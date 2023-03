Veel mensen zijn begonnen te vertrouwen op een laptop als hun belangrijkste computer voor werk of school. Dat zou geen verrassing moeten zijn – de afgelopen jaren zijn de kracht en prestaties van laptops met grote sprongen blijven groeien.

Er zijn ongetwijfeld een heleboel voordelen verbonden aan het gebruik van een laptop. Maar een van de grootste nadelen is dat de meeste laptop-touchpads nauwkeurig en uitdagend werk bemoeilijken. Dit betekent dat het bijna onmogelijk kan lijken om gedetailleerde taken uit te voeren, zoals het bewerken van foto’s of video’s.

Dat gezegd hebbende, het is een heel eenvoudig probleem om op te lossen, met de enorme selectie draadloze muizen die nu beschikbaar zijn. Door een draadloze muis aan uw werkruimte toe te voegen, kunt u meer uit uw laptop halen, en zelfs budgetmodellen kunnen een aanzienlijke verbetering bieden ten opzichte van het trackpad.

En tegenwoordig hoef je geen fortuin uit te geven om een geweldige muis met de functies die je nodig hebt voor werk, ontspanning of reizen. Scroll naar beneden voor de beste deals voor draadloze muizen die momenteel beschikbaar zijn. We hebben opties gevonden voor alle behoeften en budgetten, met prijzen vanaf $ 13. We zullen dit artikel regelmatig bijwerken wanneer deals aflopen en nieuwe prijsdalingen plaatsvinden bij verschillende retailers.

Beste deals voor draadloze muizen voor dagelijks computergebruik

Logitech Als je een fan bent van trackballmuizen, wil je deze deal eens bekijken. De Logitech Ergo M757 is onze beste draadloze muis voor 2023 geworden. Hij blijft stilstaan ​​en je gebruikt de trackball om je cursor over je scherm te bewegen. Dat betekent dat het werkt in krappe ruimtes en op veel oppervlakken. Je gebruikt deze muis via bluetooth of de meegeleverde usb ontvanger. U ontvangt prijsmeldingen voor Logitech Ergo M575 draadloze trackball-muis: $ 40

Microsoft Deze muis is licht en draagbaar, plus hij maakt draadloos verbinding via Bluetooth en werkt op verschillende oppervlakken dankzij BlueTrack-technologie. Het wiel is geoptimaliseerd voor soepel scrollen en dankzij het onopvallende ontwerp ligt het comfortabel in de meeste handen. Houd er rekening mee dat deze korting alleen beschikbaar is in bepaalde kleurvarianten. U ontvangt prijswaarschuwingen voor Microsoft Mobile draadloze muis: $ 25

Sarah Tew/CNET De MX Master 3 stond oorspronkelijk op onze lijst met de beste draadloze muizen voor 2022 als ons favoriete commandocentrum met één hand op de markt, maar is sindsdien vervangen door de Logitech MX Master S3. Dit model is echter nog steeds een goede keuze. Het beschikt over 4.000 dpi voor ultraprecieze tracking op vrijwel elk oppervlak, en het is uitgerust met een elektromagnetisch scrollwiel met verschillende modi voor een optimale ervaring. Hij is compatibel met Mac-, Windows- en Chrome-besturingssystemen en kan verbinding maken met uw computer via Bluetooth of de meegeleverde USB-ontvanger. En hij heeft een batterijduur van maximaal 70 uur op één keer opladen, dus hij is klaar voor gebruik wanneer je hem nodig hebt. U ontvangt prijsmeldingen voor Logitech MX Master 3 draadloze muis: $ 88

Logitech Deze zeer gewaardeerde muis is onlangs stopgezet door de fabrikant, maar dat betekent dat u er een geweldige deal voor kunt krijgen zolang de voorraad strekt. Oorspronkelijk $ 100, is het nu veel goedkoper. U kunt de muis naadloos op maximaal drie computers gebruiken. U kunt zelfs tekst, afbeeldingen en bestanden van de ene naar de andere kopiëren en plakken met behulp van Logitech Flow, wat dit ideaal maakt voor mensen met een robuuste thuisopstelling, misschien voor werk op afstand of school. Het werkt met zowel Windows- als Mac-computers en gaat tot 70 dagen mee op een enkele lading. U ontvangt prijsmeldingen voor Logitech MX Master 2S draadloze muis: $ 50

Microsoft Deze ergonomisch ontworpen muis helpt je de hele dag comfortabel te werken. Hij navigeert met precisie en heeft drie programmeerbare knoppen zodat je gemakkelijk toegang hebt tot je meest gebruikte apps. En aangezien hij verbinding maakt via Bluetooth, hoef je geen waardevolle USB-poort in beslag te nemen. Merk echter op dat dit apparaat niet werkt op helder glas of spiegelende oppervlakken. U ontvangt prijsmeldingen voor Microsoft Bluetooth ergonomische muis: $ 33

Met lasertechnologie voor nauwkeurige tracking en een slimme slaapstand is deze muis geschikt voor dagelijks gebruik. Het heeft ook een aan/uit-schakelaar, zodat u nog meer energie kunt besparen, wat weer resulteert in een levensduur van de batterij tot twee jaar. Het is ontworpen voor comfortabel gebruik, of u nu rechts- of linkshandig bent en is compatibel met Mac, Windows en Chrome OS. Lees onze Logitech Wireless Mouse M510 review. Je ontvangt prijsmeldingen voor Logitech Wireless Mouse M510 (zilver)

Beste aanbiedingen voor draadloze muizen voor op reis

Letterlijk Deze plug-and-play draadloze USB-muis werkt met pc en Mac en beschikt over een 2,4 GHz draadloze verbinding voor prestaties zonder vertraging. Het ontwerp is klein en strak, waardoor hij ultradraagbaar is, en hij heeft een draadloze nano-ontvanger die in de muis kan worden opgeborgen wanneer hij niet wordt gebruikt, zodat hij niet verloren gaat tijdens het reizen. Deze muis heeft een AAA-batterij nodig, maar de eerste wordt bij uw aankoop geleverd. U ontvangt prijsmeldingen voor Verbatim draadloze mini-optische reismuis: $ 15

Logitech Snoerloos gemak is nog maar het begin met deze 2,4 GHz minimuis. Ultra klein, lichtgewicht en draagbaar, je kunt dit kleine mannetje in je zak of tas passen en overal mee naartoe nemen. Met een bereik van maximaal 10 meter kunt u gemakkelijk achterover leunen op uw bank en deze muis gebruiken met uw televisie. Compatibel met Linux-, Windows- en Mac-besturingssystemen, het is een goede keuze voor basisflexibiliteit tijdens het reizen.

Beste deals voor draadloze muizen voor gaming

Sarah Tew/CNET Deze muis heeft een tweehandig ontwerp en heeft een Hero 12K optische sensor met 400 IPS en tot 12.000 DPI voor krachtige spelprestaties. Het werkt op een enkele AA-batterij, die tot 250 uur gebruik zou moeten bieden. Het wordt geleverd met een draadloze USB-adapter die in de muis kan worden opgeborgen. Lees onze preview van de Logitech G305 Lightspeed draadloze gamingmuis. Je ontvangt prijsmeldingen voor Logitech G305 Lightspeed Wireless Gaming Mouse

Razer Deze muis is 25% sneller dan concurrerende draadloze muizen dankzij de draadloze HyperSpeed-technologie van Razer, dus je hoeft je geen zorgen te maken over lage latentie of interferentie. Het heeft een tweehandig ontwerp dat geschikt is voor zowel links- als rechtshandige gebruikers; het heeft programmeerbare knoppen aan beide kanten. Deze gamingmuis bevat ook een optische sensor van 20.000 dpi. En met een batterijduur van 70 uur schakelt hij niet uit tijdens een sessie. Je ontvangt prijsmeldingen voor Razer Viper Ultimate lichtgewicht draadloze gamingmuis: $ 70

Logitech Deze muis is ontworpen met input van professionele esports-spelers en verbetert eerdere modellen met zijn Hero 25K-sensor die meer dan 400 IPS overschrijdt en 25.000 dpi levert. Het beschikt over een tweehandig ontwerp, aanpasbare Lightsync RGB-verlichting, acht programmeerbare knoppen en 60 uur continu gamen op een enkele lading. U ontvangt prijsmeldingen voor Logitech G Pro lichtgewicht draadloze optische gamingmuis: $ 92