Wenn Sie auf der Suche nach etwas Günstigem und Einfachem sind, um online zu gehen und allgemeine alltägliche Dinge und Produktivitätsaufgaben zu erledigen, dann könnte ein Chromebook eine gute Option für Sie sein. Sie sind in der Regel günstiger, im Allgemeinen leichter und viele von ihnen verfügen über einen Touchscreen. Allerdings sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass sie unter ChromeOS und nicht unter Windows laufen, sodass möglicherweise ein wenig Anpassung erforderlich ist, obwohl es sich um ein perfektes Gerät handelt, wenn Sie bereits im Google-Ökosystem sind.

Chromebooks sind benutzerfreundlich und tendenziell günstiger als Windows-Laptops und Apple MacBooks. Und da sie weniger kompliziert zu bedienen sind, kann ein Chromebook ein hervorragender Laptop für Kinder sein (vielleicht sogar). Benutze bereits eines für die Schule) oder weniger technisch versierte Erwachsene, die nur einen einfachen Computer benötigen – oder einfach jeder, der einen preiswerten Laptop für Heimbüro und Unterhaltung sucht. Es gibt sogar eine neue Ernte Chromebooks mit großem Bildschirm für Gamer.

Um Ihnen dabei zu helfen, das beste Chromebook-Angebot für Sie zu finden, haben die Redakteure von CNET alle aktuell verfügbaren Chromebooks mit dem besten Rabatt ausgewählt. Ein Tipp zum Einkaufen: Auch wenn Chromebooks mit bescheidenen Komponenten gut funktionieren, könnten einige im Internet stark reduzierte Modelle immer noch zu leistungsschwach sein. Ein großer Rabatt ist die Frustration möglicherweise nicht wert. Wenn das Chromebook günstig ist, achten Sie außerdem darauf, das Ablaufdatum der automatischen Aktualisierung für das Modell zu überprüfen. Bei der AUE handelt es sich um den Zeitpunkt, an dem ChromeOS keine Systemaktualisierungen mehr erhält, und liegt in der Regel nach acht Jahren vor. Das Datum ist jedoch nicht für jedes Modell gleich.

Wir werden die Chromebook-Angebote weiterhin im Auge behalten und diese Liste regelmäßig aktualisieren. Schauen Sie also immer wieder vorbei, um die besten Preise zu erhalten.

PS Wenn Sie nach der preisgünstigsten Chromebook-Option suchen, ist dieses 14-Zoll-HP-Chromebook eine großartige Option. Es verfügt über einen relativ großen Bildschirm, und obwohl der Intel Celeron N4120-Prozessor preisgünstig ist, reicht er für ChromeOS mehr als aus. Auch die 4 GB RAM sind etwas knapp bemessen, aber brauchbar, und die 64 GB Speicher bieten etwas mehr Platz als bei einem typischen Chromebook. Glücklicherweise ist die Akkulaufzeit hervorragend und HP integriert sogar eine Webcam, sodass Sie problemlos an Besprechungen teilnehmen können.

Asus Dieses Asus-Modell ist derzeit für 219 US-Dollar im Angebot und verfügt über ein 14-Zoll-Display mit Intel Celeron-Prozessor und 4 GB RAM. Das sind durchschnittliche Komponenten für ein preisgünstiges Chromebook, aber mit 64 GB bietet es etwas mehr Speicherplatz als üblich. Es verfügt über ein Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln für ein schärferes Bild und mehr Arbeitsbereich als mit der Auflösung von 1.366 x 768 Pixeln anderer Low-End-Chromebooks.

Wenn Sie ein etwas größeres Chromebook wünschen, ist dieses 15,6-Zoll-Modell perfekt. Es verfügt nicht nur über einen großen Bildschirm, sondern wird auch von einem Intel Core i3-Prozessor angetrieben, der ziemlich leistungsstark ist. Es verfügt außerdem über 8 GB Arbeitsspeicher, was mehr als genug für ChromeOS ist, und 128 GB Speicher, was mehr ist, als Sie oft in Chromebooks sehen. Sie werden sich auch darüber freuen, dass das Display in Full HD läuft, sodass Sie sich keine Sorgen über ungewöhnlich niedrige Auflösungen machen müssen.

Josh Goldman/CNET Dieses HP Chromebook ist ein 2-in-1-Laptop mit einem 14-Zoll-1080p-Display, einem Intel Core i3-Chip der 11. Generation und einer 128-GB-SSD. 8 GB RAM runden die Hauptspezifikationen eines Chromebooks ab, das Ihnen derzeit gehört, mit einem Preisnachlass von satten 400 US-Dollar.

Worauf sollten Sie bei einem Chromebook-Angebot achten?

Einer der wichtigsten Punkte, die es zu berücksichtigen gilt, ist, welche Konfiguration zum Verkauf steht. Bei den besten Chromebook-Angeboten ist oft nur eine bestimmte Version des Chromebooks im Angebot, und Änderungen daran können sich auf den Preis auswirken. Das bedeutet, dass Sie manchmal feststellen, dass das 256-GB-Modell tatsächlich günstiger ist als die 128-GB-Option, oder dass eine ähnliche Situation vorliegt.

Wann gibt es die besten Chromebook-Angebote?

Im Allgemeinen finden Sie die besten Chromebook-Angebote während der Einkaufszeit zum Schulanfang im Spätsommer oder Frühherbst und etwas später im Jahr während der jährlichen Black Friday-Verkaufsveranstaltungen. Es gibt das ganze Jahr über Chromebook-Angebote. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach dem besten Angebot sind und es sich leisten können, ein wenig zu warten, ist dies die beste Zeit im Jahr, um eines zu kaufen.

Welche Händler bieten normalerweise die besten Chromebook-Angebote an?

Wenn es um Chromebook-Verkäufe geht, finden Sie in der Regel Angebote bei verschiedenen Einzelhändlern. Amazon und Best Buy bieten ständig Rabatte an, und auch bei Newegg und Walmart gibt es Angebote. Die Preise bei Amazon schwanken und die Verkäufe bei Best Buy kommen und gehen. Es lohnt sich also, wöchentlich vorbeizuschauen, um zu sehen, ob ein reduzierter Preis zurückkehrt.