Disney Plus zit boordevol briljante films, van klassieke animaties tot de nieuwste Star Wars- en Marvel-films.

Het zijn ook niet alleen Disney-klassiekers, met een enorme – en groeiende – bibliotheek met films van 20th Century Fox, die Disney een paar jaar geleden kocht. Dat opende de catalogus veel verder dan de familiefavorieten waar Disney zelf het meest bekend om staat.

Het betekent echter allemaal dat er absoluut veel is om uit te kiezen, waardoor zelfs de besten van ons vastlopen door die gevreesde streamingdienstpaniek: waar kijk ik eigenlijk naar!?!

Dat is waar wij in beeld komen. Van old-school animaties tot live action favorieten – en natuurlijk alles van Pixar, Star Wars, En Marvel – we hebben ons best gedaan om de beste films uit te kiezen die we tot nu toe op Disney+ hebben gevonden. Dat is inclusief exclusieve titels zoals Soul en de prequel Prey van Predator.

Als je op zoek bent naar een serie in plaats van een speelfilm, kijk dan eens naar de beste tv-programma’s op Disney Plus.

De Leeuwenkoning

Disney

Dit is Disney op zijn best. Iconische liedjes, prachtige 2D-animatie en een verhaal dat je elke keer dat je ernaar kijkt letterlijk laat snikken (nee, alleen wij?), terwijl je de erfgenaam van het koninkrijk, Simba, volgt. De realistisch ogende remake uit 2019 staat ook op de dienst, maar het origineel blaast het toch uit het water.

Zeer betrouwbaar

John Cusack is fenomenaal in deze klassieker uit 2000 over een misantropische eigenaar van een muziekwinkel die zijn relaties uit het verleden doorzoekt om erachter te komen waar het allemaal fout ging. Sindsdien is het geslacht omgedraaid voor een tv-show met Zoe Kravitz in de hoofdrol (die je ook op Disney+ zult vinden), maar het origineel is moeilijk te verslaan – en net zo interessant voor een van de zeldzame Jack Black-uitvoeringen die onuitstaanbaar is opzettelijk.

Die hard

Disney

Alle drie de originele (lees: goede) Die Hard-films zijn te vinden op Disney+, maar het is de eerste die echt een onbetwiste klassieker is (om nog maar te zwijgen van de betwiste kerstfilm). Bruce Willis is iconisch als de New Yorkse agent die betrokken raakt bij een terroristische aanslag op een kerstfeest op kantoor, terwijl hij terloops het actiegenre opnieuw uitvindt. Tientallen jaren later voelt het nog steeds alsof het geen dag ouder is geworden.

Grote held 6

Deze samenwerking tussen Disney-animatie en Marvel resulteert in de droom van een nerd. Big Hero 6 bevat zes lukrake superhelden, waaronder de grote, lieve, opblaasbare robot Baymax. We dagen je uit om te kijken en niet te huilen.

De vlieg

Een van de heftigste horrorfilms op Disney+ (als onderdeel van de Star-catalogus), The Fly is misschien wel het magnum opus van David Cronenberg: een body horror bij uitstek, met genoeg sijpelen, sijpelen en vervellen dat je nooit meer hetzelfde zult voelen over die kleine jeuk op je dij. Jeff Goldblum en Geena Davis als het machtspaar uit de jaren 80 in het hart van dit alles hebben, doet ook geen pijn.

Persoonlijke shopper

Disney

Je associeert Disney waarschijnlijk niet diep met avant-gardistische introspectie, maar in Personal Shopper biedt het een van de beste films sinds jaren om in die categorie te vallen. Een post-Twilight Kristen Stewart is de titulaire hoofdrolspeler, een mode-inkoper voor de rijken in Parijs die tekenen zoekt dat haar onlangs overleden tweelingbroer nog ergens rondloopt. Krachtig en aangrijpend, dit is een slow-burn, maar het wachten waard.

De Franse connectie

Als je één goede reden nodig hebt om naar The French Connection te kijken, dan is het dat het doorgaat met misschien wel de meest invloedrijke autoachtervolging die ooit op celluloid is gepleegd. Het is hoe dan ook een fantastisch traag misdaadkappertje, maar de bouwdruk komt vrij wanneer Gene Hackman’s rechercheur Doyle zijn auto door de straten van New York raast – in sommige shots echte voetgangers ontwijkend – in de achtervolging van een crimineel in een verhoogde trein.

Doctor Strange in het multiversum van waanzin

Disney

Een van de nieuwste MCU-films – en een belangrijk onderdeel van Phase Four van de franchise – Multiverse of Madness ziet Marvel voor het eerst in horror stappen, grotendeels geholpen door Evil Dead-regisseur Sam Raimi. Dit is verrassend pittig voor een Marvel-film en bevat meer van Raimi’s regie-flair dan we gewend zijn te zien vanuit de studio, waardoor het voelt als een welkome afwisseling van het tempo van de MCU.

Star Wars: The Last Jedi

Het is misschien een controversiële keuze, maar The Last Jedi is zonder twijfel de beste film in Disney’s meest recente Star Wars-trilogie, en de beste in de franchise sinds Empire (die je natuurlijk ook op deze lijst vindt). Het is slim genoeg om een ​​deel van het dode gewicht van de serie overboord te gooien en nieuwe aspecten van de mythologie te vinden om te verkennen, bevat een passende finale voor de boog van Luke Skywalker en heeft misschien wel het meest opvallende beeld in een film uit een sterrenstelsel ver, ver weg.

Wie heeft Roger Rabbit ingelijst?

Roger Rabbit was een primeur in zijn soort: het samenbrengen van echte acteurs met enkele van de meest iconische tekenfilms, waaronder Jessica Rabbit en Bugs Bunny. Het bevat ook Christopher Lloyd als de slechterik van de film, Judge Doom. Als waarschuwing zul je hem hierna nooit meer alleen als Doc van Back to the Future zien. Hij is angstaanjagend.

Buitenaards wezen

Toen Disney aankondigde dat het de Fox-backcatalogus aan Disney+ zou toevoegen, was de eerste vraag van veel mensen: “Zelfs Alien!?”

En blijkbaar, ja, zelfs Alien. En niet alleen Alien, maar ook al zijn sequels, zowel goede als slechte – behalve de behoorlijk hopeloze Aliens vs. Predator: Requiem.

Ziel

Soul bevindt zich stevig aan het rare einde van het Pixar-spectrum – het gaat over een jazzmuzikant van middelbare leeftijd die eindelijk zijn grote doorbraak krijgt… en dan sterft. En dat zijn nog maar de eerste vijf minuten.

Wat volgt is een vreemde meditatie over het leven en het hiernamaals, met Jamie Foxx als de onlangs overleden Joe – wanhopig op zoek naar terugkeer naar zijn lichaam – en Tina Fey als een lastige jonge ziel die hem vergezelt. Het is gek, lief, grappig, aangrijpend en meer. Simpel gezegd: het heeft een ziel.

Thor: Ragnarok

De eerste twee Thor-films maakten nooit echt gebruik van het voor de hand liggende potentieel van het personage, maar met Thor: Ragnarok kreeg regisseur Taika Waititi de vrije hand om dingen raar te maken. De belangrijkste geniale inslag was om er een buddy-komedie van te maken met Hulk, maar laten we Cate Blanchett’s gothic queen-slechterik, Tessa Thompson’s queer-icoon Valkyrie of Jeff Goldblum’s gladstrijkende Flash Gordon-afwijzende buitenaardse heerser niet vergeten. Waarschijnlijk de beste MCU-film tot nu toe, wat iets zegt.

Vervolg Thor: Love and Thunder staat nu ook op D+, maar het is zeker niet zo goed als deze.

Pirates of the Caribbean: De vloek van de zwarte parel

Oké, de Pirates of the Caribbean-serie duurde waarschijnlijk iets te lang en lijkt nu waarschijnlijk de gevreesde reboot-behandeling te krijgen. Deze klassieker uit de jaren negentig is echter het toppunt van piratenfilms, met het meest nautische thema van Hans Zimmer en precies de juiste hoeveelheid belachelijkheid. Negeer gewoon alles wat daarna kwam.

Prooi

Disney

Wie had durven wedden dat we in 2022 een geweldige Predator-film zouden krijgen? Na jaren van onzin-sequels, kostte het regisseur Dan Trachtenberg om de serie een paar honderd jaar terug te schuiven om het beest nieuw leven in te blazen, door de elektrische Amber Midthunder te volgen als een Comanche-jager die het opneemt tegen een nieuw type dreiging. Zo goed als het origineel van Arnie.

Romeo + Julia

De beste film van Baz Luhrmann is deze anarchistische kijk op Shakespeare, die nu het best herinnerd wordt vanwege de versmelting van een moderne setting (en soundtrack!) met archaïsche taal – perfect ingekapseld door het Sword 9mm-pistool. Leonardo DiCaprio en Clare Danes zijn de door sterren getroffen minnaars, terwijl wijlen Pete Postlethwaite een altijd welkome wending geeft als de priester die onbewust helpt hun ondergang te bewerkstelligen.

The Life Aquatic met Steve Zissou

Het zou aanleiding geven tot controverse om Wes Andersons beste film van The Life Aquatic te noemen, maar het is zeker een van zijn meest charmante – en representatieve. Anderson-favorieten zoals Bill Murray, Anjelica Huston en Willem Dafoe pakken de cast in; het wordt ondersteund door Portugese covers van David Bowie-hits; en is niet bang om plotseling over te gaan op stop-motionanimatie wanneer de tijd daarom vraagt.

Nomadenland

De winnaar van de Oscars voor Beste Film van 2021 is niet bepaald een klassieke Disney-film, maar wel is een absoluut meesterwerk. En regisseur Chloe Zhao heeft het sindsdien opgevolgd met Marvel-film Eternals, dus het House of Mouse mag haar duidelijk.

Hier speelt Frances McDormand een ouder wordende nomade die het leven in een buitenwijk achter zich heeft gelaten om in een caravan te gaan wonen en door het Amerikaanse binnenland te reizen op zoek naar seizoenswerk.

Nomadland trekt nooit zijn vuisten, maar staat net zo open voor de romantiek van het leven op de weg en biedt een genuanceerd, evenwichtig beeld van de economische krachten die mensen uit een stabiel leven kunnen drijven en de weg op kunnen drijven – en de onverwachte schoonheid die hen kan vasthouden daar.

Barbaar

21e eeuwse vos

Wees gewaarschuwd: Barbarian is intens. Zoals, intens intens. Zoals, zelfs horrorveteranen zouden intens gewaarschuwd moeten worden. Maar deze gelikte thrill-ride is ook enorm leuk, met een venijnig gevoel voor humor en een paar uitstekende spelmomenten die je verwachtingen op hun kop zetten. Maar toch… intens.

Star Wars: The Empire Strikes Back

De Star Wars om een ​​einde te maken aan alle Star Wars. De Rebel Alliance worstelt om stand te houden tegen de macht van het rijk, terwijl Luke Skywalker zijn Jedi-training voortzet met Meester Yoda. Als je op de een of andere manier nieuw bent bij Star Wars, raden we je aan eerst Star Wars te kijken voor de volledige context – en om de volledige impact te krijgen van een van de grootste filmwendingen in de geschiedenis.