tracker, der als unsere beliebteste Apple Watch-Alternative für 2022 bezeichnet wird, spart auch nicht an den Smartwatch-Funktionen. Zusätzlich zum Hinzufügen von Google Assistant zu seiner Smart-Home-Kompatibilität kann die neue Versa 3 auch Hunderte von Apps wie Spotify und Uber ausführen. Du erhältst Preisbenachrichtigungen für Fitbit Versa 3: 139 $

Angela Lang/CNET Obwohl es nicht eines der neuesten Modelle ist, ist die Fitbit Versa 2 immer noch ein beliebtes Fitness-Wearable, das eine ganze Menge Funktionen zu einem wirklich günstigen Preis bietet. Die Versa 2 ist eine der Fitness-Smartwatches des Unternehmens, was bedeutet, dass sie über einige erweiterte Funktionen verfügt, mit denen Sie wissen, wer anruft, Ihnen Zugriff auf Alexa zur Steuerung Ihrer Smart-Home-Geräte mit Ihrer Stimme gewährt und vieles mehr. Für den größten Teil des vergangenen Jahres wurde der Versa 2 für rund 180 US-Dollar verkauft, daher ist dieser aktuelle Preisnachlass eine Menge. Die Versa 2 ist auch in einer Vielzahl von Farben erhältlich, obwohl die Rabatte variieren. Lesen Sie unseren Fitbit Versa 2 Test. Du erhältst Preisbenachrichtigungen für Fitbit Versa 2 – Carbon – Smartwatch mit Band – Schwarz

Vanessa Hand Orellana/CNET Auch hier ist es nicht der neueste Fitbit-Fitness-Tracker in der Serie, aber der Fitbit Charge 4 hat viel zu bieten, und Sie können ihn mit einem ziemlich hohen Rabatt erwerben. Der Fitbit Charge 4 wurde 2020 für seinen niedrigen Preis, sein stilvolles Design und seine Gesundheitsfunktionen, einschließlich Herzfrequenzbenachrichtigungen und Schlaftracking, mit dem CNET Editors‘ Choice Award ausgezeichnet. Diese Smartwatch ist halb so groß wie andere Uhren und ihr Touchscreen erleichtert es, bei Bedarf durch die Einstellungen zu gehen. Noch besser ist, dass es mehr als 20 verschiedene Aktivitäten verfolgen und Sie bei der Festlegung von Zielen für Ihr Training und Ihre Routinen unterstützen kann. Wenn Sie kein GPS verwenden, kann der Akku mit einer einzigen Ladung bis zu sieben Tage halten, aber wenn Sie es tun, müssen Sie ihn viel häufiger aufladen. Lesen Sie unseren Test zum Fitbit Charge 4. Du erhältst Preisbenachrichtigungen für Fitbit Charge 4 (Schwarz)

Erika García/CNET Für eine einfachere, schlankere Smartwatch legt die Inspire 2 den Schwerpunkt darauf, Sie in Bewegung zu halten. Verfolgen Sie die Aktivitäten des Tages und den Fortschritt in Richtung der Ziele für Gesamtschritte, Bewegung und verbrannte Kalorien. Der Inspire verfügt außerdem über eine 24/7-Herzfrequenzverfolgung, um Ruhe- und Aktivitätsfrequenzen zu berechnen. Es verfolgt sogar Ihren leichten, tiefen und REM-Schlaf, um Ihnen einen Schlafwert zu geben und Ihre nächtlichen Gewohnheiten zu verbessern. Und der Inspire 2 hält 10 Tage mit einer einzigen Ladung. Es ist nicht das neueste Inspire-Fitnessband, aber zu diesem günstigen Preis hat es immer noch viel zu bieten. Du erhältst Preisbenachrichtigungen für Fitbit Inspire 2

Lexy Savvides/CNET Fitness-Tracker sind im Allgemeinen nicht die am besten aussehenden Geräte auf dem Markt, aber der Fitbit Luxe leistet ziemlich gute Arbeit, um diese Form zu durchbrechen. Das Gesamtdesign ist schlanker, mit abgerundeten Kanten, schön gefärbten Lünetten und einzigartigen Bändern, die damit kombiniert werden können, um den Fitness-Tracker wie ein Schmuckstück aussehen zu lassen. Während ein Luxe normalerweise für 130 US-Dollar gelistet ist, können Sie das Schwarz-und-Graphit-Modell von Amazon jetzt für 30 US-Dollar ergattern. Wenn es um Fitness-Tracking geht, ist das Luxe kein Problem. Es bietet Schlaf-Tracking, Herzfrequenzüberwachung und Stressmanagement. Es gibt Ihnen bis zu fünf Tage Akkulaufzeit pro Ladung. Lesen Sie unseren Fitbit Luxe-Test. Du erhältst Preisbenachrichtigungen für Fitbit Luxe: 100 $

Lexy Savvides/CNET Einer der beliebtesten Fitbit-Stile der letzten Jahre war die Charge-Linie. Das Fitbit Charge 5 ist das neueste in der Reihe und feiert sein Debüt im September 2021. Es wurde erst kürzlich mit einer neuen Elektrokardiogramm-Funktion (EKG oder EKG) und einem Daily Readiness Score aktualisiert, die das vorhandene integrierte Schlaf-Tracking ergänzen GPS- und Herzfrequenzwarnungen. Seine Funktionen und die lange Akkulaufzeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Fitness-Tracker in dieser Weihnachtszeit. Das Fitbit Charge 5 wurde mit einem Editors‘ Choice Award ausgezeichnet und gilt derzeit als „das beste Fitbit, das Sie kaufen können“. Lesen Sie unseren Test zum Fitbit Charge 5. Du erhältst Preisbenachrichtigungen für Fitbit Charge 5: 148 $

Weiterlesen: Fitbit Sense, Versa 3 und Inspire 2: So entscheiden Sie, welches Wearable Sie kaufen möchten