Beste Apple iPhone SE Hülle für 2023

Das iPhone SE der dritten Generation, auch bekannt als das iPhone SE (2022)hat das gleiche Gehäuse wie das iPhone 7 und 8 mit verbesserten internen Komponenten, einschließlich Apples A15 Bionic-Prozessor und 5G-Unterstützung.

Die meisten iPhone 7- und 8-Hüllen passen auf das 2022 SE, und Hüllenhersteller neigen dazu, ihre SE-Hüllen als kompatibel mit dem iPhone 7 und 8 sowie mit dem iPhone SE (2020) und jetzt dem iPhone SE (2022) zu kennzeichnen. Aufgrund dieser Abwärtskompatibilität haben wir einige der Fälle auf dieser Liste mit früheren iPhone-Modellen ausprobiert und können sie aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen mit ihnen empfehlen.

Obwohl ich eine große Auswahl an Hüllen aufgenommen habe, habe ich den Schwerpunkt auf Hüllen gelegt, die auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Wenn Sie ein sogenanntes Value-Smartphone wie das iPhone SE kaufen, möchten Sie wahrscheinlich nicht zu viel für eine Hülle ausgeben. Und da einige dieser Hüllen schon eine Weile auf dem Markt sind, werden Sie einige schöne Rabatte auf ausgezeichnete iPhone SE-Hüllen sehen.

Speck stellt mehrere Hüllen für das iPhone SE3 her und Sie können mehrere bei Amazon für weniger als 15 $ kaufen. Die beiden hier abgebildeten Hüllen sind Teil der Presidio Grip-Serie, die in verschiedenen Farboptionen erhältlich ist (Preise variieren je nach Farbe). Hier sind einige zusätzliche Angebote für Speck SE3-Hüllen:

Meine beiden Lieblingskoffer von Otterbox sind die Commuter-Serie und die Symmetry-Serie, die beide in einer Vielzahl von Farben erhältlich sind. Die zweilagige Commuter-Serie ist etwas schützender und hat einen Riegel, der den Ladeanschluss abdeckt. Die Preise variieren je nach Farbe.

Die Tough Armor-Hüllen von Spigen gibt es schon seit einiger Zeit und zeichnen sich durch ihren kreisförmigen Ausschnitt aus, der das Apple-Logo und ihren eingebauten Ständer freilegt. Sie bieten einen guten Schutz und halten im Laufe der Zeit ziemlich gut, wenn auch nicht ganz so gut wie einige Otterbox- und Speck-Hüllen. Die Tough Armor ist in mehreren Farboptionen erhältlich.

Die Symmetry-Serie von Otterbox ist in einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich, einschließlich einer klaren Version mit Glitzer. Wie gesagt, das Gehäuse der Commuter-Serie von Otterbox bietet etwas mehr Schutz, aber mit den Gehäusen der Symmetry-Serie kann man nichts falsch machen.

Spigen Slim Armor CS ist in einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich und verfügt über einen Steckplatz, in dem Sie ein paar Kreditkarten (oder eine einzelne Kreditkarte und etwas Bargeld) in der Hülle aufbewahren können. Der einzige Nachteil ist, dass es nicht mit kabellosem Laden kompatibel ist.

